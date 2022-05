Analyse des tendances du marché de la rénovation d’avions, portée du produit, taille de l’industrie, paysage concurrentiel AAR, Air France Industries KLM E & M, Ascent Aviation Services Forecast 2027

Marché de la remise à neuf des aéronefs: informations par type d’aéronef (gros-porteurs et aéronefs à fuselage étroit), type de remise à neuf (remise à neuf partielle ou complète, système de divertissement et de connectivité en vol, cockpit et autres), application (passager à cargo, rénovation de cabine commerciale et rénovation de cabine VP) et région (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine) – Prévisions jusqu’en 2027 par MRFR

Faits saillants du marché de la remise à neuf d’aéronefs

La méthode de rénovation de l’intérieur de la cabine, d’installation de nouvelles installations et d’apporter les modifications requises à un avion, afin d’améliorer le confort et d’offrir une expérience de classe mondiale aux passagers, est connue sous le nom de remise à neuf des avions. Cela comprend non seulement les modifications intérieures, mais aussi les modifications extérieures, les modifications aérodynamiques et d’autres améliorations.

Les facteurs qui stimulent la croissance du marché sont le besoin croissant de modifier l’intérieur des avions et la demande croissante d’avions à fuselage étroit. Cependant, un défi majeur à cette croissance du marché est l’investissement initial élevé requis pour la remise à neuf des avions.

Le marché en Europe devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de rénovation d’aéronefs dans cette région au cours de la période de prévision. De plus, des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France devraient contribuer à la croissance du marché régional.

Exemple de rapport gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/6297

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché de la rénovation d’avions sont GKN (Royaume-Uni), Hong Kong Aircraft Engineering Company (Chine), Jamco America Inc. (États-Unis), JCB Aero (France), Lufthansa Technik (Allemagne), SIA Engineering Company (Singapour) et Singapore Technologies Engineering Ltd. (Singapour).

Portée du rapport

Cette étude fournit un aperçu du marché mondial de la rénovation d’avions, en suivant trois segments de marché dans cinq régions. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse annuelle des tendances sur cinq ans qui met en évidence la taille, le volume et la part du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine. Le rapport fournit également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les cinq prochaines années dans chaque région. L’étude segmente le marché mondial de la rénovation d’aéronefs par type d’avion, type de remise à neuf, application et région.

Type d’aéronef

Corps large

Corps étroit

Type de remise à neuf

Rénovation partielle ou complète

Système de divertissement et de connectivité en vol

Cockpit

Autrui

Application

Passager à Cargo

Rénovation de cabines commerciales

Rénovation de la cabine VIP

Par région

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine

Accéder au rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/aircraft-refurbishing-market-6297