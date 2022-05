La taille du marché des services d’externalisation des processus métier (BPO) devrait atteindre 381,62 milliards USD avec un TCAC de 9,6% d’ici 2030

Aperçu du marché des services d’externalisation des processus métier (BPO)

la taille du marché des services d’externalisation des processus métier (BPO) devrait atteindre 381,62 milliards USD avec un TCAC de 9,6%. Le besoin croissant d’augmenter l’efficacité opérationnelle devrait soutenir la croissance du marché ainsi que les technologies de pointe. Au cours de la période de prévision, le marché sera soutenu par de nouvelles opportunités de revenus et de recherche et développement. Le rapport de recherche offre des informations approfondies, des détails sur les revenus et d’autres informations vitales concernant le marché cible, ainsi que les différentes tendances, moteurs, contraintes, opportunités et examen du marché des services d’externalisation des processus métier (BPO).

Le manque d’investissements des grandes entreprises, d’autre part, mettra au défi les organisations sectorielles non essentielles opérant sur le marché mondial des services d’externalisation des processus d’affaires (BPO). Les analystes ont divisé le marché en déploiement, taille de l’organisation, région, type et segments verticaux en fonction des produits et services. Les entreprises basées sur des activités commerciales non essentielles ont été profilées. La préférence changeante pour des alternatives moins chères devrait affecter le marché mondial au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Le rapport fournit également les prévisions de performance du marché jusqu’en 2027. Les stratégies des entreprises basées sur des activités commerciales non essentielles sont étudiées. Le secteur des activités non essentielles lui-même est soutenu par des technologies de pointe ainsi que par l’informatique en nuage. Au cours de la période de prévision 2020 à 2027, le marché des services d’externalisation des processus métier (BPO) devrait connaître une croissance saine dans les segments de déploiement, de taille d’organisation, de région, de type et verticaux, ainsi que sur les marchés régionaux.

Opportunités de marché des services d’externalisation des processus métier (BPO)

Le développement de nouvelles avancées ouvre des portes au marché des services d’externalisation des processus d’affaires. En outre, l’agence d’argent, de banque et d’assurance apporte une popularité pour les services BPO.

Paysage concurrentiel du marché des services d’externalisation des processus métier (BPO)

Le rapport d’étude de marché mondial des services d’externalisation des processus d’affaires (BPO) apporte une étude complète du déploiement, de la taille de l’organisation, de la région, du type et des segments de marché verticaux, une analyse régionale et des activités commerciales non essentielles des principaux acteurs. Comme la période de prévision 2020 à 2027 apportera de nouvelles opportunités pour le marché en raison de l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs et d’une augmentation du revenu disponible, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 10,8% et devrait atteindre une valeur de 335,2 milliards de dollars américains d’ici 2027. Avec l’analyse SWOT des entreprises sectorielles non essentielles et l’analyse du modèle Five Force de Porter, et la compréhension des défis tels que les faibles budgets de recherche et développement et une infrastructure sous-développée, les entreprises du secteur des activités commerciales non essentielles peuvent changer la façon dont les affaires sont effectuées.

Les principaux acteurs clés du marché des services d’externalisation des processus d’affaires sont les suivants:

ADP

LLC

Conduent Inc.,

Accenture PLC

WNS (Holdings) Ltée

Capgemini

Infosys BPM Limitée

SOCIÉTÉ IBM

Tata Consultancy Services Limited (TCS)

TTEC Holdings

et Conneqt Business Solution Limited

Segmentation du marché des services d’externalisation des processus métier (BPO)

Le secteur des activités commerciales non essentielles a connu une croissance dans le déploiement, la taille de l’organisation, la région, le type et les segments verticaux en raison de la refonte des infrastructures et de la croissance des canaux de communication. Pour étudier le marché, les analystes ont segmenté davantage le déploiement, la taille de l’organisation, la région, le type et la verticale dans le cloud, sur site sur la base du déploiement. Le marché est en outre segmenté en sous-segment de taille d’organisation qui est divisé en PME et entreprises. En outre, le marché des services d’externalisation des processus métier (BPO) sur la base du type est segmenté en externalisation comptable, externalisation back-office, services de support e-commerce, finance, externalisation informatique et autres. Le marché est en outre segmenté en sous-segment vertical qui est divisé en BFSI, informatique et télécommunications, soins de santé et sciences de la vie, autres.

L’analyse segmentaire présentée dans le rapport fournit aux organisations de terrain des activités commerciales non essentielles des informations sur les facteurs de croissance clés tels que l’industrialisation croissante ainsi que des défis tels que le manque d’investissements dans la recherche et le développement auxquels le marché sera confronté de 2020 à 2027. La présence de technologies innovantes et les progrès technologiques sont quelques-uns des facteurs clés ayant une influence sur les activités commerciales non essentielles des entreprises basées sur l’industrie, suggèrent les analystes selon le rapport sur le marché des services d’externalisation des processus d’affaires (BPO). Mais le rapport identifie également le manque d’investissements des grandes entreprises et la demande croissante de professionnels hautement qualifiés comme des menaces majeures auxquelles les entreprises dans les activités non essentielles seront confrontées jusqu’en 2027.

Aperçu régional du marché des services d’externalisation des processus métier (BPO)

Les entreprises basées sur le marché de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) fonctionnent en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, y compris dans le reste du monde. La présence d’opportunités de marché inexploitées sera un moteur de croissance clé pour les marchés régionaux.

Cependant, la faible demande des pays en développement s’avérera être une menace. Pour la période de prévision 2020 à 2027. Chacun de ces marchés régionaux est étudié dans le rapport. À partir de l’Amérique du Nord, le marché régional et les activités commerciales non essentielles sont répartis aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Des investissements initiaux élevés s’avéreront être un défi majeur de 2020 à 2027. Les parties du marché européen couvertes dans le rapport sont des marchés régionaux répartis au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne. Le marché de la région bénéficiera de la sensibilisation croissante des consommateurs ainsi que de la demande croissante de divers secteurs verticaux de l’industrie, suggère le rapport. De même, l’analyse segmentaire du secteur des activités non essentielles pour la région Asie-Pacifique couvre l’Inde, le Japon, la Chine et d’autres. Pour le reste du monde, le rapport de recherche sur le marché des services d’externalisation des processus d’affaires (BPO) couvre le Moyen-Orient et l’Afrique. Les prévisions du marché mondial des services d’externalisation des processus d’affaires (BPO) basées sur les résultats sont présentées pour la période de prévision jusqu’en 2027.

