Le marché des API de jeu devrait croître à un TCAC de 6% | Tendances futures et impact de COVID

Faits saillants du marché

Sur la base d’une analyse régionale, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde. La région Amérique du Nord génère la plus grande part de marché sur le marché des API de jeu en raison d’une meilleure infrastructure réseau et d’une mise en œuvre technologique avancée dans le segment des API de jeu. L’adoption de l’API de jeu en Amérique du Nord est principalement due à l’invention de technologies de pointe et aux économies qui en bénéficient. La région Amérique du Nord est en tête en raison de la présence d’acteurs majeurs de la région sur le marché des API de jeu. L’adoption accrue de la réalité virtuelle dans le secteur de la vente au détail, des jeux et de l’automobile stimule le marché dans la région. L’augmentation de la demande pour la conception de micro-architectures stimule le marché des API de jeu dans la région.

Le marché des API de jeu devrait croître à environ 2,2 milliards USD d’ici 2027, à 6% du TCAC entre 2020 et 2027.

Goûtez aux données de marché et aux informations sur le marché présentées à travers plus de 30 tableaux et figures de données de marché répartis sur 100 numéros de pages du rapport de projet. Profitez de la table des matières détaillée TOC & synopsis du marché sur « Le rapport d’étude de la taille du marché de l’API de jeu -Prévisions jusqu’en 2027 ».

Segmentation du marché des API de jeu

Le marché des API de jeu a été segmenté en fonction du type et du système d’exploitation. En Amérique du Nord, l’industrie du jeu connaît une part de marché considérable en raison de l’adoption de l’API de jeu dans les magasins de jeux haut de gamme. Les casques VR sont utilisés dans certains magasins de jeux pour avoir une meilleure visualisation du jeu, de l’adversaire et une meilleure expérience de jeu.

Les principaux acteurs du marché des API de jeu sont NetEnt (Suède), Cake Network (Pays-Bas), Neteller (Angleterre), Matrix Games (Angleterre), Microsoft Corporation (États-Unis), Google (États-Unis), Apigee Corp. (États-Unis), Amazon.Com, Inc. (États-Unis), CA Technologies (États-Unis), Tibco Software Inc. (États-Unis) et d’autres.

Analyse des études de marché :

Le marché des API de jeu dans la région Amérique du Nord est en croissance en raison de l’adoption élevée de l’API de jeu dans le secteur de l’informatique et du jeu. L’adoption d’outils d’interface de programme d’application et de routines est un logiciel de jeu gagne en popularité. Il y a une forte demande de la part des jeunes car il peut être facilement installé, ce qui est l’un des facteurs importants qui stimulent le marché dans la région. Selon l’étude, la région Europe est l’un des principaux acteurs du marché des API de jeu en raison de l’émergence des industries de jeu de la région. On estime que le marché de l’Asie-Pacifique est l’un des marchés à la croissance la plus rapide, car le gouvernement investit continuellement dans la recherche et le développement du marché des API de jeu. L’augmentation du paysage informatique stimule le marché dans la région. Les pays en développement tels que l’Inde et la Chine adoptent l’API de jeu à grande échelle en raison de l’augmentation de l’infrastructure informatique, de l’industrialisation robuste qui stimule le marché dans la région. Par type de fonctionnement, les fenêtres de segment représentent une part de marché élevée sur le marché des API de jeu. Les facteurs contribuant à la croissance du marché des API de jeu dans la région sont l’adoption d’une architecture de micro-service et la mise en œuvre d’une méthodologie de développement d’applications avancées. En dehors de ces facteurs, la popularité croissante de l’API de jeu chez les jeunes aide le marché dans la région.

