Tendances du marché du système de gestion des moteurs automobiles, croissance, segments, principaux fournisseurs, utilisateurs finaux et prévisions d’ici 2030

L’Asie-Pacifique devrait prospérer au TCAC le plus élevé au cours de la période d’évaluation. La croissance de la région en tant que plaque tournante de la fabrication a attiré les investissements des acteurs mondiaux du marché. Il est supposé influencer positivement l’expansion du marché des systèmes de gestion de moteur automobile. Le marché connaît une croissance exceptionnelle depuis deux ans. On estime que cette tendance continuera de profiter au marché en accélérant la création de revenus. En outre, l’augmentation du pouvoir d’achat des marchés nationaux les plus peuplés, à savoir l’Inde et la Chine, devrait propulser la prolifération du marché des systèmes de gestion des moteurs automobiles dans un avenir prévisible.