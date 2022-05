Analyse de la croissance des revenus du marché du lait d’amande, moteurs selon les fabricants

Présentation du produit

Le lait d’amande est tout simplement un lait végétal à base d’amande avec une texture crémeuse et un goût de noisette. Le lait d’amande est en train de devenir un substitut largement accepté et populaire du lait ordinaire en raison des nombreux avantages pour la santé qu’il procure, notamment en agissant comme un substitut sans lactose du lait, en aidant à la perte de poids, en aidant à la digestion et en renforçant les os. Les clients qui suivent un régime alimentaire sain et ceux qui suivent un régime végétalien sont les deux principaux segments de consommateurs qui devraient faire croître le marché mondial du lait d’amande au cours de la période projetée. Les habitants des pays industrialisés reconnaissent les avantages pour la santé d’un régime végétalien et préfèrent donc le lait d’amande comme substitut du lait.

Demandez un exemple gratuit de copie du rapport avec une analyse d’impact détaillée de Covid-19 :

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/2872

Dynamique du marché

Le lait d’amande est un substitut laitier populaire qui a une texture et une saveur comparables au lait ordinaire et offre des avantages nutritionnels similaires. Le lait d’amande est l’une des divisions de l’industrie laitière et non laitière végétalienne à la croissance la plus rapide à l’échelle mondiale. L’essor du marché du lait d’amande est lié à une meilleure connaissance de ses bienfaits pour la santé et à la lutte en cours contre l’obésité dans les pays développés comme les États-Unis. Les consommateurs de la nouvelle génération recherchent des produits laitiers et des marques sains et de haute qualité, ce qui a incité les fabricants mondiaux de produits laitiers aux amandes à développer de nouveaux produits de haute qualité en réponse à la demande des consommateurs. De nombreux producteurs des pays industrialisés ont commencé à vendre de nouveaux produits, tels que le lait d’amande de haute qualité fabriqué selon des techniques artisanales qui confèrent une saveur indéniablement crémeuse. De nombreux points de vente proposent désormais du lait d’amande de haute qualité aux personnes à la recherche de boissons saines. La prise de conscience accrue des bienfaits pour la santé des laits non laitiers constitue un argument de vente majeur pour le lait d’amande dans le monde. Le marché du lait d’amande est en croissance dans les zones APEJ pour des raisons telles que l’augmentation du nombre de personnes souffrant d’intolérance au lactose.

En raison de la controverse croissante sur la santé, les consommateurs se tournent vers les options de lait d’amande biologique, car ce lait d’amande biologique est fabriqué sans l’utilisation d’épaississants ni d’additifs. Les alternatives au lait d’amande biologique sont plus chères que les autres alternatives non laitières. La demande de lait d’amande aromatisé devrait augmenter tout au long de la période de prévision, en raison de la demande des consommateurs pour un lait mélangé, sain, savoureux et sans lactose.

Vous avez une question ? Connectez-vous avec notre expert en recherche 24 * 7:

https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/2872

Analyse segmentaire

Le marché est divisé en produits biologiques et conventionnels.

Le marché est fragmenté par type d’emballage en bouteilles, canettes et cartons.

Le marché est divisé par canal de distribution en magasin et hors magasin.

Aperçu régional

Le marché du lait d’amande à l’échelle mondiale est segmenté en sept grandes régions : le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe de l’Ouest, le Japon, l’Amérique latine et l’Europe de l’Est.

En termes de prix, l’Amérique du Nord devrait être le plus grand marché mondial du lait d’amande. Cette région est utilisée pour illustrer le domaine tout au long du processus de prévision. Le nombre croissant de personnes souffrant d’intolérance au lactose modifie le choix des clients vers des alternatives laitières plus saines comme le lait d’amande, ce qui dynamise le marché du lait d’amande dans cette région. Le marché des desserts glacés aux États-Unis est un contributeur important à la croissance du marché de la région.

Cliquez ici pour lire le résumé complet du rapport :

https://www.marketresearchfuture.com/reports/almond-milk-market-2872

La région APAC devrait également connaître une croissance rapide tout au long de la période de prévision, en raison de la demande des consommateurs pour des alternatives au lait d’amande sans gluten. Les introductions de produits modernes comme Raw et Sofit ont sans aucun doute accru la sensibilisation des consommateurs au lait végétalien dans la région APAC, augmentant par conséquent l’utilisation du lait d’amande dans la région. Les articles de soins personnels, en particulier les crèmes pour les mains et les revitalisants, sont également populaires dans cette région.

Dynamique concurrentielle

Le marché est modérément fragmenté avec des acteurs majeurs comme Tofutti Brands Inc, Daiya Foods Inc.; Galactic Nutrient Foods, Inc. ; Groupe céleste de Hain ; Producteurs de diamants bleus ; Aliments blanchis à la chaux; et Sunopta Inc.

Parcourir plus de rapports similaires comme :

Marché des oligosaccharides du lait maternel – Prévisions jusqu’en 2027

Marché du lait d’avoine – Prévisions jusqu’en 2027

Marché des produits Matcha – Prévisions jusqu’en 2027

À propos de l’avenir de l’étude de marché :

Market Research Future (MRFR) est une société d’études de marché de renommée mondiale qui offre une large gamme de services, avec une analyse précise et précise sur divers marchés, sous-marchés et consommateurs cibles. Notre approche est une combinaison d’informations détaillées et de multiples sources de données qui aident à fournir une compréhension exhaustive des derniers développements majeurs au client, en plus des événements futurs et des mesures et décisions à prendre sur la base de ceux-ci.

Notre cabinet d’études de marché en plein essor est armé d’une équipe d’analystes de recherche compétents qui se concentre sur la collecte de données et d’analyses utiles en termes d’avancées économiques et technologiques. Nos analystes compétents effectuent des visites industrielles dans le but d’obtenir des informations fiables et précises des acteurs du marché établis. L’un de nos principaux objectifs est de garder le client bien informé de toutes les opportunités lucratives ainsi que des défis entourant les différents marchés mondiaux. Nous accompagnons nos clients étape par étape, par le biais de services de conseil et de stratégie, leur permettant d’arriver à une décision pratique et efficace.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research et Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage, New York, New York 10013,

les états-unis d’Amérique

+1 646 845 9312