Perspectives du marché des sièges d’avion, tendances de croissance et demande 2022 à un TCAC de 7,24% 2027 avec la taille, la part, la croissance, la tendance, l’analyse par MRFR

Le marché des sièges d’avion devrait croître à ~ 7,24% CAGR au cours de la période 2019 à 2027.

Aperçu

Le marché mondial des sièges d’avion devrait atteindre 5 960,8 millions USD d’ici 2024 à un TCAC de 7,24% au cours de la période de prévision de 2019 à 2024. La demande de configurations de sièges à haute densité, l’augmentation des commandes d’avions, le besoin d’efficacité énergétique et la mise à niveau et le remplacement des sièges d’avion stimulent la croissance du marché.

Cependant, l’introduction d’innovations en matière de conception et l’effet de la crise économique européenne devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des sièges a été segmenté en fonction du type de siège, du type d’avion et de l’ajustement.

Dans ce rapport, le marché mondial des sièges d’avion a été divisé, en fonction du type de siège, en économie, économie premium, classe affaires et première classe. On estime que le segment de l’économie est le plus important, tandis que le segment de l’économie premium devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La classe économique Premium se trouve sur les vols internationaux court-courriers et long-courriers et, par rapport aux sièges économiques standard, offre 5 à 7 pouces d’espace supplémentaire pour les jambes ainsi que des équipements supplémentaires. Ces sièges offrent également une inclinaison supplémentaire de 2 à 3 pouces, des appuie-tête réglables, un soutien lombaire et des repose-jambes.

Dans ce rapport, le marché mondial des sièges d’avion a été segmenté, en fonction du type d’avion, en avions à fuselage large, à fuselage étroit et à transport régional. On estime que le corps large est le plus grand; cependant, le segment du corps étroit devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les principaux gros-porteurs comprennent les Airbus A300, A310, A330, A340, A350 et A380 et les Boeing 747, 767, 777 et 787. Ces avions sont très demandés, principalement pour les liaisons long-courriers à fort trafic. Selon la Commission européenne, on s’attend à ce que plus de 2 500 gros-porteurs soient livrés dans différentes régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Amérique latine, tandis que deux fois plus de véhicules seraient livrés au Moyen-Orient d’ici 2035. Cela devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des sièges d’avion a été classé, en fonction de l’ajustement, de l’ajustement de la ligne et de la modernisation. On estime que le segment de la rénovation est plus important et enregistre le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment de la modernisation couvre le marché des sièges d’avion achetés par tous les utilisateurs finaux autres que les équipementiers d’avions commerciaux et militaires. Il comprend les agences gouvernementales, les organisations de défense et d’autres utilisateurs d’avions. On estime que l’Asie-Pacifique est le plus grand marché de rétrofit pour les sièges d’avion, car les pays de la région possèdent collectivement le plus grand nombre d’avions commerciaux et militaires. Les programmes de modernisation de la flotte sont un facteur clé influençant la croissance du marché. Le segment de la modernisation du marché mondial des sièges d’avion devrait donc afficher un TCAC de 7,39% au cours de la période de prévision

Analyse régionale L’analyse

géographique du marché mondial des sièges d’avion couvre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique latine. L’Amérique du Nord devrait être le plus grand marché et l’Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide au cours de la période considérée.

Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs du marché mondial des sièges sont B/E Aerospace, Inc. (États-Unis), Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (Hong Kong), Zodiac Aerospace (France), Recardo Aircraft Seating GmbH & Co.KG (Allemagne), ACRO Aircraft Seating Ltd (Royaume-Uni), Aviointeriors SpA (Italie), Zim Flugsitz GmbH (Allemagne), GEVEN SpA (Italie), JAMCO Corporation (États-Unis) et Thompson Aero Seating Ltd (Royaume-Uni).

Principaux développements

En février 2019, Thompson Aero Seating Ltd a signé un contrat pour la mise à niveau des sièges en classe affaires de la flotte de Boeing 737 MAX 8 de Singapore Airlines. Les mises à niveau commenceront en mai 2020 et font partie d’un programme d’investissement qui verra éventuellement SilkAir fusionner avec SIA.

En mars 2017, Zim Flugsitz GmbH a signé un contrat d’équipement fourni par l’acheteur avec Airbus pour les sièges économiques, premium economy et mécaniques de classe affaires.

