Le marché du renseignement sur les menaces devrait croître à un TCAC de 19% de 2021-2027 | Tendances, analyse, perspectives de l’industrie et impact de COVID

Faits saillants du marché

Le marché mondial du renseignement sur les menaces est très concurrentiel. Diverses marques internationales établies, des marques nationales et de nouveaux venus forment un paysage concurrentiel. Les principaux acteurs recherchent sans cesse l’expansion du marché par le biais de diverses fusions et acquisitions stratégiques, de l’innovation, de l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement et d’un portefeuille de produits rentable. Le marché du renseignement sur les menaces est très concurrentiel en raison de la présence de plusieurs grands fournisseurs. La concurrence entre les fournisseurs s’intensifiera en raison de l’augmentation des extensions de produits et de divers facteurs mentionnés ci-dessus. Les acteurs de l’étude de marché Threat Intelligence se font concurrence sur la base de facteurs tels que la technologie, les caractéristiques, la conception et la compatibilité. Les fournisseurs ou les fabricants sont continuellement à venir avec de nouvelles idées et technologies pour obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Selon le rapport de prévision, le marché du renseignement sur les menaces atteindra une valorisation de 11 milliards USD et un TCAC de 19% d’ici 2027.

Segmentation

Le marché mondial du renseignement sur les menaces peut être segmenté par composant, déploiement, taille de l’organisation et utilisateurs finaux.

Par composante, il est divisé en solutions et services.

Par déploiement, il est segmenté en sur le cloud et sur site.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché peut être segmenté en petites, grandes et moyennes entreprises. Parmi ceux-ci, les petites et moyennes entreprises représentaient la plus grande part de marché, principalement en raison de la présence de petites et moyennes entreprises dans la région Asie-Pacifique et du besoin croissant de meilleures solutions de réseau.

Par les utilisateurs finaux, il est destiné au transport, à la fabrication, à l’éducation, à la vente au détail, au gouvernement, à l’informatique et aux télécommunications, aux soins de santé, à la BFSI et à d’autres. Le segment BFSI devrait être l’un des plus grands utilisateurs finaux du marché mondial du renseignement sur les menaces en raison de l’augmentation des paiements numériques et de la vague d’attaques en ligne lors des transactions en ligne. La vague de cyberattaques et l’exposition d’informations confidentielles sont susceptibles de conduire à des solutions proactives contre les menaces en ligne.

Analyse régionale

Le marché mondial du renseignement sur les menaces devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision, 2017-2023. Le segment BFSI du marché mondial du renseignement sur les menaces stimule le marché principalement en raison de la demande croissante de meilleures solutions pour la protection de l’infrastructure réseau. Le marché devrait avoir un taux de croissance plus élevé par rapport aux années précédentes. Le marché mondial du renseignement sur les menaces a été segmenté en quatre régions principales telles que l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe et le reste du monde. Les segments BFSI détiennent la plus grande part dans la région de l’Amérique du Nord. La raison en est attribuée à la mise en œuvre de solutions de renseignement sur les menaces, les banques et autres institutions financières aideront à évaluer le type de menace et à détecter leurs tendances en temps réel et en réduisant les activités suspectes.

De plus, les organisations sont à la recherche de meilleures solutions technologiquement avancées dans cette région. Par conséquent, le segment BFSI du marché du renseignement sur les menaces représentait la plus grande part de marché.

La région Asie-Pacifique devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision, 2020-2027. Des pays comme le Japon, la Chine et l’Inde contribuent largement à la part de marché globale. La raison en est attribuée aux mesures de sécurité contre l’évolution des cyberattaques et les PME et les organisations à grande échelle adoptent des solutions de renseignement sur les menaces dans cette région.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché. Des pays comme les États-Unis et le Canada contribuent grandement à la part de marché globale. La raison en est attribuée au nombre croissant de fournisseurs présents dans cette région et à l’utilisation croissante de solutions technologiquement avancées contre la cybercriminalité telles que les bandes de fitness, la réglementation standard et la présence d’expertise technique.

Perspectives concurrentielles

LogRhythm, Inc., LookingGlass Cyber Solutions, Inc., F-Secure Corporation, Trend Micro Incorporated, Optiv Security, Inc., Symantec Corporation, IBM Corporation, Webroot, Inc., Juniper Networks, Inc., AlienVault, Inc., Dell Technologies, Inc., McAfee LLC, Farsight Security, Inc., Check Point Software Technologies Ltd. et FireEye, Inc. sont des acteurs de premier plan sur le marché mondial du renseignement sur les menaces.

