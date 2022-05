Types de marché des logiciels de gestion commerciale , aperçu, taille, part, croissance, stratégie d’approvisionnement, portée, demande et prévisions jusqu’en 2027

Le rapport Trade Management Software met en évidence un ensemble d’informations relatives aux prix et à la catégorie de clients qui sont plus que disposés à payer pour certains produits et services. Les informations sur les opportunités ainsi que les caractéristiques des produits, déterminent quelles offres ou avantages commandent la vente et identifient les canaux de communication utilisés par les leaders du marché pour créer des stratégies de positionnement haut de gamme ainsi que pour attirer la plus large part.

Selon Market Research Future (MRFR), la taille du marché mondial des logiciels de gestion du commerce devrait atteindre 1352,9 millions USD, avec un TCAC de 11,5% de 2016 à 2023 (période de prévision). L’étude fournit un examen systématique et complet de l’effet de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des logiciels de gestion du commerce.

Le logiciel de gestion du commerce mondial aide à rationaliser la conformité douanière et réglementaire. Ces solutions jouent un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et contribuent à promouvoir la circulation de l’information, de l’argent et des produits.

Dynamique du marché des logiciels de gestion du commerce

Il y a une augmentation significative de la complexité de la gestion du commerce mondial avec la mondialisation croissante. Selon un récent rapport de DHL, de nombreux détaillants en ligne ont vu leur chiffre d’affaires augmenter radicalement de 10 à 15% en élargissant leurs offres à leurs clients internationaux. L’introduction de solutions de gestion du commerce permet aux détaillants d’optimiser les coûts et les risques et d’offrir aux consommateurs une excellente expérience tant au pays qu’à l’étranger.

Selon le rapport mrfr, la nécessité de mettre en œuvre des solutions de gestion du commerce a considérablement augmenté au cours des dernières années. Le déploiement de solutions telles que le filtrage des parties restreintes, la conformité commerciale, la gestion des douanes et d’autres peut améliorer les différents processus commerciaux dans le commerce national et international.

Market Segmentation

Le marché mondial des logiciels de gestion du commerce a été segmenté en composants, déploiement, taille de l’organisation et vertical.

Par composant, le marché mondial des logiciels de gestion du commerce a été segmenté en solutions et services. La solution est en outre segmentée en fonction commerciale, gestion des importations / exportations, visibilité de la chaîne d’approvisionnement, gestion des fournisseurs, conformité commerciale, gestion des droits, gestion des factures, etc. Les services sont en outre segmentés en conseil, mise en œuvre, support et maintenance.

Par le déploiement, le marché mondial des logiciels de gestion du commerce a été segmenté en cloud et sur site.

Par taille d’organisation, le marché mondial des logiciels de gestion du commerce a été segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises.

Par verticale, le marché mondial des logiciels de gestion du commerce a été segmenté en transport et logistique, gouvernement et public, soins de santé et sciences de la vie, services publics d’énergie, aérospatiale et défense, fabrication, biens de consommation et vente au détail, et autres

Quels sont les principaux acteurs du marché considérés pour la part de marché la plus élevée des logiciels de gestion des transactions?

Certains des principaux acteurs du marché mondial des logiciels de gestion du commerce comprennent Amber Road Inc, Aptean Inc, Integration Point Inc, Livingston International Inc, MIC Customs Solutions, MIQ Logistics, Oracle Corporation, Precision Software, QuestaWeb Inc, SAP SE

Outre les utilisations et les fonctionnalités, l’industrie mondiale des logiciels de gestion du commerce est confrontée à des défis liés à la dépendance des fournisseurs, aux problèmes de sécurité et à d’autres facteurs, ce qui a freiné la croissance du marché mondial des logiciels de gestion du commerce. Ce fichier offre une vue complète de l’opposition, des opportunités, des moteurs et des contraintes, et d’autres facteurs affectant le marché des quartiers et de l’architecture sans serveur mondial. Le marché mondial devrait enregistrer une croissance annuelle d’environ 25 % à cette époque.

Marché des logiciels de gestion du commerce par géographie

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine

Analyse du marché des logiciels de gestion commerciale Covid 19

En raison d’une augmentation des activités de phishing, la COVID-19 a considérablement augmenté l’adoption de l’infrastructure et des services cloud. En outre, la COVID-19 a considérablement augmenté le budget de sécurité, ce qui a entraîné une forte augmentation de l’infrastructure et des services cloud. Selon les résultats d’une étude menée par Microsoft et publiée en août 2020, 36% des 800 personnes interrogées ont déclaré que le budget de la cybersécurité avait augmenté en raison de l’épidémie de pandémie. En outre, 42% des personnes qui ont répondu à l’enquête ont déclaré que l’entreprise avait modifié son personnel en ajoutant davantage d’experts en sécurité.

Table des matières:

1 SOMMAIRE

1.1 MARCHÉ MONDIAL DES LOGICIELS DE GESTION DU COMMERCE , PAR COMPOSANT

1.2 MARCHÉ MONDIAL DES LOGICIELS DE GESTION DU COMMERCE , PAR TAILLE D’ORGANISATION

1.3 MARCHÉ MONDIAL DES LOGICIELS DE GESTION DU COMMERCE , PAR DÉPLOIEMENT

1.4 MARCHÉ MONDIAL DES LOGICIELS DE GESTION DU COMMERCE , PAR UTILISATEURS FINAUX

1.5 MARCHÉ MONDIAL DES LOGICIELS DE GESTION DU COMMERCE , PAR RÉGION

2 INTRODUCTIONS SUR LE MARCHÉ

2.1 DÉFINITION

2.2 PORTÉE DE L’ÉTUDE

2.3 OBJECTIF DE RECHERCHE

2.4 STRUCTURE DU MARCHÉ

3 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3.1 PROCESSUS DE RECHERCHE

3.2 RECHERCHE PRIMAIRE

3.3 RECHERCHE SECONDAIRE

3.4 ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ

3.5 MODÈLE DE PRÉVISION

3.6 LISTE DES HYPOTHÈSES

4 DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Continué…