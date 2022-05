Analyse du marché des services d’ambulance aérienne , taille, part, croissance, tendances et prévisions 2024 | Rapport de recherche technologique par MRFR

Aperçu

Le marché mondial des services d’ambulance aérienne devrait atteindre 11 456,3 millions USD d’ici 2024 à un TCAC de 2,95% au cours de la période de prévision.

Les fabricants d’ambulances aériennes investissent massivement dans des technologies de pointe pour réduire les coûts et améliorer les délais d’exécution. Par exemple, l’impression 3D change radicalement la façon dont les structures et les composants des avions sont actuellement conçus et fabriqués. Il réduit les contraintes de conception auxquelles les ingénieurs sont confrontés lorsqu’ils utilisent des techniques de fabrication conventionnelles. En outre, la possibilité de fabriquer de l’électronique fonctionnelle dans des structures complexes à l’aide de l’impression 3D permet aux fabricants de proposer des ambulances aériennes qui fonctionnent efficacement dans des conditions défavorables telles que les intempéries, les tsunamis, les sécheresses et les cyclones.

Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs du marché mondial des services d’ambulance aérienne sont Air Methods (États-Unis), Air Medical Group Holdings (AMGH) (États-Unis), ALPHASTAR (Arabie saoudite), Babcock Scandinavian AirAmbulance (Suède), Acadian Companies (États-Unis), European Air Ambulance (Luxembourg), Express Aviation Services (États-Unis), IAS Medical (Royaume-Uni), PHI Air Medical (États-Unis) et REVA, Inc. (États-Unis).

Analyse segmentaire

Le marché mondial des services d’ambulance aérienne a été segmenté en fonction du véhicule de transport, du type d’avion, du modèle de service et du profil de mission.

Par véhicule de transport, le marché mondial des services d’ambulance aérienne a été classé comme aérien et terrestre. Le segment sol devrait dominer le marché avec une valorisation de 7 911,7 millions USD en 2018 et atteindre 9 330 millions USD d’ici 2024. Cela est dû à la forte utilisation de véhicules terrestres tels que les petites fourgonnettes climatisées et les fourgonnettes pleine grandeur avec tout l’équipement nécessaire pour le maintien de la vie et les médicaments. De plus, ces ambulances climatisées imitent l’environnement d’une unité de soins intensifs. Le segment de l’air devrait afficher un TCAC de 3,69 % au cours de la période de prévision.

Sur la base du type d’avion, le marché mondial des services d’ambulance aérienne a été divisé en voilure fixe et à voilure tournante. Le segment des voilures tournantes devrait dominer le marché avec une valeur de 6 086,8 millions USD en 2018 et atteindre 7 039,9 millions USD d’ici 2024. Les avions à voilure tournante sont équipés de rotors de levage verticaux. Ces avions offrent divers avantages tels que le décollage et l’atterrissage verticaux (VTOL), les capacités de vol stationnaire et la maniabilité facile. En conséquence, ces avions sont largement déployés dans les opérations de sauvetage, en tant qu’ambulances aériennes et dans des applications connexes. Le segment des voilures fixes devrait enregistrer un TCAC de 3,78 % au cours de la période de prévision.

Sur la base du modèle de service, le marché mondial des services d’ambulance aérienne a été classé comme communautaire, hospitalier et hybride. Le segment hospitalier représente la plus grande part de marché en 2018. Les modèles hospitaliers fournissent des services de transport médical aérien aux patients. Dans le cadre de ce modèle de service, l’hôpital est propriétaire du programme et fournit le personnel médical, tandis que les fournisseurs de services d’ambulance aérienne offrent l’exploitation et la maintenance des aéronefs. Les services et les installations d’ambulance aérienne peuvent donc varier d’un hôpital à l’autre. Ce modèle convient aux hôpitaux organisés et avancés où des investissements dans des installations de services d’ambulance aérienne sont possibles.

Sur la base du profil de la mission, le marché mondial des services d’ambulance aérienne a été classé comme transport inter-installations, intervention sur scène et autres. Le segment du transport inter-installations domine le marché avec une valorisation de 6 125,1 millions USD en 2018. Le transport inter-établissements est le déplacement d’un patient d’un établissement de santé à un autre à l’aide d’une ambulance aérienne. L’orientation médicale pendant le transport inter-établissements est une responsabilité partagée. Cette installation de transport est bénéfique si un établissement médical particulier n’est pas disponible à l’hôpital et que le patient doit être transféré dans un autre établissement médical.

Analyse régionale

Le marché mondial des services d’ambulance aérienne a été segmenté, par région, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord domine le marché avec une valorisation de 6 298,6 millions USD en 2018. La présence d’acteurs majeurs du marché, tels que Air Methods, Air Medical Group Holdings (AMGH) et Acadian Companies, devrait stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord. Le marché régional devrait croître à un TCAC de 2,08% au cours de la période de prévision.

L’Europe devrait être le deuxième marché en importance au cours de la période considérée. Le marché régional devrait atteindre 2 620,1 millions USD d’ici 2024 à un TCAC de 4,19% au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait être le troisième marché en importance au cours de la période considérée. Le marché régional devrait atteindre 1 489,3 millions USD d’ici 2024 à un TCAC de 5,40% au cours de la période de prévision.

Principaux développements

En août 2018, Air Methods s’est associé à Anthem, Inc. fournir à ses consommateurs un accès aux services médicaux d’urgence dans le cadre des prestations de couverture santé en réseau. Le partenariat couvre les consommateurs inscrits à des régimes de santé affiliés à Anthem dans l’Indiana, le Kentucky, le Missouri, l’Ohio et le Wisconsin aux États-Unis.

En mars 2018, Air Medical Group Holdings et American Medical Response ont fusionné pour former Global Medical Response dans le but d’améliorer leur position sur le marché des services d’ambulance aérienne.

