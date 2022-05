Le marché de l’huile d’avocat atteindra un nouveau niveau de développement dans les années à venir

Aperçu du marché

Le marché de l’huile d’avocat devrait croître à un taux significatif de 6,5 % de 2020 à 2024 pour atteindre une valeur marchande de 1,1 milliard USD d’ici la fin de 2024.

Dynamique du marché

La connaissance croissante des consommateurs des avantages nutritionnels de l’huile d’avocat et l’évolution des préférences des clients vers les huiles faibles en gras et en cholestérol contribuent à la croissance du marché de l’huile d’avocat. Le secteur de l’huile d’avocat est porté par la tendance actuelle à la considération individuelle végétale et aux produits correctifs. En outre, plusieurs applications de l’huile d’avocat dans les médicaments, les nutraceutiques et l’industrie alimentaire alimentent la croissance de l’industrie de l’huile d’avocat. L’industrie est également tirée par une augmentation de l’utilisation de l’huile d’avocat en médecine. En raison de l’intérêt croissant pour l’huile d’avocat, elle est utilisée plus fréquemment dans les entreprises pharmaceutiques et alimentaires. En conséquence, le marché de l’huile d’avocat a connu une croissance rapide.

Demandez un exemple gratuit de copie du rapport avec une analyse d’impact détaillée de Covid-19 :

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4758

La part de marché de l’huile d’avocat contient une grande quantité de graisses insaturées monoinsaturées, qui aident à maintenir un taux de cholestérol sain et facilitent l’absorption des nutriments essentiels. Dans l’industrie culinaire, l’huile d’avocat pressée à froid est souvent utilisée dans la préparation de plats à base de légumes verts. L’huile d’avocat, en raison de sa nature brute, aide à maintenir le caractère et les caractéristiques d’ombrage des aliments biologiques. La riche organisation de suppléments d’huile d’avocat suscite beaucoup d’intérêt parmi les acheteurs, ce qui pousse le marché de l’huile d’avocat. Sa popularité croissante a incité les fabricants de produits alimentaires à produire des produits innovants afin de capitaliser sur l’opportunité.

L’utilisation de l’huile d’avocat dans la cuisine, ainsi que dans les produits capillaires et de soin de la peau, devrait gagner en popularité. Il est également opulent à l’extérieur et délicieux à l’intérieur. Cette confluence de facteurs promet une croissance énorme et des perspectives élargies pour l’industrie de l’huile d’avocat dans l’avenir prévu. Certaines caractéristiques avantageuses des huiles d’avocat sont comme un degré idéal d’agents de prévention du cancer, et les bonnes graisses insaturées sont les justifications fondamentales derrière les spécialistes du bien-être pour recommander son utilisation.

Segmentation

En 2020, la section du marché Extra Virgin avait le plus d’offres basées sur le type. Cela est dû à des facteurs tels qu’une augmentation de l’intérêt des pays agricoles, une augmentation des flux de trésorerie discrétionnaires des personnes, une sensibilisation accrue aux avantages de l’huile d’avocat extra vierge et une augmentation de l’utilisation de l’huile d’avocat extra vierge dans les soins de beauté. produits, aliments et boissons.

Selon l’application, la section Food & Beverage avait la meilleure offre d’huile d’avocat pour 2020.

Vous avez une question ? Connectez-vous avec notre expert en recherche 24h/24 et 7j/7 :

https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/4758

Aperçu de la région

L’Amérique du Nord est responsable de l’industrie de l’huile d’avocat en raison de l’utilisation généralisée de l’huile d’avocat en raison des nombreux avantages médicaux qu’elle procure. En raison de la forte production de produits biologiques à base d’avocat aux États-Unis, le marché de cette région est inondé. En 2020, le marché de l’huile d’avocat en Amérique du Nord était le plus important. Cela est dû à des facteurs tels que la croissance de l’entreprise par de grandes organisations dans les pays développés, un mode de vie sédentaire et l’utilisation de l’huile d’avocat dans les entreprises pharmaceutiques et alimentaires, ainsi qu’une augmentation de la demande de soins de beauté à base de plantes. des produits.

L’Europe a la deuxième offre la plus importante, l’Allemagne étant la source de l’offre la plus extrême sur le marché mondial.

Cliquez ici pour lire le résumé complet du rapport :

https://www.marketresearchfuture.com/reports/avocado-oil-market-4758

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché de l’huile d’avocat sont Grupo Industrial Batellero SA de CV (Mexique), Aconcagua Oil & Extract SA (Chili), Spectrum Organic Products, LLC (États-Unis), Avocado Oil de México (Mexique), Nobel Foods (Mexique) , La Tourangelle, Inc. (États-Unis), AMD Oil Sales LLC (États-Unis), The Village Press (États-Unis), Chosen Foods LLC (États-Unis), Bella Vado, Inc. (États-Unis), Sesajal SA de CV (Mexique), Avocado Global Pte Ltd. (Singapour), Olivado Ltd (Nouvelle-Zélande), Tron Hermanos SA de CV (Mexique) et Diricom, SA de CV (Mexique).

Parcourir plus de rapports similaires comme :

Marché de l’huile de son de riz – Prévisions jusqu’en 2027

Marché du lait d’avoine – Prévisions jusqu’en 2027

Marché des raisins secs – Prévisions jusqu’en 2027

À propos de Market Research Future :

Market Research Future (MRFR) est une société d’études de marché de renommée mondiale qui offre une large gamme de services, avec une analyse précise et précise sur divers marchés, sous-marchés et consommateurs cibles. Notre approche est une combinaison d’informations détaillées et de multiples sources de données qui aident à fournir une compréhension exhaustive des derniers développements majeurs au client, en plus des événements futurs et des mesures et décisions à prendre sur la base de ceux-ci.

Notre cabinet d’études de marché en plein essor est armé d’une équipe d’analystes de recherche compétents qui se concentre sur la collecte de données et d’analyses utiles en termes d’avancées économiques et technologiques. Nos analystes compétents effectuent des visites industrielles dans le but d’obtenir des informations fiables et précises des acteurs du marché établis. L’un de nos principaux objectifs est de garder le client bien informé de toutes les opportunités lucratives ainsi que des défis entourant les différents marchés mondiaux. Nous accompagnons nos clients étape par étape, par le biais de services de conseil et de stratégie, leur permettant d’arriver à une décision pratique et efficace.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research et Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage, New York, New York 10013,

les états-unis d’Amérique

+1 646 845 9312