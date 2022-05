La taille du marché de la gestion des actifs à distance observera une augmentation lucrative d’ici la fin 2027

Aperçu

Le marché de la gestion d’actifs à distance devrait croître à un TCAC de 27% au cours de la période de prévision. Selon le rapport d’étude de marché sur la gestion d’actifs à distance, le marché mondial de la gestion d’actifs à distance devrait croître rapidement de 27 milliards de dollars américains d’ici 2022. Selon les analystes, la gamme croissante d’applications potentielles ainsi que les nouvelles possibilités de service et d’affaires stimuleront la croissance du marché tout au long de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché de la gestion des actifs à distance fournit une analyse approfondie du marché mondial de la gestion des actifs à distance et de ses segments d’application, de région et de solution. Les progrès technologiques lents ainsi que le manque de sensibilisation sont les facteurs qui pourraient affecter la croissance du marché de la gestion d’actifs à distance au cours de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché de la gestion d’actifs à distance par des analystes experts est destiné à aider les entreprises sur le marché de la gestion d’actifs à distance.

Segmentation du marché

Le marché mondial de la gestion des actifs à distance a été segmenté en fonction de l’application, de la région et de la solution. Sur la base de l’application, le marché de la gestion des actifs à distance est segmenté en fonction de l’analyse, de la surveillance de l’état des actifs, de la gestion des performances et de la maintenance prédictive. En outre, le marché, sur la base de la solution, est segmenté en soins de santé et bien-être, surveillance de la production, vente au détail, services publics et réseaux intelligents, et automatisation.

Des influences clés telles que les préoccupations concernant la confidentialité des données pourraient entraver la croissance du marché de la gestion d’actifs à distance. Cependant, selon le rapport d’étude de marché sur la gestion des actifs à distance, la demande croissante d’adoption de l’IoT ainsi que l’amélioration du cycle de vie des actifs stimuleront la croissance au cours de la période de prévision. Ces facteurs de croissance clés aideront à soutenir la croissance du marché de la gestion d’actifs à distance à un TCAC élevé. L’analyse segmentaire des segments d’application, de région et de solution ainsi que l’analyse du marché régional ont été présentées dans le rapport d’étude de marché mondial de la gestion d’actifs à distance. Les analystes qui étudient le marché de la gestion d’actifs à distance ont présenté des projections dans le rapport d’étude de marché de la gestion d’actifs à distance aidant les entreprises du marché de la gestion d’actifs à distance de nombreuses façons. Le rapport d’étude de marché de la gestion des actifs à distance offre des détails cruciaux sur le marché de la gestion des actifs à distance en fonction des données et des prévisions jusqu’en 2022.

Aperçu régional

L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du marché régional mondial de la gestion d’actifs à distance sont principalement couverts dans le rapport d’étude de marché mondial de la gestion d’actifs à distance. Le rapport couvre également les marchés nationaux répartis en Amérique du Nord – les États-Unis, le Canada et le Mexique. En Amérique du Sud, le Brésil et d’autres marchés nationaux de la gestion d’actifs à distance sont couverts dans le rapport. Dans la région Asie-Pacifique (APAC), les marchés nationaux de la gestion d’actifs à distance couverts sont la Chine, l’Inde, le Japon et d’autres. Le rapport d’étude de marché de la gestion d’actifs à distance couvre également le marché régional de la gestion d’actifs à distance répartis dans les pays européens, notamment au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, etc. Le rapport d’étude de marché de la gestion d’actifs à distance explore en outre d’autres marchés régionaux du reste du monde, y compris les marchés de la gestion d’actifs à distance du Moyen-Orient et de l’Afrique. Selon le rapport d’étude de marché mondial de la gestion d’actifs à distance.

Paysage concurrentiel

La baisse du coût des composants IoT et des solutions à distance rentables devrait accélérer la croissance du marché mondial de la gestion des actifs à distance. Le marché mondial de la gestion d’actifs à distance devrait être confronté à des défis, notamment des préoccupations concernant l’efficacité et l’efficience, mais les entreprises du marché de la gestion d’actifs à distance maintiendront le taux de croissance. Le rapport d’étude de marché de la gestion d’actifs à distance propose également des profils d’entreprise d’acteurs clés opérant sur le marché de la gestion d’actifs à distance dans le monde entier. En outre, le rapport sur le marché mondial de la gestion d’actifs à distance fournit une analyse détaillée du marché basée sur des données de recherche primaires et secondaires collectées auprès des principaux décideurs et parties prenantes du marché de la gestion d’actifs à distance. Le rapport d’étude de marché sur la gestion d’actifs à distance couvre tous ces facteurs qui aident les entreprises du marché de la gestion d’actifs à distance à améliorer leurs plans et leur portefeuille.

Nouvelles de l’industrie

Mardi, Iridium Communications a annoncé Iridium Edge Solar – un système de surveillance et de contrôle des actifs à distance avec un Internet solaire des objets (IoT). Dans le contexte des systèmes de surveillance des navires (VMS), du contrôle de la pêche, du suivi des conteneurs de transport de marchandises, des applications de surveillance et d’acquisition de données (SCADA), des systèmes de surveillance des oléoducs et des gazoducs et du télétravail d’équipements lourds, l’IES dispose de capacités de configuration en direct et peut être utilisé.

