Types de marché des systèmes de gestion de casino, aperçu, taille, part, croissance, stratégie d’approvisionnement, portée, demande et prévisions jusqu’en 2027

La taille du marché des systèmes de gestion de casino augmentera à un TCAC notable de 12-13% au cours de 2018 – 2023

Le marché des systèmes de gestion de casino devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision 2018 à 2023. L’analyse géographique du marché des systèmes de gestion de casino est étudiée pour l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), l’Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie et reste de l’Europe), l’Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Philippines, Singapour et reste de l’Asie-Pacifique) et le reste du monde (y compris le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine).

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des systèmes de gestion de casino au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord est une région établie en termes d’infrastructure de pointe et est largement connue comme l’un des premiers à adopter les nouvelles technologies. En Amérique du Nord, l’industrie des casinos est une industrie mature. Las Vegas est l’une des principales plaques tournantes des casinos aux États-Unis et a généré des revenus de plus de 10 milliards de dollars en 2017. Le Canada et le Mexique sont également parmi les plus grands contributeurs à la génération de revenus les plus élevés pour le marché des jeux de hasard dans le monde après les États-Unis.

Faits saillants du marché

En juillet 2018, le Parlement japonais a adopté un projet de loi autorisant trois opérateurs de casinos de Macao à s’installer dans le pays. Ces trois acteurs sont Melco Resorts & Entertainment (MLCO), Wynn Resorts (WYNN) et Las Vegas Sands (LVS).

En avril 2018, Banker’s Toolbox, Inc. a introduit un logiciel de lutte contre le blanchiment d’argent de casino nommé « BAM Casino ». La nouvelle suite logicielle peut détecter les activités suspectes dans les casinos, peut gérer les alertes aux processus SAR et CTR. Il peut également être utilisé comme nalytique et outils de reporting personnalisables par les opérateurs de casino.

Quels sont les principaux participants au marché considérés pour la part de marché la plus élevée du système de gestion de casino?

Advansys, Agilysys, Avigilon, Bally Technologies, Bluberi Gaming Technologies, Ensico Gaming D.O.O., Hconn, Honeywell, International Game Technology, Konami, Lodging and Gaming Systems (Lgs) Micros Systems, Next Level Security Systems (Nlss), Tcsjohnhuxley, Wavestore et WIN Technologies Limited sont quelques-uns des principaux acteurs du marché des systèmes de gestion de casino.

Outre les utilisations et les fonctionnalités, l'industrie mondiale des systèmes de gestion de casino est confrontée à des défis liés à la dépendance des fournisseurs, aux problèmes de sécurité et à d'autres facteurs, ce qui a freiné la croissance du marché mondial des systèmes de gestion de casino.

La demande du marché des systèmes de gestion de casino dans les régions en développement peut se traduire par une croissance considérable des entreprises au cours de la période suivante.

Marché des systèmes de gestion de casino par géographie

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine

Segmentation du marché

Analyse du marché du système de gestion de casino Covid 19

En raison d’une augmentation des activités de phishing, la COVID-19 a considérablement augmenté l’adoption de l’infrastructure et des services cloud. En outre, la COVID-19 a considérablement augmenté le budget de sécurité, ce qui a entraîné une forte augmentation de l’infrastructure et des services cloud. Selon les résultats d’une étude menée par Microsoft et publiée en août 2020, 36% des 800 personnes interrogées ont déclaré que le budget de la cybersécurité avait augmenté en raison de l’épidémie de pandémie. En outre, 42% des personnes qui ont répondu à l’enquête ont déclaré que l’entreprise avait modifié son personnel en ajoutant davantage d’experts en sécurité.

Table des matières:

1 SOMMAIRE

1.1 MARCHÉ MONDIAL DES SYSTÈMES DE GESTION DE CASINO, PAR COMPOSANT

1.2 MARCHÉ MONDIAL DES SYSTÈMES DE GESTION DE CASINO, PAR TAILLE D’ORGANISATION

1.3 MARCHÉ MONDIAL DES SYSTÈMES DE GESTION DE CASINO, PAR DÉPLOIEMENT

1.4 MARCHÉ MONDIAL DES SYSTÈMES DE GESTION DE CASINO, PAR UTILISATEURS FINAUX

1.5 MARCHÉ MONDIAL DES SYSTÈMES DE GESTION DE CASINO, PAR RÉGION

2 INTRODUCTIONS SUR LE MARCHÉ

2.1 DÉFINITION

2.2 PORTÉE DE L’ÉTUDE

2.3 OBJECTIF DE RECHERCHE

2.4 STRUCTURE DU MARCHÉ

3 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3.1 PROCESSUS DE RECHERCHE

3.2 RECHERCHE PRIMAIRE

3.3 RECHERCHE SECONDAIRE

3.4 ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ

3.5 MODÈLE DE PRÉVISION

3.6 LISTE DES HYPOTHÈSES

4 DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Continué…