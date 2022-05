Tendances du marché des emballages en plastique, facteurs moteurs, acteurs clés, stratégies, tendances, prévisions jusqu’en 2030

Aperçu:

Les tendances du marché des emballages en plastique assistent à un changement radical dans ses perspectives de marché. C’est parce qu’il est principalement régi par diverses mesures gouvernementales strictes et des préoccupations environnementales. Le marché de l’emballage plastique doit principalement son essor à l’urbanisation en croissance rapide, qui a modifié les préférences des consommateurs. En conséquence, le secteur des aliments et des boissons déclenche une forte croissance. Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché mondial des emballages en plastique a une chance d’enregistrer un TCAC de 5% et de franchir une valorisation de 400 milliards USD au cours de la période de prévision de 2018 à 2023. Cependant, la sensibilisation croissante à ses risques pour la santé peut freiner la croissance du marché.

Segmentation:

Le marché mondial des emballages en plastique a été étudié sur la base du type et de l’application. Les analystes de MRFR ont fait cette segmentation pour fournir des données précises sur divers facteurs qui peuvent aider à une évaluation correcte des mouvements stratégiques.

Par type, l’étude de marché des emballages en plastique comprend des sous-segments tels que les emballages rigides et les emballages flexibles.

Par application, le rapport mondial sur le marché des emballages en plastique comprend des segments tels que l’alimentation et les boissons, l’industrie, les soins de santé, les soins personnels et autres. Le segment des aliments et des boissons crée des possibilités d’expansion pour le marché. L’augmentation du revenu disponible soutient le segment des soins personnels. Une augmentation des investissements liés aux soins de santé devrait transformer le marché des emballages en plastique.

Analyse régionale :

L’Asie-Pacifique possède le plus grand marché pour les emballages en plastique. En 2015, elle contrôlait plus de 35 % du marché mondial. Le développement dans les secteurs de l’alimentation et des boissons et des soins de santé peut soutenir la croissance du marché régional.

Paysage concurrentiel :

L’étude de marché mondiale du marché des emballages en plastique comprend un enregistrement des changements inspirés par des sociétés telles que BASF SE, Crown Holdings Inc., Amcor Ltd, Constantia Flexibles International GmbH, Huhtamaki Oyj, Mondi Group, Saint-Gobain, Bemis Company Inc., Sonoco Products Company, Sealed Air Corporation, Ampac Holdings LLC. et Wipak Groupe. Les analystes de MRFR ont inclus les mesures prises par ces sociétés au cours des dernières années pour obtenir des informations sur les tendances qui peuvent inspirer des changements sur le marché.

Nouvelles de l’industrie :

En septembre 2020, NOVA Chemicals Corporation, l’un des principaux producteurs de divers produits chimiques et résines plastiques, a déclaré avoir signé une entente à long terme avec Merlin Plastics Supply Inc., le plus important recycleur de plastique au Canada, afin d’accroître l’offre de recyclat post-consommation (PCR) de haute qualité qui sont développés pour les emballages grand public. Cela marque également les pas de NOVA Chemicals sur le marché de la PCR. Le plastique a évolué en tant que composant essentiel de la vie moderne et NOVA Chemicals tente de trouver de nouvelles façons d’établir une économie circulaire appropriée sur les plastiques. Grâce à ce partenariat avec Merlin et à la prochaine suite de résines contenant de la PCR, la société prévoit de répondre aux besoins des clients et des propriétaires de marques et d’étendre son approvisionnement en PCR de haute qualité pour développer de meilleurs emballages grand public. La société tente d’accroître sa crédibilité dans le secteur pour répondre au nombre croissant d’utilisateurs finaux qui adoptent le contenu PCR dans les emballages en plastique.

En Europe centrale, les autorités ont du mal à parvenir à un consensus sur l’utilisation du plastique dans les emballages. La combinaison du plastique et du papier est efficace et durable, mais elle a un problème. Il est difficile à recycler, ce qui va à l’encontre des politiques environnementales standard.

La situation de la COVID-19 a déclenché certaines transformations sur le marché mondial des emballages en plastique. La pandémie en cours a connu une forte augmentation dans le secteur du commerce électronique et des livraisons alimentaires, ce qui a incité les entreprises à adopter des mesures faciles comme les emballages en plastique. Cependant, la scène pourrait changer dans les prochains jours.

