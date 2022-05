Perspectives commerciales du marché du yaourt glacé et développements à venir

Aperçu du marché

Le marché du yaourt glacé devrait croître à un taux significatif de 4,5 % de 2019 à 2024 pour atteindre une valeur marchande de 8,65 milliards USD d’ici la fin de 2024.

Dynamique du marché

La demande des consommateurs pour les desserts hypocaloriques et riches en protéines augmente et, par conséquent, le marché du yogourt glacé connaîtra une forte croissance tout au long de la période projetée. Les aliments faibles en gras sont également de plus en plus populaires. L’industrie voit le développement de variétés saines qui viennent également dans une gamme de saveurs, ce qui aidera à répondre aux besoins d’un public plus large. Lorsqu’il s’agit de yogourt sain, les consommateurs ont de nombreuses alternatives. La majorité des consommateurs dans diverses parties du monde sont satisfaits des collations à base de desserts glacés facilement disponibles qui sont reconnues pour avoir une variété d’avantages pour la santé. De plus, leur saveur est superbe, ce qui en fait une option de collation parfaite. De plus, il y a eu un changement dans les habitudes de consommation de crème glacée du public cible, ce qui a entraîné une augmentation significative de la demande à travers le monde. La majeure partie des clients viennent des États-Unis et les produits sont utilisés comme substituts de repas pour ceux qui aimaient la crème glacée. De plus, les modes de vie précipités des gens, combinés à une prise de conscience croissante des problèmes de santé et de bien-être, poussent les développements mondiaux.

Les inquiétudes concernant l’existence d’une teneur excessive en sucre et en matières grasses dans le yogourt glacé constituent un problème majeur qui pourrait entraver la croissance du marché. C’est une vérité bien connue que manger des repas à haute teneur en sucre peut exposer un consommateur à une variété de problèmes de santé. Un autre aspect qui peut constituer une pierre d’achoppement à l’expansion du marché est le nombre croissant de substituts de yogourt glacé. Les consommateurs apprécieront un produit qui a un goût merveilleux tout en étant faible en sucre et en matières grasses. Par conséquent, cet aspect peut limiter les ventes de yogourt glacé.

Segmentation

Dans la section type de produit, le marché mondial traite du yogourt glacé à base de produits laitiers ainsi que du yogourt glacé non laitier.

Les supermarchés et les hypermarchés, les détaillants en ligne, les dépanneurs et d’autres canaux de distribution sont utilisés par les acteurs du marché mondial du yogourt glacé pour mettre leurs produits à la disposition des utilisateurs finaux du marché. L’objectif est d’augmenter la disponibilité des produits et de répondre aux besoins des consommateurs cibles en utilisant divers marchés verticaux.

Aperçu de la région

Au cours de la période projetée, le marché nord-américain devrait dominer l’industrie mondiale du yogourt glacé. Les tendances du marché du yogourt glacé témoignent d’un changement progressif du choix des consommateurs des produits laitiers vers le yogourt glacé au cours du terme, par conséquent, le marché américain est susceptible de conserver une part substantielle. Pendant ce temps, il y a aussi une diminution des produits non laitiers. La demande est particulièrement forte chez les consommateurs à revenu élevé. Les fabricants de yogourt glacé sur le marché recherchent des informations sur les consommateurs et des capacités pouvant rivaliser avec les compétences existantes. Parmi les autres articles créatifs et les développements de portefeuille, cela devrait attirer une large base de consommateurs.

La zone APAC contribue à l’excellente expérience des saveurs et, par conséquent, devrait augmenter rapidement sur le marché mondial.

Les industriels opérant sur le marché européen prennent des initiatives innovantes du fait de leur implication continue dans d’importantes opérations de recherche et développement. À la fin de la période de projection, la disponibilité de biens plus sûrs et naturels, ainsi que leur domination en concurrence avec les produits synthétiques, auraient contribué à l’expansion significative du marché.

Dynamique concurrentielle

Les joueurs sont 16 Handles (États-Unis), LLC (États-Unis), Unilever (Royaume-Uni), Wells Enterprises (États-Unis), General Milld Inc (États-Unis) et TCBY (États-Unis).

