Analyse du marché des bâtiments zéro énergie par développements récents et demande 2030|  SunPower Corporation, Siemens, Schneider Electric, Honeywell International Inc., Johnson Controls International plc

Le marché mondial des bâtiments zéro énergie devrait afficher un fort TCAC de 31,67% au cours de la période de prévision jusqu’en 2028, selon le dernier rapport de recherche de Market Research Future (MRFR). Le marché mondial des bâtiments zéro énergie est principalement stimulé par la sensibilisation croissante des clients ainsi que par le soutien croissant du gouvernement à la construction de bâtiments zéro énergie, selon le rapport. Le rapport examine tous les principaux moteurs et contraintes affectant le marché mondial des bâtiments zéro énergie. Les principaux acteurs du marché des bâtiments zéro énergie sont également présentés dans le rapport, afin de donner aux lecteurs un aperçu précis du paysage concurrentiel du marché. Le rapport examine également l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des bâtiments zéro énergie.

Les bâtiments zéro énergie sont des bâtiments qui compensent leur consommation d’énergie conventionnelle par des mesures d’économie d’énergie et la production d’énergie renouvelable sur place. Cela inclut l’utilisation de systèmes intelligents de CVC, d’éclairage et d’autres appareils pour s’assurer que la consommation d’énergie est valide et raisonnable. Le développement de la technologie intelligente de CVC et d’éclairage, sous l’égide plus large de la technologie de la maison intelligente, a été un moteur majeur pour le marché des bâtiments zéro énergie. Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients des avantages de la technologie de la maison intelligente, les fabricants d’électronique proposent de plus en plus de solutions technologiques pour répondre à la demande croissante. La sensibilisation croissante des consommateurs à la technologie de la maison intelligente est susceptible de conduire à plus de développement dans le domaine dans les années à venir, conduisant à une demande croissante du marché des bâtiments zéro énergie au cours de la période de prévision.

La sensibilisation des consommateurs devrait rester un moteur majeur pour le marché mondial des bâtiments zéro énergie au cours de la période de prévision. De nombreux consommateurs ont pris conscience des problèmes écologiques croissants qui affligent la planète et cherchent des moyens d’apporter des contributions concrètes pour atténuer le problème. Les consommateurs résidentiels et commerciaux cherchent des moyens de faire partie de la solution plutôt que du problème, ce qui entraîne une demande accrue de bâtiments à consommation d’énergie nulle.

Le soutien croissant du gouvernement aux bâtiments zéro énergie est également susceptible d’être un moteur majeur pour le marché mondial des bâtiments zéro énergie au cours de la période de prévision. Les gouvernements du monde entier ont fait de la réduction de leurs émissions de carbone et de leur empreinte écologique globale une priorité, ce qui a conduit à de nombreuses incitations et subventions sur l’utilisation de la maison intelligente et de la technologie zéro énergie.

Classement compétitif :

Les principaux acteurs du marché mondial des bâtiments zéro énergie comprennent Saint-Gobain, Solatube International Inc., Kingspan Group, SunPower Corporation, Siemens, Schneider Electric, Honeywell International Inc., Johnson Controls International plc, General Electric et Daikin Industries Ltd.

Segmentation:

Le marché mondial des bâtiments zéro énergie est segmenté en fonction de l’équipement, de l’application et de la région.

Par équipement, le marché mondial des bâtiments zéro énergie est segmenté en systèmes CVC, éclairage, murs et toits, etc. Le segment des systèmes CVC domine le marché mondial des bâtiments zéro énergie. Les systèmes CVC sont un grand consommateur d’énergie dans n’importe quel établissement, ce qui en fait la cible privilégiée des solutions d’économie d’énergie.

Par application, le marché mondial des bâtiments zéro énergie est segmenté en résidentiels et non résidentiels. Le segment non résidentiel domine le marché mondial des bâtiments zéro énergie. La plus grande superficie des projets de construction non résidentiels les rend idéaux pour l’installation de solutions de production d’énergie renouvelable. Les incitations gouvernementales pour les entités commerciales en font également une proposition attrayante. Les consommateurs résidentiels sont également de plus en plus conscients des différentes façons dont la technologie zéro énergie peut être mise en œuvre dans leurs ménages, ce qui rend le segment important pour le marché mondial des bâtiments zéro énergie au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des bâtiments zéro énergie, suivie de l’Europe. La sensibilisation élevée des consommateurs à la technologie zéro énergie est le principal moteur du marché des bâtiments zéro énergie en Amérique du Nord. Les incitations économiques élevées pour les entités commerciales à installer une technologie zéro énergie sont également un moteur majeur pour le marché des bâtiments zéro énergie dans la région.

