Analyse évolutive stratégique du marché des casques de vélo, concentration sur les principaux acteurs clés et analyse de la croissance des revenus

Aperçu du marché

Les traumatismes crâniens sont la principale cause d’invalidité, de décès et de blessures causés par les véhicules à moteur à deux roues. L’augmentation significative de l’utilisation des véhicules à moteur à deux roues, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, est liée à une augmentation du nombre de blessures à la tête et de blessures traumatiques.

Le marché mondial des casques de vélo devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial est due à la mise en place de réglementations gouvernementales strictes sur l’utilisation d’équipements de protection pendant le cyclisme. De plus, les innovations de produits avec des caractéristiques de sécurité avancées combinées à une apparence améliorée du produit stimulent la croissance du marché. Cependant, les prix élevés des casques de vélo devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La croissance du marché mondial est due à la présence de lois strictes qui rendent obligatoire le port du casque. La tendance croissante du cyclisme comme forme d’exercice pour réduire le surpoids et améliorer la condition physique contribue à la croissance du marché mondial des casques de vélo . De plus, les vélos sont moins chers et plus écologiques que les autres véhicules, ce qui a augmenté ces dernières années le nombre de cyclistes dans le monde. En outre, la tendance croissante du cyclisme professionnel et le nombre croissant d’accidents de vélo devraient influencer la croissance du marché mondial.

Segmentation du marché

Le marché mondial des casques de vélo est largement diversifié en principaux segments; genre et application.

Le segment type du marché mondial des casques de vélo est divisé en casques de sport, casques de route et casques de VTT. Le plus grand sous-segment qui détenait une part de marché notable en 2018 était celui des casques de route. La mise en place de réglementations strictes liées à la sécurité routière pour les trajets quotidiens a stimulé la croissance du segment. Les fabricants créant des produits plus sûrs et plus légers sont sur le point de propulser la croissance du segment dans la période à venir. De plus, le segment des casques de sport devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. L’engouement croissant pour l’aventure et les activités sportives dans les pays en développement motive la croissance du marché.

Sur la base de l’application, le marché mondial des casques de vélo est divisé en sports et aventure et transport. Cependant, en termes de part de marché, le segment des transports quotidiens a dominé le marché mondial des casques de vélo en 2018. L’incidence croissante des accidents de la route a sensibilisé les cyclistes à l’importance de la sécurité sur la route, ce qui stimule la demande de casques de vélo qui sont majorly utilisé lors des déplacements.

Analyse régionale

Géographiquement, l’Europe a dominé le marché mondial des casques de vélo en 2018 et devrait maintenir son influence au cours de la période de prévision. L’Italie en Europe est en tête du marché régional et devrait croître à un taux de 7,46 % au cours de la période de prévision.

Après l’Europe, le marché nord-américain se classe deuxième avec une part de marché importante pour les casques de vélo. Les normes de sécurité pour une conduite sans accident sont un facteur clé responsable de la croissance du marché dans cette région.

En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC maximal au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à la sécurité routière et des infrastructures de transport sous-développées. C’est une préoccupation majeure en Asie, où les véhicules à moteur à deux roues sont utilisés comme voitures familiales pour de nombreux passagers.

Dans les pays à revenu moyen et faible, des normes strictes sont requises pour les casques, en particulier pour les régions avec des contraintes de coût, des capacités de fabrication locales et adaptées aux climats locaux. Par exemple, au Vietnam, un casque léger compatible avec les climats tropicaux de la région, tandis que des casques pour enfants en Malaisie ont été développés.

Principaux acteurs

Certains des principaux contributeurs clés sur le marché mondial des casques de vélo comprennent Specialized Bicycle Components, Uvex Sports, MET-Helmets, SCOTT Sports SA., KASK Spa, Orbea, Trek Bicycle Corporation, Dorel Sports et SCOTT Sports SA.

Mises à jour récentes

Hovding, une entreprise basée en Suède qui a apporté un casque de vélo gonflable, a enregistré une vente multiple réalisée au Danemark. Son casque est essentiellement un collier qui gonfle et protège toute la tête du cavalier. En un quart, l’entreprise a vendu environ 17 000 casques.

