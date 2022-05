Croissance du marché des petits satellites, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie et rapport de prévisions par rapport de recherche 2027-MRFR

Aperçu du marché des petits satellites

La croissance croissante du marché des petits satellites dans le monde entier pour la surveillance du climat, l’itinéraire, la correspondance et les applications de détection à distance contribuera au développement du marché au cours de la période de prévision. Ces véhicules de répartition par satellite aident au transport de la navette vers l’espace. Le véhicule de répartition, la plate-forme et plusieurs conceptions constituent le cadre initial. Le nombre d’étages et la quantité de masse transportée dans le cercle déterminent la séquence des véhicules de répartition par satellite. Les véhicules de répartition par satellite utilisent des supports pour fournir la poussée initiale et réduire le poids des étages suivants, ce qui permet de transporter des charges utiles plus importantes dans le cercle.

Segmentation du marché

Mini-Satellite, Micro-Satellite, Nano-Satellite, Pico-Satellite, Femto-Satellite et Autres sont les types de petits satellites disponibles. En raison de ses avantages, tels que sa conception minuscule, son vol à grande vitesse et sa technologie de télédétection, le mini-satellite devrait avoir la plus grande part de marché de 33,5% en 2020. En outre, les options de développement économiques de la technologie Nano-Satellite en font une option viable pour fournir d’excellentes solutions de communication. Fleet Space Technologies, une société australienne de nanosatellites, prévoit de lancer Centauri 3, son cinquième nanosatellite, en février 2021. Le Centauri 3 est le cinquième et le plus avancé nanosatellite commercial de Fleet Space, conçu pour alimenter un réseau mondial d’appareils connectés. La plupart des entreprises considèrent de plus en plus ces petits engins spatiaux comme des opportunités attrayantes d’accélérer l’expansion du marché des petits satellites.

Le marché des petits satellites est divisé en IoT / M2M, communication, observation de la Terre et météorologie, armée et renseignement, recherche scientifique et exploration, météo et autres par application. En raison de l’introduction réussie de logiciels révolutionnaires pour l’industrie des communications par satellite, ainsi que de nouvelles opportunités commerciales pour étendre l’exploitation de sites distants et la surveillance des actifs en temps réel, le segment des communications détenait la plus grande part de 22,2% sur le marché des petits satellites en 2020.

Classification régionale

L’intérêt croissant pour les administrations de répartition spatiale pour les satellites, les équipements spatiaux habités et les essais spatiaux devrait propulser l’Amérique du Nord au sommet du marché des administrations de répartition spatiale en 2017. D’autres facteurs devraient favoriser la croissance du marché en Amérique du Nord, notamment l’adaptateur du marché des petits satellites pour les vols spatiaux vers l’ISS et l’intérêt accru pour les missions d’enquête spatiale. Cependant, le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 2017 à 2025, en raison de la demande accrue d’administrations de répartition de l’industrie spatiale dans la région.

Les satellites sont envoyés en orbite à l’aide de véhicules de répartition. Le marché mondial des petits satellites devrait augmenter considérablement grâce aux efforts déployés par quelques pays à travers le monde pour renforcer et développer l’industrie de la correspondance. Le développement du marché local devrait être stimulé par l’expansion des entreprises bien connues dans la région, telles qu’Airbus SAS dans le développement de véhicules de répartition par satellite.

Nouvelles de l’industrie

Le marché des petits satellites de l’entreprise, avec des données subjectives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il comprend également la taille du marché et les estimations de prévision pour cinq grandes régions: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud, pour les années 2020 à 2028.

