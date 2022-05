Étude de marché sur les oligosaccharides du lait maternel basée sur les actions, les opportunités actuelles avec un scénario de croissance future

L’industrie mondiale des oligosaccharides du lait maternel est sur le point de croître à un TCAC de 27,06 % au cours de la période de projection. En outre, le marché a dépassé une valorisation de 100 millions USD en 2018. Les oligosaccharides du lait humain (HMO) sont un type de molécule de sucre dérivé du lait maternel. Dans le lait maternel humain, la concentration en HMO est la plus élevée après les graisses et les glucides.

La portée du marché de HMO est énorme en raison de l’augmentation des ventes de préparations pour nourrissons dans le monde entier. Les HMO sont des aliments fonctionnels de haute qualité, qui sont de plus en plus utilisés dans les préparations pour nourrissons. Néanmoins, la nature chère du produit et la capacité de production limitée minent quelque peu les potentiels du marché.

Alors que les consommateurs optent pour des options plus saines, les produits centrés sur la santé gagnent en popularité. De plus en plus de personnes prennent conscience des aliments fonctionnels, qui soutiennent la croissance du marché mondial des oligosaccharides du lait maternel. L’évolution des habitudes alimentaires associée à l’utilisation accrue de suppléments et de probiotiques est susceptible d’influencer le marché dans les années à venir. L’utilisation des HMO dans les aliments pour adultes est également considérée comme un segment en croissance. La consommation accrue d’aliments fonctionnels et de suppléments dans le monde incite les fabricants à se concentrer sur la diversification et l’innovation alimentaires. Les HMO aident au développement du microbiote dans les intestins et à la prévention des bactéries nocives telles que campylobacter et salmonelle.

Marché mondial des oligosaccharides du lait maternel : analyse segmentaire

L’analyse segmentaire du marché a été réalisée sur la base de l’application, du type et de la région.

Sur la base des applications, le marché a été segmenté en recherche en laboratoire et industrie alimentaire. Basé sur le type, le marché a été segmenté en acide et neutre. Le segment neutre représente une part significative du marché en valeur. Le segment neutre devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision et dépasser une valorisation de 560 millions de dollars.

Marché mondial des Oligosaccharides du lait maternel : analyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été segmenté en Amérique du Nord, en Chine, en Europe et au Japon. En termes de valeur, l’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché. Cette croissance du marché dans la région peut être attribuée à la forte demande de préparations pour nourrissons dans des pays comme les États-Unis et le Canada. L’Europe représente le deuxième plus grand marché pour les oligosaccharides du lait maternel. La région devrait maintenir sa position en 2025. Les données publiées par l’UNICEF révèlent que le Royaume-Uni a l’un des taux d’allaitement maternel les plus bas au monde. Seulement 34 % de tous les bébés reçoivent du lait maternel à l’âge de six mois. Cela indique une forte dépendance aux préparations pour nourrissons. De plus, les approbations de divers nouveaux produits à base de HMO dans les régions propulsent le marché européen des HMO. Le Japon détient une part de marché relativement plus faible en raison de la baisse de la population infantile dans le comté. En 2018,

Marché mondial des oligosaccharides du lait maternel : analyse de la concurrence

Certaines des entreprises de premier plan mentionnées dans le rapport du MRFR incluent BASF SE (Allemagne), DuPont Nutrition & Health (Danemark), Glycom (Danemark), Inbiose NV (Belgique), Medolac Laboratories (États-Unis), ZuChem (États-Unis), Abbott ( États-Unis), Elicityl SA (France), Nestlé Health Science (Suisse), Dextra Laboratories Limited (Royaume-Uni), Jennewein Biotechnologie GmbH (Allemagne) et Glycosyn LLC (États-Unis).

Nouvelles de l’industrie

Food Standards Australia New Zealand a annoncé qu’il acceptait la demande d’approbation de deux oligosaccharides pouvant être ajoutés aux préparations pour nourrissons.

DuPont Nutrition & Health (Copenhague, Danemark) et la multinationale suisse Lonza ont conclu un accord, qui verra plus tard la fabrication et la fourniture de CARE4U 2′-FL, un oligosaccharide du lait maternel (HMO). Il est naturellement présent dans le lait maternel et est considéré comme améliorant le système digestif, cognitif et immunitaire des nourrissons en améliorant le microbiote intestinal. Cette décision s’inscrit dans la vision plus large de DuPont d’exceller dans le segment du microbiome.

