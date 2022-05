Segments du rapport sur le marché du blindage automobile, opportunités, croissance et prévisions par industrie d’utilisation finale jusqu’en 2030

Analyse du marché

La taille du marché mondial des blindages automobiles se développera à un TCAC sain de 6 % entre la période de prévision 2017 et 2023, selon la nouvelle analyse Market Research Future (MRFR). Le blindage automobile, en termes simples, est une méthode qui aide à protéger les composants automobiles grâce à des matériaux isolants thermiques. Divers facteurs alimentent la part de marché mondiale de la protection automobile.

Selon les récentes estimations du marché du MRFR, ces facteurs comprennent la conformité aux normes d’efficacité énergétique, l’adoption de systèmes de sécurité et de confort de conduite basés sur l’électronique, les avancées technologiques croissantes, l’introduction croissante de voitures semi-autonomes et autonomes, l’augmentation des ventes de véhicules électriques, des augmentation de la production de véhicules, besoin de voitures économes en carburant, protocoles d’émissions stricts, demande de conduite autonome, électrification croissante des voitures, adoption croissante de l’électronique haut de gamme et demande croissante de voitures commerciales et de luxe, considérations de sécurité. Au contraire, la minimisation des EMI dans les voitures et l’impact du COVID-19 pourraient décourager la croissance du marché mondial du blindage automobile au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché du blindage automobile sont Progress-WerkOberkirch AG (Allemagne), Autoneum (Suisse), Schaffner Holding (Suisse), Kitagawa Europe (Japon), KGaA (Allemagne), Henkel AG & Company, Dana Limited (États-Unis) , Morgan Advanced Materials (Royaume-Uni), Federal-Mogul Corporation (États-Unis), ElringKlinger AG (Allemagne) et Laird PLC (Royaume-Uni), entre autres.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en évidence une analyse segmentaire inclusive du marché mondial du blindage automobile basée sur le type de véhicule, le type de matériau, l’application EMI, l’application de chaleur et le type de blindage.

Par type, le marché mondial du blindage automobile est segmenté en blindage EMI et blindage thermique. Parmi ceux-ci, le segment des écrans thermiques dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par application de chaleur, le marché mondial du blindage automobile est segmenté en turbocompresseur, système d’échappement et compartiment moteur.

Par application EMI, le marché mondial du blindage automobile est segmenté en avertissement de départ au sol, moteur électrique, avertissement de collision avant, module de commande du moteur, aide au stationnement intelligente et régulateur de vitesse adaptatif.

Par type de matériau, le marché mondial du blindage automobile est segmenté en blindage non métallique et blindage métallique. Parmi ceux-ci, le segment des boucliers métalliques sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision.

Par type de véhicule, le marché du blindage automobile a été segmenté en véhicules utilitaires lourds, véhicules utilitaires légers et passagers. Parmi ceux-ci, le segment des voitures particulières occupera la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial du blindage automobile couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique (APAC) et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, la région APAC aura la part du lion sur le marché au cours de la période de prévision. Augmentation de la production de véhicules, problèmes de sécurité croissants, besoin croissant de voitures haut de gamme en Inde et en Chine, diverses caractéristiques de sécurité appliquées aux voitures par le gouvernement, forte demande de voitures de luxe, développement rapide des systèmes de transport intelligents et de la mobilité connectée, progrès de la communication technologies dans les voitures, plusieurs projets de mobilité intelligente, une adoption croissante par les équipementiers, des mesures actives et des normes d’émission strictes par le gouvernement pour freiner la hausse des niveaux de pollution, la tendance à une efficacité énergétique élevée, la demande d’une plus grande performance des voitures, et le prochain projet de démonstration de transport intelligent basé sur la 5G contribuent à la croissance du marché mondial du blindage automobile dans la région. La Corée du Sud, l’Inde, le Japon et la Chine détiennent la part maximale du marché.

En Amérique du Nord, le marché mondial du blindage automobile devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision. La préoccupation croissante pour la sécurité automobile contribue à la croissance du marché mondial du blindage automobile dans la région.

En Europe, le marché mondial du blindage automobile devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision. Progrès technologiques rapides, utilisation de camions logistiques à haute mobilité, utilisation de systèmes avancés d’assistance à la conduite, normes d’émission strictes par le gouvernement pour limiter les niveaux d’émission croissants, utilisation obligatoire de systèmes intérieurs uniques et de dispositifs de sécurité avancés pour augmenter la sécurité et l’efficacité énergétique des voitures , et la présence de plusieurs grandes entreprises de fabrication automobile contribuent à la croissance du marché mondial du blindage automobile dans la région.

Dans le reste du monde, le marché mondial du blindage automobile devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la production de véhicules et des politiques gouvernementales favorables.

