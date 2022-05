Tendances et opportunités futures, données passées, présentes et analyse approfondie à un TCAC de 5,9 % Prévisions jusqu’en 2027

Portée du marché des actionneurs militaires

Le marché des actionneurs militaires prospérera à un taux de 5,9% de 2021 à 2027, selon Market Research Future (MRFR).

Principaux facteurs et obstacles

Au cours de la dernière décennie, plusieurs opérations militaires ont utilisé une série de technologies automatisées. Presque tous les domaines primaires du secteur militaire, à savoir maritime, aérien et terrestre, investissent massivement dans le développement et la conception de technologies automatisées innovantes et adoptent l’automatisation dans plusieurs de leurs opérations pour une meilleure fonctionnalité. de matériel militaire. La plupart des entreprises se réunissent pour former des alliances et collaborer pour créer des actionneurs sophistiqués de qualité militaire capables de relever tous les défis.

Les innovations dans les actionneurs militaires contribuent à réduire les coûts de fabrication, ce qui devrait également avoir un impact positif sur l’industrie mondiale au cours des prochaines années. Dd’autres secteurs de divers pays s’emploient à renforcer le nombre de leurs unités de travail, en mettant en place des camps militaires et des bases militaires restreintes. Cela augmente également la demande du marché dans une large mesure. Dans le sillage de la tendance croissante à la durabilité dans le monde entier, les organismes gouvernementaux proposent des initiatives pour favoriser le déploiement d’actionneurs économes en énergie dans les bases militaires. Cela devrait donner lieu à des opportunités intéressantes pour les principaux fabricants de systèmes d’éclairage à l’avenir.

Le marché des actionneurs militaires bénéficie largement des progrès techniques croissants dans l’automatisation militaire couplés à la préférence croissante pour les actionneurs électriques. Le marché mondial est caractérisé par plusieurs entreprises régionales et mondiales qui sont extrêmement compétitives, les entreprises s’efforçant d’améliorer leur classement commercial. Les changements fréquents de politiques gouvernementales, la concurrence féroce et les réglementations gouvernementales ont un impact profond sur le marché mondial. La plupart des fabricants rivalisent en fonction de la qualité, de la fiabilité et du coût des produits.

Segmentation

Les types d’actionneurs militaires sont linéaires et rotatifs. Les actionneurs linéaires peuvent être le segment dominant dans les années à venir, donner la haute précision de positionnement ainsi que le bon fonctionnement que ces types offrent. En plus de ces caractéristiques, les actionneurs linéaires offrent également d’autres avantages cruciaux, tels qu’une longue durée de vie, une répétabilité élevée, une conception compacte, de faibles exigences de maintenance, la polyvalence, l’adéquation et la fiabilité, même dans des conditions extrêmes.

Les principaux systèmes couverts par l’étude approfondie de l’industrie des actionneurs militaires sont électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques. Les actionneurs électriques pourraient connaître le développement le plus rapide dans les années à venir, grâce à leur efficacité significative et à la nécessité de peu ou pas d’entretien. Les actionneurs électriques permettent au personnel militaire de gérer les composants de mouvement ainsi que les systèmes tout en les faisant fonctionner ensemble dans plusieurs configurations complexes.

Statut régional

L’Amérique du Nord constitue le plus grand marché pour les systèmes d’éclairage militaire, grâce au vaste bassin de fournisseurs aisés qui offrent une vaste gamme de produits et de solutions avancés. L’armée américaine est en tête des dépenses militaires les plus importantes au monde, la majorité des dépenses étant destinées à la modernisation ainsi qu’à des projets à long terme, y compris la modernisation de l’arsenal nucléaire et l’achat d’armes à grande échelle. La première place a été conquise par les États-Unis, compte tenu du nombre croissant d’activités de recherche et développement exhaustives, en ce qui concerne différents systèmes militaires.

La taille du marché dans la région APAC devrait monter en flèche au rythme le plus rapide dans les années à venir, en raison de la croissance significative des secteurs militaires au Japon, en Chine et en Inde. La demande d’actionneurs militaires a également augmenté en Indonésie et à Singapour, favorisée par le nombre croissant de camps et d’unités militaires. Le secteur militaire florissant de l’Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des conflits territoriaux et de l’accent mis sur la mise à niveau technique ajoute également à la valeur du marché régional.

Principaux acteurs du marché

Kyntronics, Moog, Inc., Meggitt plc, Parker-Hannifin Corporation, NOOK Industries, INC., Safran, Ultra Motion, Hunt Valve Company, Honeywell International Inc., Curtiss-Wright Corporation, Arkwin Industries, Inc., Venture Mfg. Co., Elektro-Metall Export GmbH, AMETEK, Inc., Triumph Group sont les principaux développeurs d’actionneurs militaires pris en compte dans l’analyse MRFR.

Rapport d'étude de marché Actionneurs militaires: Informations par type (linéaire et rotatif), système (mécanique, électrique, hydraulique et pneumatique), composant (cylindres, entraînements, collecteurs et vannes De service), application (terrestre, maritime et aéroportée) et région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine) – Prévisions jusqu'en 2027