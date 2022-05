Prévisions du marché des concentrateurs de COV, analyse des concurrents et portée de l’industrie jusqu’en 2030

Cette étude donne un aperçu de la part de marché mondiale des concentrateurs de COV , en suivant deux segments de marché dans cinq régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse des tendances annuelles sur quatre ans qui met en évidence la taille et la part du marché pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud. Le rapport fournit également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les cinq prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial des concentrateurs de COV par adsorbant, application et région.

Obtenez un exemple gratuit de PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/8222

Faits saillants du marché

Le concentrateur de COV fait référence à la zéolite activée ou au système d’adsorption de carbone, est conçu pour capturer et éliminer les composés organiques volatils (COV) et les polluants atmosphériques dangereux des systèmes d’échappement industriels. Il se compose de trois phases, à savoir, la phase d’adsorption – pour capturer les COV ; phase de désorption – pour chauffer les COV ; et phase d’oxydation thermique – pour détruire les COV. Le concentrateur de COV est utilisé dans les applications qui nécessitent un volume d’air élevé et des solvants à faible concentration d’entrée.

Les concentrateurs de COV sont largement utilisés dans diverses applications, notamment l’impression, la fabrication de produits électroniques et de semi-conducteurs, la finition de peinture, le traitement chimique pour contrôler l’émission de COV. Concentrateurs de COV utilisés pour collecter et éliminer les COV, qui peuvent former des composés nocifs après avoir réagi avec l’oxyde nitreux et d’autres composés dans l’atmosphère. En outre, le rythme rapide de l’industrialisation, en particulier en Asie-Pacifique, devrait également augmenter la demande de concentrateurs de COV. Par exemple, selon l’India Brand Equity Foundation, le secteur manufacturier a augmenté avec un TCAC de 6,6 %, passant de 2 208 milliards de dollars en 2016 à 2 522 milliards de dollars en 2018 dans la région. Ces facteurs devraient stimuler le marché des concentrateurs de COV au cours de la période de prévision.

Analyse des études de marché

En termes de région, le marché mondial des concentrateurs de COV est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord domine le marché mondial des concentrateurs de COV. L’augmentation du revenu par habitant et de la demande de produits manufacturés devrait stimuler le marché des concentrateurs de COV dans la région.

Les États-Unis sont l’un des pays les plus industrialisés au monde et abritent de nombreuses usines de fabrication, qui produisent des COV comme sous-produits. Certains des principaux utilisateurs finaux du concentrateur de COV comprennent la finition de peinture, l’impression, la fabrication électronique et pharmaceutique. De plus, l’Agence américaine de protection de l’environnement réglemente les émissions de COV par le biais de sa norme 40 CFR 59, qui est commune aux produits de consommation et commerciaux. Par conséquent, les réglementations de plus en plus strictes du gouvernement devraient stimuler la croissance du marché des concentrateurs de COV aux États-Unis au cours de la période de prévision.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des concentrateurs de COV sont Seibu Giken Co. Ltd. (Japon), Anguil Environmental (États-Unis), TKS Industrial Company (États-Unis), CECO Environmental (États-Unis), The CMM Group, LLC (États-Unis), Munters ( Suède), Filtrační technika (République tchèque), Cycle Therm, LLC (États-Unis), Gulf Coast Environmental Systems (États-Unis), Condorchem Envitech (SpainShip and Shore Environmental, Inc (États-Unis), Catalytic Products International, Inc. (États-Unis), Tecam Group (Espagne), Teledyne Technologies (États-Unis) et Sang Won Machinery Co., Ltd. (Corée du Sud).

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/voc-concentrator-market-8222

À propos de l’avenir de l’étude de marché :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et études de marché et conseils sur les produits comestibles.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché au niveau mondial, régional et national, permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et de faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Afin de rester à jour avec la technologie et les processus de travail de l’industrie, le MRFR planifie et organise souvent des rencontres avec les experts de l’industrie et des visites industrielles pour ses membres analystes de recherche.

Contacter:

Avenir de l’étude de marché®

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les états-unis d’Amérique

Téléphoner:

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com