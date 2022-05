Marché mondial des bioimplants Fournisseurs clés, principaux moteurs et analyse du marché 2027

Faits saillants du marché :

Les bioimplants sont essentiels dans les procédures médicales qui sont menées pour récupérer la fonctionnalité de la biostructure endommagée. Les bioimplants sont constitués de matériaux biosynthétiques tels que la céramique, les polymères et les alliages et compatibles avec le corps humain. L’augmentation des lésions de la moelle épinière, les progrès technologiques, l’augmentation des occurrences de troubles du mode de vie et la croissance de la population gériatrique sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial des bioimplants. En outre, l’augmentation des dépenses en R&D et les stratégies agressives adoptées par les principaux acteurs, telles que les fusions et acquisitions, contribuent à la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2017, Smith & Nephew a acquis Rotation Medical Inc. pour 125 millions de dollars afin d’élargir son portefeuille de bioimplants et d’avoir accès au système de coiffe des rotateurs de Rotation Medical.

Les coûts élevés associés aux bioimplants, la hausse du coût des chirurgies bioimplantaires, les politiques de remboursement défavorables et la pénurie de techniciens peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période d’évaluation.

Acteurs clés :

Certains des principaux acteurs du marché mondial des bioimplants sont C.R.Bard, Inc., Abbott, Boston Scientific Corporation, Dentsply Sirona, Invibio Ltd., Integra LifeSciences, Johnson & Johnson Services, Inc., Medtronic, Smith & Nephew plc, Stryker, Wright Medical Group N.V., Cook Group et Zimmer Biomet.

Segmentation:

Le marché mondial des bioimplants a été segmenté en fonction du type, du matériau, de l’origine et de l’utilisateur final.

Le marché sur la base du type a été classé comme implant cardiovasculaire, implants dentaires, bio-implants rachidiens, implants orthopédiques, implants ophtalmiques et autres. Le segment des implants cardiovasculaires a ensuite été divisé en stents, dispositifs de stimulation et autres. Les implants dentaires sont classés en implants dentaires sous forme de plaque et en implants dentaires en forme de racine. Le segment des bioimplants rachidiens a ensuite été divisé en implants dentaires, intervertébraux, implants cervicaux et implants de préservation du mouvement. Les implants orthopédiques sont divisés en orthobiologiques, implants de traumatologie, implants de remplacement articulaire et implants de remplacement du genou. Les implants ophtalmiques segmentés ont été classés en implants de glaucome et implants intraoculaires.

Sur la base du matériau, le marché a été divisé en métaux biomatériaux, céramiques, alliages et autres. les métaux biomatériaux sont séparés en titane, or, argent et platine.

Le marché, par origine, a été segmenté en autogreffe, allogreffe, xénogreffe et synthétique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché a été divisé en hôpitaux, cliniques, centres spécialisés et autres.

Analyse régionale :

Le marché des Amériques devrait dominer le marché mondial des bioimplants au cours de la période de prévision en raison de la croissance de la population gériatrique, de la prévalence croissante des maladies chroniques, des progrès technologiques dans les soins de santé et de l’augmentation des cas de blessures liées à la moelle épinière. Le marché européen devrait être le deuxième plus grand en raison du financement gouvernemental et du soutien du secteur de la santé, l’augmentation des troubles cardiovasculaires et orthopédiques dans la région.

En outre, le marché en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population gériatrique, de la prévalence croissante des troubles chroniques et de l’augmentation des investissements dans le secteur des soins de santé par les acteurs du marché. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait représenter la plus petite part du marché mondial des bioimplants.

