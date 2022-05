Taille du marché de la greffe de cheveux, revenus, demande, parts, analyse et prévisions jusqu’en 2027

Perte de cheveux: scénario global

La perte de cheveux est l’un des principaux problèmes à travers le monde. Cette condition n’est pas limitée au groupe d’âge particulier, elle peut être causée par n’importe quel groupe d’âge. De nombreuses personnalités et politiciens célèbres souffrent également de perte de cheveux. Selon les recherches de Charite – Université de médecine de Berlin réalisées en 2013, la perte de cheveux peut entraîner une baisse de la confiance en soi et, dans certains cas, elle peut entraîner une dépression et de l’anxiété. Selon Sanket Shah, PDG d’Advanced Hair Studio, une société de remplacement de cheveux basée en Inde, a déclaré dans son interview que la tendance de la greffe de cheveux a augmenté dans la population jeune ou d’âge moyen, car 80% des clients ont entre 20 et 40 ans. Alors qu’il y a quelques années, au cours des années 1980-90, 70% d’un client se situait entre 40 et 60 ans. Il a également expliqué que l’augmentation du stress, le changement de mode de vie et l’augmentation de la population ont conduit à l’apparition de la perte de cheveux à un jeune âge. La prévalence de la perte de cheveux ne cesse d’augmenter et donc sa demande.

Marché mondial de la greffe de cheveux – Vue d’ensemble

La greffe de cheveux est une intervention chirurgicale dans laquelle les follicules pileux sont déplacés d’une partie du corps (doivent déjà remplir une zone) à la zone avec des cheveux fins ou sans cheveux. La greffe de cheveux est principalement utilisée pour traiter la calvitie chez les hommes et les femmes. Il existe deux types de procédures utilisées dans le processus de greffe de cheveux, à savoir la transplantation d’unité folliculaire (FUT) et l’extraction d’unité folliculaire (FUE).

Le marché de la greffe de cheveux s’attend à une croissance exceptionnelle à l’avenir. L’augmentation de la consommation de médicaments, les stéroïdes sont également responsables de la perte de cheveux, par conséquent, a soutenu la croissance du marché. Selon l’International Society for Hair Restoration Surgery (ISHRS), plus de 1 million de procédures du marché de la greffe de cheveux ont été effectuées en 2014 seulement, ce qui a augmenté de 64% depuis 2006. Selon les enquêtes de Consumer Reports Health, il a été constaté que 65% des personnes ont déclaré avoir trouvé que le port d’une perruque était très ou quelque peu efficace.

Dans une autre enquête, il a été observé que près de 40% des femmes et 27% des hommes consomment des produits en vente libre pour arrêter ou inverser leur perte de cheveux. Alors que 20% des hommes ont préféré les pilules sur ordonnance et ils ont obtenu des résultats très efficaces. Neil Sadick, dermatologue en pratique privée chez Sadick Dermatology à New York, a exprimé son point de vue à WebMD selon lequel les médicaments prescrits et le traitement sont les meilleures options pour le traitement de la perte de cheveux. Il a également mentionné que Propecia, minoxidil et la greffe de cheveux peuvent être plus efficaces pour le traitement de la perte de cheveux que les médicaments en vente libre. Certains scientifiques ont expliqué que Propecia, s’il est combiné à des techniques avancées de greffe de cheveux, peut stimuler la croissance des cheveux. La greffe de cheveux d’aujourd’hui est plus naturelle en raison des progrès de la technologie et des dispositifs médicaux.

Marché mondial de la greffe de cheveux – Analyse concurrentielle

Le marché de la greffe de cheveux se caractérise par la présence de nombreux acteurs bien établis avec leur présence au niveau mondial et régional. De nombreux acteurs bien établis participent aux divers événements d’acquisition, de collaboration, de partenariat, d’expansion et de lancement de technologie afin d’obtenir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs du marché et de maintenir leur position sur le marché. Le marché de la greffe de cheveux démontre un potentiel de croissance élevé qui est susceptible d’attirer de nombreux entrants sur le marché, ce qui entraîne une intensification de la concurrence avec une augmentation des extensions de service, des innovations technologiques. Par exemple, en avril 2017, une société nommée Bernstein Medical a introduit une mise à niveau majeure de son robot de greffe de cheveux ARTAS 9x, qui permettra des procédures FUE robotiques plus rapides et plus précises. Acquérir un avantage concurrentiel et se tenir au courant du marché; Les spécialistes du marketing s’assurent que les informations sur les nouvelles procédures de la technologie de greffe de cheveux sont fournies de manière approfondie au client uniquement par un chirurgien bien formé. Pour cela, les entreprises organisent ou participent aux conférences pour prendre ou faire connaître leur produit. Par exemple, le Dr Bernstein (professeur clinique de dermatologie au Collège des médecins et chirurgiens de l’Université Columbia) a discuté des nouvelles capacités passionnantes de la plus récente mise à niveau du système robotique ARTAS, ARTAS 9x et de ses dernières innovations dans les procédures FUE lors de la 25e conférence annuelle de l’International Society of Hair Restoration (ISHRS) en octobre 2017. Ces acteurs clés s’assurent également de fournir les meilleurs soins possibles aux patients tout au long de l’expérience de greffe de cheveux. Par conséquent, les innovations technologiques croissantes et la sensibilisation aux méthodes de traitement ont stimulé la croissance du marché.

