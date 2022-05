Marché de la biopsie liquide Top 7 des principaux acteurs Revenus, part, demande et prévisions jusqu’en 2027

Faits saillants du marché

La biopsie consiste à extraire un échantillon de tissu et à le tester pour détecter la présence de maladies, en particulier le cancer. La biopsie tissulaire traditionnelle est une technique douloureuse et a également un taux élevé de faux résultats. De plus, la technique est coûteuse, prend beaucoup de temps et ne s’applique pas à l’extraction d’échantillons tels que ceux proches d’organes vitaux tels que le cœur. La biopsie liquide surmonte ces problèmes de biopsie tissulaire en utilisant des biomarqueurs présents dans des échantillons tels que le sang, l’urine, etc. et constitue donc une technique relativement non invasive. La biopsie liquide fournit également de meilleures informations sur l’échantillon, ce qui est en temps réel. Les données en temps réel peuvent être utilisées pour surveiller et ainsi déterminer le traitement de maladies telles que le cancer. La plus grande sensibilité de la biopsie tissulaire couplée au développement de détecteurs sophistiqués avec des taux de détection extrêmement faibles ont permis la détection précoce des maladies qui est le Saint Graal du cancer.

Obtenez un exemple de rapport sur https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/710

D’autres moteurs du marché de la biopsie liquide sont l’augmentation des taux de cancer, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement, les collaborations entre les entreprises et les organisations publiques, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation des dépenses de santé, etc. Les facteurs qui inhibent la croissance du marché comprennent les coûts prohibitifs associés à la biopsie liquide et la sensibilisation et la disponibilité différentielles entre le monde en développement et le monde développé. Cependant, tous les patients atteints de cancer ne bénéficient pas d’une détection précoce, car certains types de cancer tels que le cancer du cerveau et le cancer de la prostate peuvent rester en sommeil pendant de nombreuses années. Une biopsie liquide supplémentaire n’est pas entièrement non invasive, comme on peut le voir en cas d’utilisation de liquide céphalorachidien comme échantillon.

De plus, la technique n’est pas applicable à tous les types de cancer, car certains cancers tels que le cancer du cerveau et le cancer de la prostate peuvent rester dormants pendant de nombreuses années et sont donc indétectables ou détectés très tard, ce qui prive la biopsie liquide de ses avantages. Une biopsie liquide supplémentaire n’est pas entièrement non invasive, comme on peut le voir en cas d’utilisation de liquide céphalorachidien comme échantillon.

Principaux acteurs du marché mondial de la biopsie liquide:

Les principaux participants de cette entreprise de biopsie liquide sont: Guardant Health, Inc., Trovagene, Inc., RainDance Technologies, Inc., Agena Bioscience Inc. Inc., Admera Health, Biocept, Inc., Circulogene Theranostics, Inivata Ltd., SAGA Diagnostics AB, Exosome Diagnostics et autres.

Segmentation:

Le marché mondial de la biopsie liquide a été segmenté sur la base du type de biomarqueur qui comprend des cellules tumorales circulantes (Ctcs), de l’ADN tumoral circulant (Ctdna), des vésicules extracellulaires (Evs) et d’autres biomarqueurs. Sur la base de l’application; le marché est segmenté en application thérapeutique du cancer, santé reproductive et autres applications thérapeutiques. Sur la base de l’échantillon; le marché est segmenté en sang, urine et autres. Sur la base des utilisateurs finaux; le marché est segmenté en hôpitaux et laboratoires, centres universitaires et de recherche et autres.

ACCÉDER AU RAPPORT DERTAILS @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/liquid-biopsy-market

Analyse régionale :

Selon la région géographique, le marché de la biopsie liquide est segmenté en quatre régions clés: Amériques, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. Les pays développés à l’échelle mondiale, menés par l’Amérique du Nord, constituent le plus grand marché pour la biopsie liquide. L’Europe est le deuxième plus grand marché pour la biopsie liquide. Le marché des régions en développement telles que la région Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique augmente cependant beaucoup plus rapidement.

Obtenez le rapport connexe à l’adresse

Rapport d’étude de marché Oxymètres de pouls – Prévisions jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché sur le traitement de l’hémophilie – Prévisions jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché équipement de stérilisation – Prévisions jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché sur le dessalement et l’échange de tampons – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché Microscope électronique – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Qui sommes-nous:

Market Research Future (MRFR), permet aux clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à Cooked Research Report (CRR), Half-Cooked Research Reports (HCRR), Raw Research Reports (3R), Continuous-Feed Research (CFR) et Market Research & Consulting Services.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5th Floor, New York,

New York 10013