Revenus du marché de l’éclairage centré sur l’humain, plans complets, potentiel de croissance et prévisions 202 2-2027

Aperçu du marché

Le marché de l’éclairage centré sur l’humain (HCL) est le système qui permet d’améliorer la santé et l’humeur d’une personne en ajustant la température de couleur corrélée (CCT). Il fournit de la motivation et du confort aux gens et améliore leur niveau de productivité. Il se compose des systèmes d’éclairage qui ne cessent de déplacer leur spectre lumineux afin de correspondre au spectre de la lumière naturelle du soleil. HCL, en combinaison avec le traitement de luminothérapie, est utilisé pour régler l’horloge biologique de l’homme. L’exposition à la lumière bleue pendant la journée rend l’homme alerte et excité, et l’exposition à la lumière bleue de faible niveau la nuit aide à améliorer le sommeil.

Les systèmes d’éclairage centrés sur l’humain trouvent une large application dans un certain nombre de secteurs, notamment le résidentiel, la vente au détail, la santé, l’industrie et l’éducation. L’augmentation de l’application du système d’éclairage centré sur l’humain est le secteur de la santé devrait stimuler la croissance du marché mondial. L’avantage de l’éclairage à créer un état d’esprit positif chez les patients est la principale raison de son adoption croissante dans le secteur de la santé. Le marché mondial de l’éclairage centré sur l’humain devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

L’éclairage centré sur l’humain trouve également une application dans les espaces commerciaux pour améliorer le bien-être des employés. Le passage aux systèmes d’éclairage LED et l’augmentation de l’adoption de l’éclairage à semi-conducteurs sont quelques-uns des principaux moteurs de l’éclairage mondial centré sur l’humain. De plus, l’intégration de l’éclairage centré sur l’humain à l’environnement IoT devrait accélérer encore la croissance du marché. La prise de conscience limitée des avantages de l’éclairage centré sur l’humain devrait toutefois entraver la croissance du marché mondial.

Segmentation du marché

Le marché mondial de l’éclairage centré sur l’humain est segmenté en fonction de l’application, du type de composant et de la région.

Sur la base de l’application, l’éclairage mondial centré sur l’humain est divisé en éducation, industriel, soins de santé, résidentiel, vente au détail et autres. Le segment résidentiel et des soins de santé devrait dominer le marché mondial de l’éclairage centré sur l’humain au cours de la période de prévision. L’augmentation de la prévalence de la dépression devrait stimuler la demande de système d’éclairage centré sur l’humain dans le secteur résidentiel. L’éclairage s’avère efficace pour éliminer la dépression et promouvoir un état d’esprit positif chez les humains.

Par type de composant, le marché mondial de l’éclairage centré sur l’humain est classé en émetteurs et récepteurs, pilotes, capteurs, microprocesseurs et microcontrôleurs, commutateurs et gradateurs.

Segmentation régionale

Sur la base de la région géographique, le marché mondial de l’éclairage centré sur l’humain est divisé en Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et le reste du monde.

L’Europe devrait être le segment de marché dominant au cours de la période de prévision. L’augmentation de l’adoption des solutions HCL par le gouvernement et les organismes de réglementation en Europe est la principale raison de la croissance attendue. L’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni sont les principaux contributeurs à la croissance du marché européen. L’Amérique du Nord devrait occuper la deuxième position sur le marché mondial au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Nouvelles de l’industrie

En janvier 2020, Audi a annoncé son dernier développement appelé Human-Centric Lighting dans l’IA: ME voiture entièrement automatisée qui est modifiée en fonction de la façon dont le conducteur de la voiture se sent. La présence de la lumière bleu-blanc devrait revitaliser, motiver et calmer les conducteurs fatigués.

