Marché des systèmes d’excitation – Produit détaillé de la croissance potentielle et des prévisions de l’industrie d’ici 2030

La nécessité de machines synchrones a augmenté de façon exponentielle, ce qui devrait favoriser la croissance du marché des systèmes d’excitation en 2020. Les rapports sur la production, la transmission et la distribution d’énergie sont préparés par Market Research Future, qui consistent en des options de marché pour le progrès. Le niveau de revenu de 3,30 milliards de dollars est prévu pour le marché mondial d’ici 2025.

On estime que les opportunités créées dans les énergies renouvelables bénéficieront positivement à la part de marché du système d’excitation dans la période à venir. En outre, la nécessité de minimiser les risques liés aux réseaux de grille devrait transformer la part de marché des systèmes d’excitation dans la période à venir.

Analyse compétitive

Les tendances de consommation qui préoccupent particulièrement la demande devraient mettre du temps à se stabiliser à la suite de la pandémie mondiale actuelle. Les investissements liés au marketing et à la R&D devraient être échelonnés compte tenu du climat économique actuel. Cependant, le marché devrait être entravé dans une certaine mesure par les restrictions du commerce international dues à la pandémie. On estime que le marché mondial est piloté par les forces de l’offre et de la demande qui ont pris le contrôle. Les concurrents opérant sur le marché devraient prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs intérêts commerciaux dans la période à venir. La décélération économique devrait entraîner la poursuite des effets couramment observés ces jours-ci. La transformation de la supply chain doit être fortement encouragée, afin de voir des effets positifs en ce qui concerne l’évolution du marché. On estime que le soutien des organismes gouvernementaux favorisera davantage l’expansion à long terme du marché au cours de la période à venir.

Les sociétés stratégiques opérationnelles sur le marché des systèmes d’excitation sont-

VEO (Finlande)

Amtech Power Ltd (Inde)

Tenel, sro (République tchèque)

KONČAR (Croatie)

Voith (Allemagne)

Basler Electric (États-Unis)

Nidec (Japon)

Andritz (Autriche)

General Electric (États-Unis)

Revax (Canada)

Siemens (Allemagne)

Électronique d’automatisation (Inde)

ABB (Suisse)

Analyse segmentaire

L’étude segmentée du marché des systèmes d’excitation a été réalisée en fonction du type de contrôleur, du type, de l’application et de la région. En fonction des types, le marché des systèmes d’excitation comprend un système d’excitation CA, un système d’excitation CC et un système d’excitation statique. Sur la base du type de contrôleur, le marché des systèmes d’excitation est divisé en analogique et numérique. La base d’application de la segmentation du marché des systèmes d’excitation comprend des moteurs synchrones et des générateurs synchrones. En fonction des régions, le marché des systèmes d’excitation est segmenté en Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Europe, Amérique du Nord et Afrique.

Analyse régionale détaillée

L’examen régional du marché des systèmes d’excitation comprend des régions telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique. Le marché régional des systèmes d’excitation dans la région Asie-Pacifique est considéré comme ayant une influence sur la partie du marché primaire du marché des systèmes d’excitation au cours de la période de prévision. La station leader de l’Asie-Pacifique sur le marché est attribuée aux équipements collectifs basés sur les énergies renouvelables en Chine. L’intensification de la demande de systèmes d’excitation en Chine est attribuée à la nécessité d’une source d’alimentation continue et constante. L’intensification du niveau de financement dans les développements d’énergies renouvelables est évaluée pour donner un coup de pouce à l’expansion du marché des systèmes d’excitation dans la région, qui devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. On estime que la région européenne sur le marché des systèmes d’excitation est contrôlée par l’Allemagne en raison de l’intensification de la demande de machines synchrones dans le réseau HVDC du pays. Les régions européennes devraient également afficher une expansion prometteuse grâce à l’aide des politiques gouvernementales.

