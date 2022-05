Rapport de recherche sur les dernières technologies sur le marché de l’Internet des objets marins dans le monde entier avec la taille de l’industrie, la part, la croissance, la tendance à un TCAC de 6,2% 2027-MRFR

Market forecast

The Marine Internet of Things market is expected to register a CAGR of 6.2% from 2020 to 2027.

Growth in the maritime trade and maritime tourism industry across the globe is driving the growth of the market. Also, increasing defense spending is fueling the growth of the market. However, vulnerability of IoT solution to cyber attacks and high initial investment required for IoT is expected to hamper the growth of the global market to some extent.

Maritime transport is considered the backbone of global trade and economy; shipping carried more than 80% of the world’s goods, by volume, in 2019. According to the International Chamber of Shipping, maritime trade continues to expand, bringing benefits to consumers around the world through lower freight costs competitive. During the forecast period, growth in maritime trade is expected to be evident in developing countries, providing employment and business opportunities. The rise of international maritime trade is driving the demand for IoT on board ships. Increases in in-vehicle broadband have also driven the growth of the smart weapons market.

Similarly, according to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), global military spending increased by 3.6% to around $1.91 trillion from 2018 to 2019. During the same period , the United States, China and India increased their military spending by 5.3%, 5.1% and 6.8%, respectively. Furthermore, in 2019, India overtook Saudi Arabia and Russia to become the world’s third largest defense spender.

Although there was a slight decline in US defense spending from 2010 to 2019, the US saw growth in military spending in 2019. It is estimated that the US will spend much more on its military over the next two years, focusing on upgrading conventional technologies. Meanwhile, other developing countries intend to invest in cutting-edge technologies and focus on expanding, modernizing and enhancing the capabilities of their armed and naval forces. This is also expected to boost the growth of the smart weapons market over the forecast period.

USP market

La demande croissante d’amélioration de l’efficacité des navires nécessite des appareils IoT avancés.

Analyse segmentaire

Par composant

Le segment de la connectivité réseau devrait enregistrer une forte croissance : Le segment de la connectivité réseau représentait la plus grande part de marché en 2019 et devrait afficher un TCAC élevé au cours de la période considérée. La connectivité réseau est un must pour l’IoT. Actuellement, l’adoption croissante de solutions de connectivité par satellite par les exploitants de navires de mer stimule la croissance de ce segment.

Le segment des plates-formes IoT devrait croître au rythme le plus élevé : Le segment des plates-formes IoT devrait enregistrer un taux de croissance stable au cours de la période de prévision. Cela est dû aux investissements élevés réalisés par les principaux acteurs dans le développement de plates-formes IoT stables pour les applications maritimes au cours des dernières années.

Le segment des dispositifs de détection devrait croître au rythme le plus élevé : Le segment des dispositifs de détection devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû au développement de dispositifs de télédétection avancés pour les applications marines tels que les capteurs d’humidité, les capteurs de pression, les capteurs de proximité, les capteurs de niveau, les accéléromètres, les gyroscopes et les capteurs de gaz.

Par demande

Le segment de l’optimisation des itinéraires et des opérations devrait enregistrer un taux de croissance élevé : Le segment de l’optimisation des itinéraires et des opérations représentait la plus grande part de marché en 2019.L’utilisation croissante de l’IoT pour la cartographie des itinéraires et l’observation de l’exploitation des navires stimule la croissance du segment.

Le segment du suivi des actifs devrait croître au rythme le plus élevé : Le segment du suivi des actifs devrait enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, de 2021 à 2027. La connectivité de tous les actifs aide à en garder une trace. Tous les dispositifs IoT peuvent aider à localiser les conteneurs, à surveiller les flottes, à retracer les biens volés ou à détecter les modifications apportées aux environnements. Le suivi des actifs IoT fournit les outils nécessaires pour améliorer considérablement l’efficacité opérationnelle.

Le segment de la surveillance de l’équipement devrait croître au rythme le plus élevé : Le segment de la surveillance de l’équipement devrait enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, de 2021 à 2027. La croissance peut être attribuée à la surveillance facile de tous les équipements connectés à l’aide de l’IoT. Sur les navires commerciaux et navals, il y a un grand nombre d’équipements à bord du navire qui sont en service. Ceux-ci sont connectés via la plate-forme IoT, qui aide à surveiller tous les équipements.

Par type de navire

Le segment des navires commerciaux devrait enregistrer un taux de croissance plus élevé : Le segment des navires commerciaux devrait afficher un TCAC élevé au cours de la période considérée. L’augmentation des investissements dans le développement de navires de fret et de passagers technologiquement avancés devrait stimuler la demande de solutions IoT.

Le segment de la défense devrait croître au rythme le plus élevé : Le segment de la défense devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, de 2021 à 2027. Cette croissance peut être attribuée à l’augmentation des intrusions à travers la frontière maritime nationale et à l’augmentation des différends transfrontaliers à l’échelle mondiale. Par conséquent, l’investissement dans des systèmes et des solutions avancés par les forces navales a augmenté au cours des dernières années. Ainsi, la demande d’Internet des objets marin devrait également augmenter au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs opérant sur le marché mondial des armes intelligentes:

Cisco Systems, Inc. (États-Unis)

Marine Digital GmbH (Allemagne)

Vodafone Group Plc (Royaume-Uni)

Ericsson AB (Suède)

Orange Business Services (France)

Wartsila Oyj Abp (Finlande)

Accenture Plc (Irlande)

Dualog AS (Norvège)

Wilhelmsen Holding ASA (Norvège)

NTT Group (Japon)

