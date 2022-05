Rapport d’étude de marché sur la reconnaissance des gestes et la détection sans contact – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Analyse du marché de la reconnaissance des gestes et de la détection sans contact

Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché mondial de la reconnaissance des gestes et de la détection sans contact croîtra à un TCAC de 20% de 2020 à 2027 (période de prévision).

Les rapports de l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique sont créés par Market Research Future, qui met en évidence les options d’expansion du marché. On s’attend à ce que le marché perçoive une augmentation décente des revenus au cours de la période à venir. L’expansion des installations de fabrication par la mise en commun des ressources par les fusions et acquisitions devrait faire avancer le marché dans les années à venir. De plus, l’innovation dans leurs applications devrait encore améliorer les opportunités de croissance au cours de la période de prévision.

Plusieurs facteurs pour augmenter la croissance du marché

L’utilisation croissante dans l’automatisation, l’électronique grand public, les jeux, les soins de santé et l’automobile est le principal moteur du marché mondial de la reconnaissance gestuelle et de la détection sans contact. Le marché de la détection avancée se développe en raison des moteurs du marché. De plus, la croissance constante des applications gestuelles pour la santé et l’automobile est un moteur important, propulsant le marché mondial vers l’avant.

En raison de la demande croissante de détection de PC, d’ordinateurs portables, de combinés mobiles et d’appareils de navigation personnels, le marché mondial de la reconnaissance gestuelle et de la détection sans contact connaît une demande accrue. En conséquence, les moteurs du marché jouent un rôle essentiel dans le développement du marché de la reconnaissance gestuelle.

Segmentation du marché

Le marché mondial de la reconnaissance gestuelle et de la détection sans contact a été segmenté en technologies, produits et applications.

Par technologie, l’industrie mondiale de la reconnaissance gestuelle et de la détection sans contact a été segmentée en 2D, 3D et capteurs.

Par produit, le marché mondial de la reconnaissance gestuelle et de la détection sans contact a été segmenté en reconnaissance gestuelle tactile et reconnaissance gestuelle sans contact.

Par applications, le marché mondial de la reconnaissance gestuelle et de la détection sans contact a été segmenté en divertissement, électronique grand public, soins de santé, hôtellerie et vente au détail.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord va dominer le marché mondial

Au cours des dernières années, le marché nord-américain de la reconnaissance gestuelle et de la détection sans contact a connu des développements substantiels. Il est toujours à la pointe de l’adoption de la technologie et des services associés. L’adoption de produits et de solutions de reconnaissance gestuelle dans la région a été stimulée par le déploiement de la technologie de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) dans les industries du jeu et du divertissement. Les actions gouvernementales favorables en Amérique du Nord pour stimuler les activités de réglementation et les opérations de sécurité ont contribué à l’expansion du marché. En outre, la demande de technologies biométriques à lecture d’empreintes digitales pour l’autorisation des utilisateurs devrait stimuler la croissance des applications de sécurité PC/réseau.

Joueurs clés

Apple Inc. (États-Unis), Infineon Technologies (Allemagne), Intel Corporation (États-Unis), Texas Instruments (États-Unis), Microsoft Corporation (États-Unis), Qualcomm Inc. (États-Unis), Prime Sense Limited (Israël), Iris guard (Jordanie) , Omron Corporation (Japon), SoftKinetic (Belgique).

