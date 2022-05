Perspectives régionales du marché des dispositifs d’administration de médicaments injectables , utilisateur final, principaux acteurs clés, concurrents, analyse des parts et prévisions jusqu’en 2027

Synopsis du marché :

Market Research Future (MRFR) a publié un rapport indiquant que le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables est marqué pour croître à un TCAC remarquable de 11,5% au cours de la période de prévision de 2022-2027 et atteindre la valorisation de 31 900 millions USD d’ici la fin de la période de prévision. La forte prévalence des maladies chroniques qui nécessitent quotidiennement des dispositifs d’administration de médicaments injectables dans le cadre des procédures de traitement est l’un des principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables.

L’introduction de dispositifs technologiquement avancés pour l’administration sous-cutanée de médicaments tels que les injecteurs portables et l’adoption croissante de dispositifs auto-injectables par les personnes souffrant de diabète conduisent également à l’expansion significative du marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables. Cependant, le coût élevé des produits et le risque de contamination croisée causé par une mauvaise utilisation des dispositifs injectables freinent la croissance du marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables au cours de la période considérée.

Acteurs clés :

Les principaux acteurs profilés par MRFR qui opèrent sur le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables sont Eisai Co. Ltd., Antares Pharma, AstraZeneca, Eli Lilly and Company, F.Hoffmann-La Roche AG, Becton, Dickinson and Company, Johnson & Johnson Services Inc., Mylan N.V., Novartis AG, Novo Nordisk, Pfizer Inc., Sanofi, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. et Inovio Pharmaceuticals Inc.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables a été segmenté en fonction des dispositifs, de l’application thérapeutique, du modèle d’utilisation, du site d’administration, du canal de distribution, de l’installation d’utilisation et de la région. Sur la base des dispositifs, le marché des dispositifs d’administration de médicaments injectables a été segmenté en dispositifs d’injection conventionnels et en dispositifs d’auto-injection. Le segment des dispositifs d’injection conventionnels détient la majeure partie du marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables et. Le segment des dispositifs d’injection conventionnels a été sous-segmenté en matériau, produit et utilité. Le segment des dispositifs auto-injectables a été sous-segmenté en injecteurs sans aiguille, systèmes de stylos et auto-injecteurs.

Sur la base de l’application thérapeutique, le marché a été segmenté en maladies auto-immunes, troubles hormonaux, cancer et autres. Le segment des maladies auto-immunes prévoit de dominer le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables et devrait atteindre une valorisation de 19 913,7 millions de dollars d’ici la fin de la période considérée. Sur la base des modèles d’utilisation, le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables a été segmenté en curatifs et en immunisation. Le segment curatif se développe au taux de croissance le plus rapide sur le marché mondial des drogues injectables auto-administrées au cours de la période d’évaluation.

Sur la base du site d’administration, le marché des dispositifs d’administration de médicaments injectables a été segmenté en intramusculaire, sous-cutané et intradermique. Le segment intramusculaire détient la plus grande part du marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables. Sur la base du canal de distribution, le marché a été segmenté en pharmacies hospitalières et de détail et en plateformes en ligne. Le segment des hôpitaux et des pharmacies de détail est en tête du marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables. Tandis que le segment des plateformes en ligne devrait croître au TCAC le plus rapide de 11,4 % au cours de la période d’évaluation. Sur la base de la facilité d’utilisation, le marché des dispositifs d’administration de médicaments injectables a été segmenté en hôpitaux et cliniques, établissements de soins à domicile et autres.

Analyse régionale :

Géographiquement, le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables a été segmenté en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Les Amériques dominent le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables en raison de l’incorporation rapide de solutions de soins de santé technologiquement avancées, de l’expansion de l’industrie biotechnologique, de la prévalence accrue des maladies chroniques et de la disponibilité d’un secteur des soins de santé bien développé dans cette région. La région Europe représentait la deuxième plus grande part de marché en 2022 et devrait atteindre la valorisation boursière de 13 074,3 millions de dollars d’ici la fin de 2027.

Le marché des dispositifs d’administration de médicaments injectables dans cette région est principalement stimulé par l’adoption facile de services de soins de santé technologiquement avancés et l’augmentation du financement de la recherche et du développement dans cette région. La région Asie-Pacifique prévoit la croissance la plus rapide à un TCAC de 11,4% sur le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables en raison de la forte demande de produits thérapeutiques dans le secteur des soins de santé en développement rapide dans les économies en développement de cette région. La région du Moyen-Orient et de l’Afrique prévoit une expansion constante du marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments injectables en raison du manque de sensibilisation et de la moindre exposition aux services de soins de santé primaires dans les zones sous-développées de cette région.

