Le marché du yaourt en poudre est en plein essor selon un nouveau rapport – Progrès récents, expansion du produit

Aperçu du marché

Le marché du yaourt en poudre devrait enregistrer un TCAC de 7,8 % de 2019 à 2024 et atteindre 432 millions USD d’ici la fin de 2024. Le yaourt en poudre est un type sec de yaourt fabriqué à partir de lait de culture pasteurisé qui a été évaporé et séché. La poudre de yaourt est riche en protéines et possède un profil varié d’acides aminés. La poudre de yaourt est riche en calcium et contient une bonne quantité de vitamine A.

Tendances du marché

L’un des principaux avantages de la poudre de yaourt est qu’elle peut être conservée plus longtemps que le yaourt frais. c’est l’un des principaux facteurs qui propulsent le marché mondial de la poudre de yaourt vers l’avant. En raison de son utilisation dans les boissons, les trempettes, les produits de boulangerie, les soupes et les vinaigrettes, la poudre de yogourt devient de plus en plus populaire. La poudre de yogourt est fréquemment utilisée pour enrober les fruits secs dans les sucreries, ainsi que dans les collations, les ajouts de céréales et les barres nutritionnelles. Le secteur mondial de la poudre de yogourt devrait augmenter en conséquence. De plus, cette poudre a une longue durée de conservation, est très soluble, faible en calories et riche en protéines, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des trempettes comme le houmous. L’utilisation de la poudre de yaourt est largement reconnue par les producteurs, ce qui stimule la croissance du marché,

Les soins de la peau et les cosmétiques à base d’ingrédients naturels sont préférés par un grand nombre de consommateurs. Il a été démontré que la poudre de yaourt présente plusieurs avantages pour la santé de la peau et est largement utilisée comme composant naturel et biologique par les producteurs de soins de la peau et de cosmétiques, alimentant l’essor du marché mondial de la poudre de yaourt.

Cependant, le risque d’intolérance au lactose, qui peut entraîner des problèmes de santé comme l’acné, la diarrhée, les ballonnements et les gaz, devrait limiter l’expansion du marché.

Segmentation analytique

Le type de produit, le goût, la catégorie, le canal de distribution et la géographie ont tous été utilisés pour segmenter le marché mondial de la poudre de yaourt.

La poudre de yaourt écrémé, la poudre de yaourt demi-écrémé et la poudre de yaourt entier sont les trois types de produits qui composent le marché mondial.

Le marché mondial a été divisé en segments nature et aromatisés en fonction de la saveur.

Le marché mondial a été séparé en deux catégories : sans lactose et conventionnel.

Les canaux de distribution en magasin et hors magasin ont été utilisés pour caractériser le marché mondial. Les supermarchés et hypermarchés, les dépanneurs et autres font tous partie de la division en magasin.

Aperçu de la région

En raison de la sensibilisation accrue aux avantages du yogourt et de la demande de collations hypocaloriques, l’Amérique du Nord est susceptible de dominer le marché mondial de la poudre de yogourt. En outre, le marché de la poudre de yaourt devrait augmenter dans cette région en raison des nombreuses applications de la poudre de yaourt dans les produits de boulangerie et de confiserie. En raison de l’évolution des modes de vie et d’une préférence pour des options alimentaires plus saines, le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de recherche. En outre, l’augmentation du revenu disponible par habitant dans de nombreux pays asiatiques, notamment l’Inde et la Chine, devrait propulser le marché du yaourt en poudre dans cette région.

Le reste du marché mondial devrait augmenter à un rythme rapide, à mesure que la demande de yogourt en poudre augmente dans les pays d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient à mesure que les gens prennent conscience des avantages du yogourt.

Dynamique concurrentielle

Les principaux acteurs du marché sont ACE International LLP (Inde), MSK Ingredients Ltd. (Royaume-Uni), WinCrest Bulk Foods, Inc (États-Unis), Jarrow Formulas, Inc. (États-Unis), Epi Ingredients (France), Easiyo Products Limited ( Nouvelle-Zélande), Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co. KG (Allemagne), Lyo-San Inc. (Canada), Bempressa (Pologne), Prolactal (Autriche), Bluegrass Dairy & Food, Inc (États-Unis), Batory Foods (États-Unis), CP Ingredients Ltd. (Irlande ).

