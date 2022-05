Taille du marché des roulements, principaux fabricants, tendances, taille et prévisions: 2022-2030

Aperçu du marché des roulements :

Selon un rapport de recherche complet de Market Research Future (MRFR), au cours de la période de prévision historique qui s’est terminée en 2022, la taille du « marché des roulements » était évaluée à un chiffre de marché mondial d’une valeur de 118,7 milliards de dollars. Avec l’année de référence 2022, les experts et les dirigeants mondiaux de l’industrie ont prédit que le marché devrait atteindre un TCAC mondial de 8,5 % et, par conséquent, atteindre une valeur marchande finale de 127,56 milliards USD.

Joueurs clés

Les acteurs notables opérant dans l’industrie mondiale des roulements profilés sont-

Svenska Kullagerfabriken AB (Suède)

NSK Ltd. (Japon)

NTN Corporation (Japon)

Groupe Schaeffler (Allemagne)

Robert Bosch GmbH (Japon)

La société Timken (États-Unis)

JTEKT Corporation (Japon)

La société Danaher (États-Unis)

GKN plc. (ROYAUME-UNI)

Minebea Mitsumi Inc. (Japon).



Plusieurs facteurs pour soutenir la croissance du marché

Les roulements sont des composants de machine utilisés pour minimiser la friction entre les pièces rotatives mobiles et pour supporter les pièces rotatives afin d’obtenir le mouvement souhaité. Les roulements sont utilisés dans une variété d’industries, y compris l’automobile, l’aérospatiale, les chemins de fer et les machines lourdes.

Le développement des infrastructures éoliennes dans les économies émergentes telles que la Chine, le Brésil, le Mexique et l’Inde, la demande croissante de roulements hautes performances pour les équipements agricoles et l’industrialisation mondiale sont les principaux moteurs de la croissance du marché mondial.

COVID-19 aura un impact temporaire sur le marché mondial

The COVID-19 pandemic has swept the globe. The declaration of COVID-19 as a pandemic in March 2020 resulted in widespread lockdowns and the closure of business operations, affecting the worldwide economy. Due to revenue losses, the lockdowns have also resulted in the entire closure of manufacturing facilities, greatly reducing the adoption of bearing solutions and impeding the growth of the bearings industry. The spread of the COVID-19 virus has had a huge impact on the automotive industry, which is today facing unprecedented uncertainty. The pandemic has had a significant influence on automotive production. The disruption of supply chain operations is also to blame for the slowdown in manufacturing activities, which is delaying vehicle production and stifling market expansion. In addition, the fall in vehicle demand caused by the COVID-19 pandemic is impacting the growth of the bearings market.

Pour empêcher la propagation de la pandémie, les fermetures ont obligé les gens à rester chez eux et à limiter leurs déplacements. En raison de la nécessité de remplacer les flottes obsolètes, les roulements sont couramment utilisés dans les applications aérospatiales et ferroviaires. Les roulements sont également couramment utilisés dans les hélicoptères et les avions. Cependant, les restrictions de voyage imposées par le gouvernement entravent l’expansion de l’industrie. Avant la pandémie de COVID-19, les fabricants de roulements travaillaient constamment à l’amélioration des produits pour répondre à la demande croissante de solutions de roulements spécialisées de diverses industries. Suite à la pandémie, le marché des roulements devrait être tiré par la reprise de l’activité de fabrication et l’assouplissement des restrictions de voyage.

Segmentation du marché

L’industrie mondiale des roulements a été segmentée en fonction du type de produit et de l’application.

Sur la base du produit, le marché mondial des roulements a été segmenté en palier lisse, roulement à billes, roulement à rouleaux et autres. Le segment des roulements à billes devrait être dominant tout au long de la période de prévision en raison des utilisations croissantes de divers secteurs verticaux de l’industrie tels que l’automobile, le ferroviaire et l’aérospatiale.

Sur la base de l’application, le marché mondial des roulements a été segmenté en automobile, électronique, aérospatiale et défense, construction et autres. Le segment automobile a capturé la plus grande part du marché mondial des roulements au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires dans les régions développées et en développement.

Analyse régionale

APAC pour diriger le marché mondial

L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part et augmenter au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est liée à l’amélioration de l’infrastructure des véhicules électriques et au nombre croissant de parcs éoliens dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde.

L’Europe occupera la deuxième place sur le marché mondial

L’Europe s’est classée deuxième sur le marché mondial des roulements. En raison de la présence de grandes usines de construction automobile et de la demande importante de machines hautes performances des secteurs de la construction, de l’énergie et de l’aviation, elle devrait augmenter considérablement tout au long de la période de projection.

L’Amérique du Nord connaîtra une croissance significative

En raison d’initiatives gouvernementales favorables à la sécurité des véhicules et des passagers, le marché en Amérique du Nord devrait se développer de manière significative tout au long de la période considérée. En outre, une économie stable, une technologie de pointe et une demande accrue de roulements de divers secteurs verticaux tels que l’aérospatiale, la défense et l’énergie devraient stimuler l’expansion du marché en Amérique du Nord. Segmentation du marché couverte par la recherche :





Rapport d’étude de marché sur les roulements: par type de produit (palier lisse, roulement à billes, roulement à rouleaux et autres), application (automobile, électronique, aérospatiale et défense, construction et autres) et région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, et Reste du Monde) – Prévisions jusqu’en 2028

Parcourir le rapport d’étude de marché approfondi (185 pages) sur l’industrie des roulements

https://www.marketresearchfuture.com/reports/bearing-market-2183

