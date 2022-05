Marché des véhicules guidés automatisés 2022 | Analyse d’impact Covid19 | Croissance, revenus, tendances et prévisions 2030

Aperçu du marché des véhicules guidés automatisés :

Les informations indispensables sur le marché mondial des véhicules guidés automatisés sont encrées dans le dernier rapport «Marché des véhicules guidés automatisés», publié par MRFR. Selon ses conclusions, le marché mondial des véhicules guidés automatisés pourrait enregistrer 9,85 % d’ici 2030.

La présence de nombreux fabricants de véhicules à guidage automatique à travers le monde et l’introduction de nouvelles gammes de produits par eux peuvent faire exploser le marché des AGV en 2020. La prise de conscience croissante des avantages des véhicules à guidage automatique peut stimuler la croissance du marché. Cependant, les inconvénients du marché des véhicules à guidage automatique peuvent entraver la montée en puissance du marché. Le MRFR a étudié l’histoire et les aspects modernes du véhicule à guidage automatique, à la suite des contributions d’acteurs clés.

L’essor rapide des entreprises réputées de l’alimentation et des boissons, de l’automobile et du commerce électronique dans les pays développés peut faire exploser le marché des véhicules guidés automatisés à travers le monde. La mise en place de production robuste et les installations de distribution dans différentes régions peuvent stimuler la croissance du marché AGV.

Demandez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7751

Segmentation du marché

L’étude du marché mondial des véhicules à guidage automatique est basée sur l’application, le type de véhicule, la technologie et l’industrie.

Les segments basés sur le type de véhicule sont le TOW, le transporteur de charge unitaire, les transpalettes, le chariot élévateur, le véhicule de chaîne de montage et autres. Le segment des véhicules TOW peut dominer le marché AVG. Les AGV de remorquage peuvent ajouter et réduire les véhicules non motorisés vers ou depuis les AVG à des arrêts désignés sur le chemin. Ainsi, les installations potentielles offertes par TOW peuvent stimuler la croissance du marché.

Par technologie, les segments de marché des véhicules guidés automatisés sont le guidage traditionnel, le guidage des caractéristiques naturelles, le véhicule guidé par la vision, le guidage inductif et le guidage laser, entre autres. L’ingéniosité de la technologie de guidage laser peut stimuler la croissance du marché.

Les segments basés sur les applications du marché des véhicules guidés automatisés sont la distribution, le transport, l’assemblage, la manutention de rouleaux, etc. L’augmentation de l’utilité de transport des AGV peut entraîner une augmentation considérable des revenus.

Les segments industriels du marché sont l’automobile, la logistique et la distribution, l’électricité et l’électronique, les plastiques et les polymères, l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et autres. Le segment de la logistique et de la distribution détient la traction la plus élevée.

Vous avez une question ? Demandez à notre expert @ https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/7751

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique est l’une des régions importantes pour le marché mondial. L’utilité des véhicules guidés automatisés est élevée en raison de la présence d’économies géantes, telles que la Corée du Sud, le Japon, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie et l’Australie. La forte demande de véhicules à guidage automatique peut faire grimper la valeur marchande à la fin de la période de prévision. L’augmentation du pouvoir d’achat, l’amélioration du niveau de vie et l’augmentation du produit intérieur brut (PIB) sont des facteurs qui peuvent augmenter la demande de biens manufacturés ou de consommation, ce qui, à son tour, peut entraîner une augmentation de l’adoption des AGV.

Le marché mondial des véhicules guidés automatisés peut connaître une augmentation rapide au cours de la période de prévision. Le marché des véhicules à guidage automatisé en Europe est susceptible de dominer le marché mondial des véhicules à guidage automatisé. En Europe, la présence de spécialistes du marketing de premier plan peut influencer la croissance du marché régional. Le marché des véhicules guidés automatisés en Europe, en raison de la forte utilisation des AGV dans l’espace industriel et domestique, peut soutenir l’expansion du marché. Les développements technologiques rapides, tels que la robotique et l’automatisation, ainsi que la forte demande de produits de vente au détail et d’électronique, peuvent stimuler la croissance du marché des véhicules guidés automobiles . Les industries en croissance rapide de l’alimentation et des boissons, de la construction, de l’électronique et de l’automobile peuvent soutenir le marché des AGV.

Concurrents clés

Hyster-Yale Materials Handling Inc. (États-Unis)

Seegrid Corporation (États-Unis)

KUKA SA (Allemagne)

Jungheinrich AG (Allemagne)

Daifuku Co.Ltd (Japon)

Toyota Industries Corporation (Japon)

E&K Automation GmbH (Allemagne)

SSI SCHÄFER (États-Unis)

KION GROUP AG (Allemagne)

JBT Corporation (États-Unis)

Crown Equipment Corporation (États-Unis)

Meidensha Corporation (Japon)

SCOTT (Nouvelle-Zélande).

Pour plus de détails sur ce rapport : https://www.marketresearchfuture.com/reports/automated-guided-vehicle-market-7751

Plus de rapports connexes :

https://www.marketresearchfuture.com/reports/sanding-pads-market-3705

https://www.marketresearchfuture.com/reports/grinding-machinery-market-3753

https://www.marketresearchfuture. com/reports/food-service-equipment-market-3776

https://www.marketresearchfuture.com/reports/water-wastewater-treatment-equipment-market-3960

https://www.marketresearchfuture.com/reports/cutting- outils-market-4027

https://www.marketresearchfuture.com/reports/multi-tasking-machine-tools-market-4072

https://www.marketresearchfuture.com/reports/water-electrolysis-market-4133

https:/ /www.marketresearchfuture.com/reports/industrial-dust-collector-market-4226

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR) , nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et Market Research & Consulting Services. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’étude de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par composants, applications, logistique et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact :

Market Research Future®

99 Hudson Street, 5th Floor

New York, New York 10013

États-Unis d’Amérique

Téléphone :

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com