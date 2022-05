Facteurs de croissance du marché des kiosques interactifs, tendances futures et demande selon les prévisions jusqu’en 2027

Analyse de marché

La valeur du marché mondial des kiosques interactifs atteindra 34 milliards USD à un TCAC de 9% au cours de la période de prévision 2020-2027, indique la dernière analyse de Market Research Future (MRFR). Le kiosque interactif, en termes simples, est un dispositif en libre-service ou un terminal informatique qui est déployé dans le secteur public et aide les utilisateurs à interagir avec l’information et le contenu numériques avec une interface conviviale. Ceux-ci sont utilisés pour le tourisme, le partage d’informations, la recherche de chemins, le paiement de factures et les ventes au détail. Les bornes interactives sont utilisées dans divers domaines d’application, des industries du voyage aux soins de santé, car elles aident à obtenir facilement des informations personnelles des utilisateurs.

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des kiosques interactifs comprennent RedyRef Interactive Kiosks (États-Unis), IER SAS (France), Korala Associates Ltd (Royaume-Uni), Diebold Nixdorf (États-Unis), Embross (Canada), Meridian (États-Unis), NEXCOM International Co. (Taïwan), Advantech Co. Ltd. (Taïwan), KIOSK Information Systems (États-Unis), SlabbKiosks (États-Unis), NCR Corporation (États-Unis), Advantech Co. Ltd. (Taïwan), KIOSK Information Systems Inc. (États-Unis), Phoenix Kiosk, Inc. (États-Unis), International Business Machines Corporation (États-Unis) et Siemens AG (Allemand), entre autres.

Divers facteurs alimentent la part de marché mondiale des kiosques interactifs. Selon les estimations récentes du marché MRFR, ces facteurs comprennent l’adoption croissante des distributeurs automatiques sans numéraire, l’utilisation efficace des technologies, la création de la personnalisation des portails multimédias, l’utilisation croissante de distributeurs automatiques sans numéraire qui engagent plus de clients, une expérience d’achat améliorée pour les clients, des applications améliorées autres que les applications conventionnelles, des coûts d’investissement inférieurs à ceux des points de vente traditionnels, des innovations dans la technologie du verre et l’affichage à écran tactile, et l’intégration de technologies et d’innovations de pointe.

Au contraire, l’augmentation des incidents de cybercriminalité, la création de kiosques adaptés à toutes les conditions météorologiques pour les applications extérieures et l’impact de la pandémie de COVID-19 pourraient limiter la croissance du marché mondial des kiosques interactifs au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en lumière une analyse segmentaire inclusive du marché mondial des kiosques interactifs en fonction des composants, du type et des utilisateurs finaux.

Par composant, le marché mondial des bornes interactives est segmenté en services, matériel et logiciels.

Par type, le marché mondial des kiosques interactifs est segmenté en kiosques bancaires, kiosques de vente, kiosques libre-service et autres. Parmi ceux-ci, les kiosques de vente devraient dominer le marché au cours de la période de prévision.

Par les utilisateurs finaux, le marché mondial des kiosques interactifs est segmenté en gouvernement, BFSI, soins de santé, vente au détail, médias et divertissement, etc. Parmi ceux-ci, le segment de la vente au détail dominera le marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial des kiosques interactifs couvre les tendances récentes et les opportunités de croissance en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord restera plus dominante sur le marché au cours de la période de prévision. La large utilisation de l’accès par les utilisateurs de manière sécurisée, les progrès technologiques, la prolifération du marché des tablettes, les conditions économiques solides, les taux d’adoption élevés par les clients, la forte demande de kiosques interactifs des secteurs de la santé, de la finance, des voyages, du divertissement et de la vente au détail, la présence d’acteurs clés, la présence d’infrastructures bien établies et l’attention croissante des détaillants pour améliorer le niveau de satisfaction de la clientèle ajoutent à la croissance du marché mondial des kiosques interactifs dans le région.

En Europe, le marché mondial des kiosques interactifs devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. L’industrie émergente du voyage et le secteur en plein essor des soins de santé et de la BFSI contribuent à la croissance du marché mondial des kiosques interactifs dans la région.

Dans la région APAC, le marché mondial des kiosques interactifs devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision. Les affaires en plein essor dans le secteur des télécommunications et de la vente au détail, d’autres industries en plein essor comme les soins de santé, les voyages, les médias et le divertissement, et BFSI, la demande croissante en Corée, au Japon, en Chine et en Inde, et la présence des principaux acteurs du marché qui s’intéressent à cibler le kiosque interactif pour répondre aux besoins des clients ajoutent à la croissance du marché mondial des kiosques interactifs dans la région.

