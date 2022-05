Les données historiques et actuelles du marché des boissons de beauté témoignent d’une croissance significative des revenus

Selon le rapport d’analyse du MRFR, le marché mondial des boissons de beauté devrait acquérir une valeur marchande de 5,32 milliards USD d’ici 2027. Le rapport prévoit en outre que le marché prospérera à un TCAC sain de plus de 8,10 % pendant la période d’évaluation.

Les gens planifient et adoptent un mode de vie sain en réduisant ou en éliminant la malbouffe et les boissons malsaines de leur régime alimentaire et en optant pour des aliments et des boissons sains. Dans une de ces tentatives, ils sélectionnent des boissons de beauté pour retrouver une beauté naturelle et préserver leur peau de l’intérieur. Le marché mondial des boissons de beauté a enregistré une croissance énorme au cours des dernières années. La croissance du marché est principalement attribuée à la conscience croissante de la santé des consommateurs du monde entier. En outre, des facteurs tels que les progrès de la technologie et une meilleure gestion des données et l’augmentation de la demande de produits anti-âge devraient également influencer positivement la croissance du marché au cours des prochaines années. Cependant, la perception erronée des gens sur les boissons de beauté devrait entraver la croissance du marché.

Demandez un exemple gratuit de copie du rapport avec une analyse d’impact détaillée de Covid-19 :

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4446

Analyse sectorielle

Le marché mondial des boissons de beauté a été fragmenté en divers segments en fonction du type d’ingrédient, du canal de distribution, du type de fonction et de la région.

Sur la base du type d’ingrédient, le marché mondial des boissons de beauté est divisé en extraits de fruits, protéines ou collagène, minéraux, vitamines et autres

Le marché des boissons de beauté est divisé en vitalité, anti-âge, éclat, détoxifiant et autres en fonction du type de fonction.

Le marché des boissons de beauté est divisé en hors magasin et en magasin par canal de distribution.

Analyse régionale

Le marché mondial des boissons de beauté est analysé dans plusieurs grandes régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Selon le rapport d’analyse MRFR, la région européenne devrait s’assurer la première place sur le marché mondial des boissons de beauté au cours de la période d’évaluation. L’aspect majeur provoquant une accélération de la croissance du marché régional est la notoriété croissante de ces produits. En outre, des facteurs tels que la classe moyenne élevée et la croissance des populations gériatriques devraient également avoir un impact positif sur la croissance du marché régional au cours de la période d’évaluation.

Le marché des boissons de beauté pour la région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours des prochaines années. la croissance du marché régional est principalement attribuée au fait que la région compte la plus grande population jeune du monde. En outre, une croissance économique rapide associée à une augmentation du revenu par habitant devrait également alimenter la croissance du marché régional au cours des prochaines années.

Vous avez une question ? Connectez-vous avec notre expert en recherche 24h/24 et 7j/7 :

https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/4446

Analyse compétitive

Le marché mondial des boissons de beauté est connu pour sa forte concurrence. Les principaux acteurs du marché adoptent plusieurs politiques de croissance telles que les innovations, les fusions et les acquisitions pour renforcer leur position sur le marché. Les acteurs du monde entier investissent massivement dans les activités de recherche et développement pour lancer des produits innovants. Avec les nombreuses tendances du marché à venir et l’influence croissante des plateformes de médias sociaux, le marché connaît une augmentation notable du nombre de nouveaux entrants. Le marché mondial des boissons de beauté compte des acteurs de premier plan tels que Kordel’s La Beauté (Malaisie), Shiseido Co. Ltd (Japon), Kino Biotech (Singapour), Sappe Public Company Limited (Thaïlande), Asterism Healthcare plus, Inc. (États-Unis), Juice Generation (France), Vital Proteins LLC (États-Unis), Vemma Nutrition Company (États-Unis), Bella Berry (Royaume-Uni),

Cliquez ici pour lire le résumé complet du rapport :

https://www.marketresearchfuture.com/reports/beauty-drinks-market-4446

DEVELOPPEMENTS récents

Mars 2022 – Curius, l’un des principaux producteurs de boissons, a annoncé son lancement avec la promesse d’apporter une « perspective de mode » à la création de marques de boissons et trois derniers lancements de produits en 2022. Curius collabore avec Alexander Curiger, fondateur de Drinks, la société suisse Juan Carlos Maroto Jara, distributeur de boissons leader, et Mats Olsson, qui s’appuie sur 15 ans d’expérience commerciale dans des marques de beauté haut de gamme.

Avril 2022 – Une marque de nutrition à base de plantes, Plix, invite les gens à #SwapYourFizz à l’avant-garde de la Journée mondiale de la santé (7 avril). Avec cette campagne, Plix vise à sensibiliser aux méfaits de la consommation de sodas et aux options saines proposées par la marque.

Parcourir plus de rapports similaires comme :

Marché des extraits de plantes – Prévisions jusqu’en 2027

Marché du yaourt glacé – Prévisions jusqu’en 2027

Marché de la bière sans alcool – Prévisions jusqu’en 2027

À propos de l’avenir de l’étude de marché :

Market Research Future (MRFR) est une société d’études de marché de renommée mondiale qui offre une large gamme de services, avec une analyse précise et précise sur divers marchés, sous-marchés et consommateurs cibles. Notre approche est une combinaison d’informations détaillées et de multiples sources de données qui aident à fournir une compréhension exhaustive des derniers développements majeurs au client, en plus des événements futurs et des mesures et décisions à prendre sur la base de ceux-ci.

Notre cabinet d’études de marché en plein essor est armé d’une équipe d’analystes de recherche compétents qui se concentre sur la collecte de données et d’analyses utiles en termes d’avancées économiques et technologiques. Nos analystes compétents effectuent des visites industrielles dans le but d’obtenir des informations fiables et précises des acteurs du marché établis. L’un de nos principaux objectifs est de garder le client bien informé de toutes les opportunités lucratives ainsi que des défis entourant les différents marchés mondiaux. Nous accompagnons nos clients étape par étape, par le biais de services de conseil et de stratégie, leur permettant d’arriver à une décision pratique et efficace.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research et Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage, New York, New York 10013,

les états-unis d’Amérique

+1 646 845 9312