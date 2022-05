Opportunités de marché de l’authentification et de l’identification biométriques, analyse des revenus et – Prévisions de 2018 à 2027

Aperçu du marché

La taille du marché mondial de l’authentification et de l’identification biométriques a été estimée à 33,26 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 99,63 milliards USD d’ici 2027 à un TCAC de 14,6%.

Principaux boosters et obstacles clés

L’innovation biométrique offre un grand nombre d’avantages en se souvenant d’un niveau de sécurité sérieux pour les personnes en général, les entreprises et les zones privées. L’innovation permet d’enregistrer chacun des attributs humains remarquables, par exemple, les empreintes digitales, la rétine, les exemples vocaux et l’ADN pour approbation. Par conséquent, avec l’expansion de la demande, la part de marché de l’authentification et de l’identification biométriques devrait s’étendre au cours des prochaines années.

Le marché a récemment acquis une base gigantesque en raison de l’utilisation accrue de l’authentification biométrique et de l’innovation en matière d’identification pour une meilleure sécurité dans divers secteurs verticaux dans un assortiment d’entreprises. Avec l’innovation biométrique, les possibilités de contrefaçons ainsi que les failles de sécurité contrastées avec les méthodes habituelles comme les jetons et les mots de passe ont complètement diminué, ce qui soutient le développement du marché à travers le monde.

En outre, la réception croissante de l’innovation au sein de l’industrie des affaires basée sur le Web pour travailler avec des versements sécurisés accélère également le développement du marché. Les inquiétudes croissantes concernant l’intérieur aussi que les protections extérieures peuvent laisser un effet positif sur le marché mondial avant longtemps. L’utilisation inondée de l’innovation dans les secteurs privé et gouvernemental pour la participation et l’identification des travailleurs peut stimuler le développement du marché au cours des prochaines années.

Meilleures entreprises

3M Cogent, Inc. (États-Unis), Daon, Inc. (États-Unis), BIO-Key International, Inc. (États-Unis), Secunet Security Networks AG (Allemagne), Fujitsu Ltd. (Japon), Safran SA (France), Precise Biometrics AB (Suède), Fulcrum Biometrics, LLC (États-Unis), Thales SA (France), Aware, Inc. (États-Unis), Cognitec Systems GmbH (Allemagne), Cross Match Technologies (États-Unis), Facebanx (Royaume-Uni), NEC Corporation (Japon), sont parmi les principaux acteurs sur le marché de l’authentification et de l’identification biométriques.

Segmentation du marché

Le marché de l’authentification et de l’identification biométriques s’étend à une vitesse énorme et pour offrir un examen approfondi, le rapport MRFR a divisé le marché en termes de méthodologie, de motilité et d’application, ainsi que leurs sous-parties.

En ce qui concerne la méthodologie, les sections de marché décrites dans le rapport sont classification des cadres biométriques, cadres biométriques multimodaux et mesures du marché.

La division de marché basée sur la motilité intègre le fixe ainsi que le mobile.

Les utilisations de l’authentification biométrique et de l’innovation en matière d’identification sont les organisations bancaires et monétaires, les entreprises, les soins de santé, la vente au détail, le commerce et le matériel grand public. L’utilisation croissante des cadres biométriques dans le domaine BFSI pour effectuer des échanges monétaires favorise le développement du marché. Dans l’intervalle, l’utilisation inondée de cadres d’authentification et de reconnaissance de pointe dans les tablettes et les téléphones cellulaires a contribué à l’intérêt du marché pour l’industrie des gadgets d’achat.

Aperçu régional

Les domaines dans lesquels la taille du marché de l’authentification et de l’identification biométriques devrait se développer comprennent l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique (APAC), l’Europe et le reste du monde.

En 2016, l’Amérique du Nord s’est distinguée comme le principal marché de l’authentification et de l’identification biométriques, suivie de l’Europe et de l’APAC.

La vigueur du marché nord-américain a été l’effet secondaire du nombre inondant de campagnes gouvernementales, en particulier aux États-Unis, aux côtés du Mexique et du Canada. Ces campagnes intègrent des programmes extrêmement financés tels que les visas électroniques, les cartes d’identité internationales électroniques pour donner quelques exemples. Le département de la Défense des États-Unis et le département de la Sécurité intérieure utilisent l’innovation biométrique unique en matière d’empreintes digitales pour travailler avec la sécurité d’accès et de combat informatisée et réelle. De plus, étant donné la forte convergence d’organisations célèbres comme Cross Match Technologies (États-Unis) et Aware (États-Unis), le marché local peut arriver à des statures plus remarquables avant très longtemps.

L’Europe, qui est le deuxième plus grand marché pour l’authentification et l’identification biométriques, bénéficie de l’utilisation croissante de gadgets connexes aux intersections de lignes. Le marché de l’identification programmée et de la capture d’informations (AIDC) est florissant dans la région. La demande du marché est soutenue par la nécessité de décoller pour prévenir les erreurs de capture et de passage de l’information, l’inondation de la réglementation gouvernementale qui soutient et soutient l’utilisation de l’innovation, l’extension du domaine d’activité Internet et les progressions mécaniques.

