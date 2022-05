Le marché de la détection de traces d’explosifs (ETD) va croître avec l’augmentation des activités terroristes dans le monde entier avec la taille, la part, l’analyse, la croissance -2027

Le marché de la détection de traces d’explosifs (ETD) enregistrera un TCAC de 9,8% d’ici 2027

Le rapport MRFR suggère que le marché mondial de la détection de traces d’explosifs devrait atteindre une taille d’environ 11,9 milliards USD d’ici la fin de 2027. Le rapport indique en outre que le marché devrait enregistrer un TCAC sain de plus de 9,8% au cours de la période d’évaluation.

Les systèmes de détection de traces d’explosifs (ETD) désignent le type d’équipement de détection d’explosifs utilisé pour détecter les explosifs de petite ampleur. Le marché mondial de la détection de traces d’explosifs a enregistré une croissance énorme ces derniers temps. La croissance du marché des ETD est principalement attribuée à l’augmentation des activités terroristes dans le monde entier. En outre, des facteurs tels que les progrès technologiques dans les systèmes de sûreté aérienne et le besoin croissant de contrôles de sécurité plus stricts devraient également stimuler la croissance du marché au cours de l’ère de l’évaluation. D’autre part, la faiblesse liée aux systèmes de détection de traces devrait entraver la croissance du marché des ETD.

Analyse concurrentielle

Le marché mondial de la détection de traces d’explosifs (ETD) a une concurrence incroyablement intense. En raison des progrès technologiques notables, de l’augmentation des attaques terroristes et de l’augmentation des dépenses de défense, ce marché devrait connaître une augmentation de la concentration du marché au cours de la période prévue. Les acteurs du marché mondial investissent massivement pour lancer des technologies de pointe afin de répondre à la demande croissante de ces systèmes. La liste des principaux acteurs du marché mondial de la détection de traces d’explosifs comprend Biosensor Applications Sweden AB (Suède), Leidos Holdings, Inc. (États-Unis), Chemring Group PLC (Royaume-Uni), Nuctech Company Limited (Chine), L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis), American Innovations, Inc. (États-Unis), Analogic Corporation (États-Unis), Teledyne FLIR LLC (États-Unis), OSI Systems, Inc. (États-Unis), Smiths Detection Group Ltd. (Royaume-Uni), et plusieurs autres.

Analyse sectorielle

Le marché mondial de la détection de traces d’explosifs (ETD) a été divisé en plusieurs segments en fonction de la technologie, du type de système, de l’application et de la région.

Basé sur la technologie, le marché mondial de la détection de traces d’explosifs est divisé en fluorescence ultraviolette, onde acoustique de surface (SAW), spectrométrie de masse (MS), chimiluminescence (CL), réactifs chimiques, thermo-redox et spectrométrie de mobilité ionique (IMS).

Le marché mondial de la détection de traces d’explosifs est divisé en site fixe, portable et semi-portable en fonction du type de système.

Le marché de la détection de traces d’explosifs est divisé en militaire et défense et commercialement basé sur l’application.

Analyse régionale

Le marché mondial de la détection de traces d’explosifs est étudié dans cinq grandes régions: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Europe et Moyen-Orient et Afrique.

Selon les rapports MRFR, la région nord-américaine devrait s’assurer la première place sur le marché mondial de la détection de traces d’explosifs (ETD) au cours de la période d’évaluation. Les États-Unis ont été les seuls responsables d’une recrudescence de la croissance du marché régional en raison des investissements massifs de l’armée. En dehors de cela, le pays compte le plus grand nombre de fabricants et d’entrepreneurs de systèmes ETD tels que Analogic Corporation, Teledyne FLIR LLC, OSI Systems, Leidos Holdings, Inc. et L3Harris Technologies, Inc. avec les menaces de sécurité croissantes, la région s’est concentrée sur l’augmentation des niveaux de sécurité dans les aéroports, les hôpitaux, les marchés de détail, les ports et autres.

Le marché de la détection de traces d’explosifs (ETD) pour la région Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période d’évaluation. La croissance du marché régional est principalement attribuée à l’augmentation des dépenses consacrées à l’amélioration des niveaux de sûreté et de sécurité dans la région. En outre, des facteurs tels que l’amélioration des dépenses militaires des grandes économies et la prolifération des aéroports devraient également stimuler la croissance du marché régional des ETD au cours des prochaines années.

Développements récents

Novembre 2021 – JITO Angel Network a annoncé qu’il investissait un montant non révélé dans le premier détecteur de traces d’explosifs (ETD) à base de microcapteurs au monde, NanoSniff. Une start-up incubée par l’IIT-Bombay a développé NanoSniff Technologies pour identifier une gamme d’explosifs comme le TNT, le RDX et le nitrate d’ammonium en moins de 10 secondes.

