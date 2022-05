Revenus du marché de l’eye-liner, tendances, part régionale et nationale, facteurs clés, tendances et analyse, jusqu’en 2028

Aperçu du marché

La croissance du marché des eyeliners augmentera davantage et devrait atteindre 9 026,2 millions USD d’ici 2028, soit un TCAC de 5,34 % sur la période considérée. Eyeliner est un produit cosmétique utilisé pour définir et agrandir les yeux. Il est placé le long des lignes des cils supérieurs et inférieurs de votre œil, s’étendant au-delà du coin externe dans une forme ailée spectaculaire. L’eye-liner peut être créé avec des crayons, un eye-liner liquide ou des bâtons de khôl disponibles dans le commerce.

Dynamique du marché

La croissance de la part de marché est attribuée aux marques haut de gamme du meilleur eyeliner sur le marché. L’augmentation des revenus des ventes grâce à la promotion sur une plate-forme numérique robuste se traduira par une forte croissance continue des ventes et une croissance nette positive de l’échelle. Grâce à des acquisitions de marques de beauté, la société a accru son attrait auprès des clients de la génération Y. La diversification des marques est facilitée par une forte interaction des produits et l’utilisation efficace des blogueurs vidéo. C’est une excellente idée de segmenter l’industrie. Il est extrêmement rentable pour les entreprises de poursuivre diverses tactiques de différenciation. Les introductions régulières de produits offrent des opportunités pour répondre à la restructuration de la demande des utilisateurs.

Les prix élevés des eye-liners entraveront leur pénétration commerciale. Les eye-liners contiennent du formaldéhyde et ses dérivés, des parabènes et du noir de carbone, qui peuvent provoquer des allergies, des yeux secs et une variété d’autres troubles à long terme. L’industrie de l’eye-liner n’est pas la seule à rencontrer des difficultés uniques. Pour faire face aux obstacles uniques auxquels ils sont confrontés, le plan logistique est mis en œuvre par les principaux acteurs.

Analyse segmentaire

Le marché Eyeliner est classé en fonction du type de produit, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Le marché de l’eye-liner est classé selon son type. Parmi eux se trouvent des crayons pour les yeux à base de khôl, de gel, de liquide et de cire. Les liquides représentent la part du lion du marché et devraient atteindre 3 495,5 millions de dollars d’ici 2028. Le gel liner devrait croître au rythme le plus rapide, à un TCAC de 5,58 %, au cours de la période de projection.

Le marché est segmenté par utilisateur final en femmes et en hommes. Les femmes peuvent utiliser des eye-liners à diverses fins. Ils peuvent l’utiliser pour rehausser le glamour et l’attractivité de leurs yeux en appliquant un eye-liner.

Par canal de distribution, il en existe deux types : en magasin et non stocké.

Aperçu régional

Le marché est divisé géographiquement en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Le marché nord-américain devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. Cela peut être lié à une connaissance accrue des consommateurs sur l’eye-liner et sa demande pour les applications de mode et de maquillage, ce qui stimulerait le secteur régional de l’eye-liner. De plus, lorsque le revenu disponible des clients augmente, la demande d’eye-liner augmente à mesure que le produit devient plus abordable en raison du haut niveau de compétitivité de la région.

L’Asie-Pacifique domine le marché des eyeliners waterproof. La croissance du revenu disponible dans les pays en développement (Inde et Chine), combinée à l’inquiétude croissante des clients concernant leur apparence, sont des facteurs importants qui stimulent la demande de la région pour le produit. La Chine est l’un des plus grands importateurs mondiaux de cosmétiques et de produits cosmétiques. Le besoin croissant d’articles cosmétiques de routine quotidiens simples à utiliser et innovants, tels que l’eye-liner imperméable, l’eye-liner lavable et l’eye-liner résistant aux taches, stimule le marché.

Dynamique concurrentielle

Key players in the market include Kao Corporation (Japan), Christian Dior SE (France), Mary Kay Inc. (US), Shiseido Co. Ltd (Japan), L’Oréal SA (France), The Estée Lauder Companies Inc. (US), AmorePacific Corporation (South Korea), Chanel S.A. (France), Sisley Paris (France), Jordana Cosmetics Corporation (US), Iredale Mineral Cosmetics, Ltd. (US), Markwins International Corp. (US (US). Businesses are always innovating and developing new products in order to expand their customer base. Additionally, prominent corporations are pursuing a mergers and acquisitions strategy in order to increase their market sales on a global scale.

