Tendances du marché des étiquettes à manches rétractables, facteurs, tendances, entreprises clés, prévisions jusqu’en 2030

Analyse de marché

Le marché des étiquettes à manchon rétractable devrait croître à un TCAC de 6,5% au cours de la période de prévision 2020-2027. Les étiquettes à manchon rétractable sont une nouvelle forme d’étiquetage qui gagne rapidement en popularité sur divers marchés pour l’emballage de produits. Les manchons offrent la flexibilité d’ajouter des fonctionnalités à l’emballage du produit tout en économisant de l’argent sur les coûts totaux des conteneurs et des étiquettes. L’intégration d’un manchon réduira le poids et le coût de l’ensemble du système d’emballage. Les manchons sont largement utilisés dans les étiquettes pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires et de boissons car ils sont inviolables. Aujourd’hui, il est également utilisé dans les produits d’entretien ménager car ceux-ci sont fabriqués à partir de matériaux très durables qui peuvent résister à des températures élevées, à la friction et à l’humidité. Sa conception complète du corps aide à plus de créativité avec la couleur, les graphiques et les impacts, il est imperméable et résistant à l’abrasion et la meilleure partie des étiquettes peut facilement être retirée des récipients et des bouteilles, ce qui signifie que le récipient ou la bouteille peut être réutilisé. Les étiquettes à manchon rétractable sont applicables sur les contenants d’emballage en métal, en verre et en plastique.

Il existe de nombreux facteurs qui propulsent la croissance du marché des étiquettes à manchon rétractable. Ces facteurs selon le rapport MRFR (Market Research Future) comprennent la rentabilité, la compétitivité de la marque, l’attrait des étagères, la demande croissante d’aliments et de boissons emballés en conjonction avec les soins personnels et les soins de santé, l’augmentation de la population, l’augmentation des revenus et des capacités de dépenses dans les économies en développement, l’urbanisation croissante et la compétitivité de la marque. Au contraire, la sensibilisation croissante des consommateurs et les initiatives gouvernementales en faveur de l’utilisation d’emballages biodégradables et écologiques à faible densité, associées à la disponibilité de substituts à faible coût tels que les étiquettes autocollantes et sensibles à la pression, peuvent entraver la croissance du marché des étiquettes à manchon rétractable.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR offre une large analyse segmentaire du marché des étiquettes à manchon rétractable sur la base du type, du matériau et de l’application.

En fonction du type, il est segmenté en rétrécissement et étirement. Parmi ceux-ci, le rétrécissement aura la plus grande part du marché au cours des années prévues. En raison de ses immenses propriétés de retrait, les rétrécissements sont idéaux pour toutes les formes de produits. En outre, il est abordable et offre des graphiques de haute qualité. Les rétrécissements ont une qualité d’impression supérieure ainsi qu’un attrait esthétique et innovant qui augmente l’apparence des biens de consommation.

Basé sur le matériau, il est segmenté en films d’acide polylactique, PE, films de polystyrène expansé, PET-G, PVC et autres.

Sur la base des applications, il est segmenté en soins personnels, produits pharmaceutiques, aliments et boissons et autres. Parmi ceux-ci, les aliments et les boissons domineront le marché au cours des années prévues en raison de la demande croissante d’aliments emballés et transformés dans le monde entier. D’autre part, le segment pharmaceutique devrait avoir le taux de croissance le plus élevé au cours des années prévues.

Analyse régionale

Par région, le marché des étiquettes à manchon rétractable couvre les opportunités de croissance et les dernières tendances en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde. Parmi ceux-ci, la région APAC dominera le marché en raison de la croissance croissante de l’industrie alimentaire et des boissons, du besoin croissant de biens de consommation en raison de l’augmentation de la population et de l’accessibilité du faible coût de la main-d’œuvre et des matières premières. En Amérique du Nord, le marché des étiquettes à manchon rétractable devrait y contribuer de manière adéquate en raison de la consommation accrue de boissons et du besoin croissant de biens emballés et de biens de consommation. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux contributeurs sur le marché des étiquettes à manchon rétractable en Europe. La demande croissante de produits de soins personnels et de consommation, associée à l’expansion du commerce électronique, devrait stimuler la croissance du marché.

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché des étiquettes à manchon rétractable comprennent Constantia Flexibles (Autriche), Clondalkin Group (Pays-Bas), Avery Dennison Corporation (États-Unis), The Dow Chemical Co. (États-Unis), Cenveo, Inc. (États-Unis), Paris Art Label Company Inc. ( États-Unis), Polysack Flexible Packaging Ltd. (Israël), Macfarlane Group PLC (Royaume-Uni), Klöckner Pentaplast (Allemagne), Hammer Packaging, Inc. (États-Unis), Huhtamäki Oyj (Finlande), Fuji Seal International, Inc. (Japon), CCL Industries Inc. (Canada), Bonset America Corporation (États-Unis) et Berry Global, Inc. (États-Unis).

Avril 2019 – Eastman a récemment lancé trois variétés de résines d’étiquettes à manchon rétractable recyclables : Embrace Float, Embrace Encore et SunLam De-seaming Adhesive qui sont approuvées APR.

