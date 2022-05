AR & VR dans le marché des soins de santé Scénario actuel, actions, dernières innovations, analyse et prévisions jusqu’en 2027

Faits saillants du marché

La RA et la RV sur le marché des soins de santé devraient croître à un TCAC approximatif de 30,2% au cours de la période de prévision, 2022-2027.

La demande croissante de réduction des coûts des soins de santé est l’un des facteurs clés qui stimulent la RA et la RV sur le marché des soins de santé. Par exemple, avec l’utilisation du système de navigation AR, près de 288 millions de dollars peuvent être économisés sur les procédures chirurgicales mini-invasives aux États-Unis.

Divers autres facteurs tels que l’augmentation du financement gouvernemental, la prévalence élevée des maladies chroniques, l’adoption croissante de la RA et de la RV dans la gestion de la condition physique, la pénétration croissante des appareils connectés dans le secteur de la santé et la sensibilisation croissante à la thérapie rv virtuelle devraient également propulser la croissance du marché.

Cependant, les préoccupations concernant la confidentialité des données, le manque d’expertise des médecins et le manque de compétence dans le déploiement des solutions AR et VR peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché de la RA et de la RV dans les soins de santé sont Atheer, Augmedix, Daqri, Firsthand Technology, Google, Medical Realities, Microsoft, Mindmaze, Oculus VR, Psious, EchoPixel, Inc., Osso VR Inc., SURGICAL THEATER, LLC, Orca Health, Inc., Hologic Inc., 3D Systems, Inc. et d’autres.

Segmentation

Le marché de la RA et de la RV dans les soins de santé est segmenté en fonction de la technologie, de l’offre, du type d’appareil, de l’application, de l’utilisateur final et de la région.

Le marché mondial de la RA et de la RV dans les soins de santé, par technologie, est segmenté en technologie AR et technologie VR. Le segment de la technologie AR est en outre classé comme AR basé sur des marqueurs et AR sans marqueur. Le segment AR basé sur un marqueur comprend le marqueur passif et le marqueur actif. Le segment AR sans marqueur comprend le suivi basé sur le modèle et le suivi basé sur le traitement d’image. Le segment de la technologie VR est en outre classé comme technologie non immersive et technologies semi-immersives et entièrement immersives.

Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en composants matériels et logiciels. Le segment des composants matériels est en outre classé comme capteurs, composants semi-conducteurs, écrans et projecteurs, suivi de position, caméras et autres. Le segment des capteurs comprend l’accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre et le capteur de proximité. Le segment des composants semi-conducteurs comprend le contrôleur/processeur et les circuits intégrés. Le segment des logiciels est en outre classé comme des kits de développement logiciel et des services basés sur le cloud.

En fonction du type d’appareil, le marché est segmenté en type d’appareil AR et en type d’appareil VR. Le segment de type d’appareil AR est en outre classé comme affichage monté sur la tête et appareil portable. Le segment de type d’appareil VR est en outre classé comme affichage monté sur la tête, dispositif de suivi des gestes, projecteurs et murs d’affichage. Le segment des dispositifs de suivi des gestes comprend les gants de données et autres.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en gestion de la condition physique, gestion des soins aux patients, chirurgie, gestion de la pharmacie, formation et éducation médicales, etc.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres chirurgicaux, sociétés pharmaceutiques, instituts de recherche et universitaires, etc.

Analyse régionale

Les Amériques ont dominé le marché mondial de la RA et de la RV dans les soins de santé en raison de la demande croissante de réduction des coûts des soins de santé et de la présence des principaux acteurs du marché.

En 2017, on estimait que l’Europe se classait au deuxième rang sur le marché de la RA et de la RV sur le marché de la santé. Cela peut être attribué à l’augmentation du financement de l’innovation et à l’augmentation des progrès technologiques. Par exemple, le programme Horizon 2020 de l’Union européenne alloue près de 91,51 milliards de dollars de financement sur sept ans à la recherche et à l’innovation.

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide en 2017. L’augmentation des dépenses de santé et la forte prévalence des maladies chroniques stimulent les marchés régionaux de la région Asie-Pacifique.

D’autre part, le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient la plus faible part du marché de la RA et de la RV sur le marché des soins de santé en raison du faible revenu par habitant et des politiques gouvernementales strictes, en particulier dans la région africaine.

