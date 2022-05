Perspectives de croissance précieuses du marché des extraits de plantes et tendances à venir jusqu’en 2023

Synthèse du marché

Selon l’analyse de Market Research Future (MRFR), le marché mondial des extraits de plantes devrait acquérir une valeur marchande de 13,96 milliards de dollars, en expansion à un TCAC significatif d’ici 2023. Le marché des extraits de plantesL’année 2020 est florissante grâce à la prise de conscience croissante des effets secondaires de l’utilisation de produits chimiques. On estime que le changement de tendance des consommateurs à utiliser des produits naturels plutôt que des produits synthétiques alimente le marché de manière significative. L’application croissante d’extraits de plantes dans divers domaines. La présence de vitamine A, de vitamine K, de vitamine S, de magnésium, de fer, de potassium et de calcium rend les extraits de plantes adaptés à leur application dans les applications alimentaires et de boissons. De même, les extraits de menthe ont une application étendue dans les produits personnels et pharmaceutiques car ils ont des propriétés curatives. En outre, on estime que l’application de plantes médicinales dans la fabrication de médicaments augmente considérablement le marché. En outre, il possède des propriétés anticancéreuses, antidiarrhéiques, antimicrobiennes, analgésiques et antioxydantes.

Au contraire, on estime que le coût de production élevé, les réglementations gouvernementales strictes, la falsification et la disponibilité des produits synthétiques entravent considérablement le marché au cours de la période d’évaluation. Cependant, l’augmentation du pouvoir d’achat, ainsi que les nombreux avantages offerts par les extraits de plantes, sont estimés pour lutter contre les facteurs gênants. De plus, la perturbation de COVID-19 a encore propulsé le marché de manière significative. La demande d’extraits de plantes médicinales ayant des propriétés de renforcement de l’immunité humaine a pris de l’ampleur, entraînant une trajectoire ascendante du graphique du marché de croissance.

Segmentation du marché

L’analyse sectorielle du marché mondial des extraits de plantes est effectuée par application et par source.

Les segments basés sur les applications du marché mondial des extraits de plantes sont les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, les soins personnels et autres.

Les segments basés sur la source du marché mondial des extraits de plantes sont les cosmétiques et les soins personnels, les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, etc.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché mondial des extraits de plantes est segmenté en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et dans le reste du monde (RoW). Selon l’étude, on estime que le marché mondial est dominé par la région APAC. Des pays comme l’Inde et la Chine comprennent une vaste zone tropicale qui se compose de diverses plantes médicinales et à base de plantes. En outre, la forte consommation de boissons à base de plantes et la production croissante d’herbes dans la région sont reconnues comme les principales forces motrices du développement du marché régional. En outre, la région devrait afficher le TCAC le plus élevé en raison de la demande croissante d’aliments et de boissons et de cosmétiques à base de plantes.

On estime que l’Amérique du Nord connaîtra une expansion significative au cours de la période d’évaluation en raison de l’inclinaison croissante vers la consommation de produits à base de plantes. En outre, les consommateurs à revenu disponible élevé sont susceptibles de tirer le marché régional.

On estime que le marché européen enregistrera un TCAC de 7,61 %, avec une valeur marchande de 4,3 milliards USD d’ici 2023. La région se développe grâce à la contribution substantielle de l’Allemagne et du Royaume-Uni. En outre, la prise de conscience accrue des avantages des extraits de plantes sont susceptibles de propulser davantage le marché régional.

On estime que l’emprise affiche un TCAC de 6,09 %, acquérant une valeur marchande de 1,02 milliard USD d’ici 2023. La région est susceptible de prospérer grâce à la prise de conscience croissante des avantages des extraits de plantes.

Joueurs clés

Les acteurs renommés du marché mondial des extraits de plantes sont Jiaherb, Inc. (Chine), Martin Bauer GmbH & Co. KG (Allemagne), Kalsec Inc. (États-Unis), Organic Herb Inc. (Chine), Starwest Botanicals (États-Unis), Mountain Rose Herbs (États-Unis), Synthite Industries Ltd. (Chine), Döhler GmbH (Allemagne), Vidya Herbs (Inde) et Herbal Extraction Group, Inc. (Chine).

