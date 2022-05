Architecture de microservices La taille du marché doit se développer à env. 21,67 milliards USD d’ici 2030 avec un TCAC de 18,6 %

Market Research Future a publié un rapport de recherche à moitié cuit sur « Rapport d’étude de marché mondial sur l’architecture de microservices – Prévisions jusqu’en 2030 » – Analyse du marché, portée, enjeu, progrès, tendances et prévisions jusqu’en 2030. L’étude de marché Microservice Architecture couvre des données de recherche importantes et des preuves pour être un document de ressources pratique pour les gestionnaires, les analystes, les experts de l’industrie, l’analyse SWOT et les prévisions.

Cognizant (États-Unis), International Business Machines Corporation (États-Unis), Microsoft Corporation (États-Unis), Datawire (États-Unis), Infosys Limited (Inde), Mulesoft (États-Unis), Software AG (Allemagne), Nginx Inc. (États-Unis) et Salesforce.Com, Inc. (États-Unis) sont quelques-uns des principaux acteurs présentés dans l’analyse MRFR et sont à l’avant-garde de la concurrence sur le marché mondial de l’architecture de microservices.

Marché de l’architecture de microservices – Vue d’ensemble

Le marché mondial de l’architecture de microservices connaît une croissance rapide, principalement grâce aux solutions basées sur le cloud (SaaS). Selon un récent rapport d’étude publié par Market Research Future, le marché mondial de l’architecture de microservices est en plein essor et devrait gagner en importance au cours de la période de prévision. La taille du marché de l’architecture de microservices doit se développer à environ 21,67 milliards USD d’ici 2030, à 18,6% du TCAC quelque part dans la gamme de 2020 et 2030.

L’architecture de microservices est de plus en plus adoptée par les organisations en tant que mécanisme intégré pour le développement d’applications d’entreprise. Les solutions basées sur le cloud telles que le logiciel en tant que service (SaaS) et la plate-forme en tant que service (PaaS) sont le moteur du marché. La catégorisation des appareils connectés tels que les smartphones, les tablettes, les drones, les appareils portables, les appareils ménagers intelligents et les trackers de fitness est le moteur du marché de l’architecture de microservices. Les principales tendances qui affectent le marché sont le couplage lâche, le déploiement et la conception axée sur le domaine. Comme les microservices fonctionnent sur des services simples et plus petits, il y a une demande croissante de solutions cloud et c’est l’un des facteurs importants qui stimulent le marché.

L’avantage de l’architecture de microservices comprend l’amélioration du système d’isolation des pannes, fournit une plate-forme facile pour les nouveaux développeurs et aide à éradiquer l’engagement à long terme sur une technologie unique. L’adoption de l’architecture de microservices a aidé de nombreuses grandes entreprises à commencer leurs transitions par rapport à la structure de conception monolithique.

L’adoption d’une architecture de microservices basée sur le cloud est le moteur du marché. L’architecture de microservices basée sur le cloud offre évolutivité, rentabilité et disponibilité 24 heures× sur 24, 7 jours sur 7. Pour permettre à l’organisation de disposer de microservices sains, la plate-forme basée sur le cloud déplace automatiquement les instances vers les serveurs ou le système de gestion des fournisseurs lorsque le logiciel ou le matériel sur lequel elles s’exécutent tombe en panne.

Les microservices sont une tendance logicielle importante qui peut avoir de profondes implications non seulement sur la fonction informatique de l’entreprise, mais aussi sur la transformation numérique de l’ensemble de l’entreprise. Microservices vs Architecture monolithique représente un changement fondamental dans la façon dont l’informatique aborde le développement logiciel.

Les organisations tentent de moderniser leurs applications pour suivre le rythme du changement. Auparavant, les opérations dictaient la façon dont les applications étaient écrites. L’architecture de microservices comporte de nombreux aspects et les organisations qui l’adoptent bénéficient d’avantages tels qu’une mise sur le marché plus rapide et une meilleure qualité des applications.

Marché de l’architecture de microservices – Analyse concurrentielle

Caractérisé par la présence de plusieurs acteurs majeurs bien établis, le marché mondial de l’architecture de microservices semble être très concurrentiel. Les acteurs bien établis intègrent l’acquisition, la collaboration, le partenariat, l’expansion et le lancement de technologies afin d’obtenir un avantage concurrentiel sur ce marché et de maintenir leur position sur le marché. Les partenariats stratégiques entre les acteurs clés soutiennent les plans de croissance et d’expansion des principaux acteurs au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs opérant sur le marché se font concurrence en fonction des prix, de la technologie, de la réputation et des services.

Marché de l’architecture de microservices – Segments

Le marché de l’architecture de microservices peut être segmenté en 4 dynamiques clés pour la commodité du rapport et une meilleure compréhension;

Segmentation par services: comprend le microservice d’inventaire, le microservice comptable, le microservice d’expédition, le microservice de magasin

Segmentation par secteur vertical: comprend l’énergie et les services publics, l’informatique et les télécommunications, BFSI, les soins de santé, le gouvernement, la fabrication, la vente au détail, les médias et le divertissement

Segmentation par déploiement : comprend On-Premise et Cloud.

Segmentation par régions : Comprend les régions géographiques – Amérique du Nord, Europe, APAC et reste du monde.

Marché de l’architecture de microservices – Analyse régionale

L’analyse régionale du marché Microservice Architecture est à l’étude pour des régions telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde. La région Amérique du Nord est l’acteur dominant sur le marché de l’architecture de microservices en raison de la présence d’acteurs majeurs dans la région. Les solutions cloud telles que le logiciel en tant que service (SaaS) et la plate-forme en tant que service (PaaS) contribuent au plus grand segment de marché de la région. Le marché américain contribue au chiffre d’affaires le plus élevé de la région Amérique du Nord. La plupart des entreprises de la région Amérique du Nord ont adopté la technologie d’architecture de microservices dans les services de commerce électronique, financiers et de voyage. Les experts de la région mettent l’accent sur une architecture de microservices solide par rapport au modèle monolithique. Son impact sur l’industrie du commerce électronique a été énorme et a l’effet de levier sur les activités de grandes entreprises de commerce électronique telles qu’Amazon. Il permet au secteur financier d’offrir une extensibilité et une flexibilité faciles des composants. Réduction des risques et des coûts de calcul en transférant les charges de travail vers des temps d’exécution rentables et en augmentant les cycles de développement et la rapidité. L’utilisation élevée de la technologie d’architecture de microservices dans la vente au détail, le commerce électronique et les applications basées sur le cloud stimule le marché en Amérique du Nord.

Dans la région Europe, le marché de l’architecture de microservices est en hausse en raison de son application majeure dans l’informatique et les télécommunications, la vente au détail, BFSI et les soins de santé. La solution basée sur le cloud est le moteur du marché dans la région. La prolifération des appareils connectés tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les drones est le moteur du marché dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide, car un grand nombre d’organisations adoptent une architecture de microservices pour répondre aux besoins de développement d’applications modernes.

