Le marché de l’huile d’argan connaîtra une expansion robuste tout au long de la période de prévision

Aperçu du marché de l’huile d’argan

La demande d’ingrédients exotiques dans les produits de beauté a augmenté progressivement, ce qui devrait stimuler le marché de l’huile d’argan dans la période à venir. Le rapport du marché est analysé efficacement selon le MRFR, qui fournit des perspectives pour les marchés mondiaux. Le marché devrait stimuler un TCAC de 7,1 % pour atteindre un revenu de 676,51 millions USD d’ici la fin de 2024.

On estime que l’amélioration du potentiel de dépenses des utilisateurs finaux améliorera la progression de la part de marché de l’huile d’argan au cours de la période de prévision. En outre, la meilleure compréhension des gammes de produits enrichis en huile d’argan devrait profiter à la part de marché de l’huile d’argan dans la période à venir.

Analyse segmentaire

L’évaluation segmentaire du marché de l’huile d’argan est réalisée sur la base de la catégorie, de l’application et des régions. Le segment de catégorie du marché de l’huile d’argan comprend le conventionnel et le biologique. Le segment d’application du marché de l’huile d’argan comprend l’alimentation, les cosmétiques et les soins personnels et les produits pharmaceutiques et nutraceutiques. Le segment régional du marché de l’huile d’argan comprend l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et d’autres marchés régionaux.

Aperçu régional

L’examen régional du marché de l’huile d’argan comprend l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et d’autres marchés régionaux. Le marché régional européen devrait régir le marché de l’huile d’argan en raison de la prise de conscience des avantages de l’huile d’argan pour le bien-être parmi les clients et de la prise de conscience croissante de la beauté. En outre, des entreprises notables du marché utilisant l’huile d’argan dans les produits de soins personnels et les produits alimentaires dans la région européenne stimulent la croissance du marché de l’huile d’argan. L’application à plus grande échelle de l’huile d’argan dans les cosmétiques, les plats cuisinés, les desserts et l’aromathérapie renforce encore l’avancée du marché de l’huile d’argan dans la région. On estime que l’évolution de l’application de l’huile d’argan dans les préparations de produits anti-âge renforce la croissance du marché de l’huile d’argan sur le marché régional Asie-Pacifique. L’amélioration de la prise de conscience des avantages de l’huile d’argan parmi les clients propulse davantage la croissance du marché de l’huile d’argan. Le marché de l’huile d’argan de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché de l’huile d’argan au cours de la période de prévision.

Analyse compétitive

Le marché devrait être stimulé par les tendances réformatrices qui façonnent le marché mondial. On estime que l’amélioration du taux d’innovation ouvrira davantage de nouveaux aspects du marché. La capitalisation par les entreprises du marché pour établir des canaux de commerce électronique et de vente au détail robustes devrait motiver le développement du marché. Le développement de chaînes de livraison robustes devrait accélérer le rythme des progrès dans les mois à venir. On estime que les incitations financières fournies par de nombreux organismes gouvernementaux pour régénérer leurs marchés nationaux stimulent le taux de progrès mondial. On estime que l’accord de divers accords commerciaux internationaux favorisera davantage l’expansion du marché. L’engagement de la technologie et de l’approche stratégique est susceptible d’assurer de meilleures chances de succès à l’avenir.

Les concurrents célèbres sur le marché de l’huile d’argan sont Frontier Natural Products Co-op Inc. (États-Unis), ARGANisme Cosmetics SARL (Maroc), Zit Sidi Yassine Sarl (Maroc), Biopur Sarl (Maroc), Purus International (Maroc), Malak Bio (Maroc), Olvea Group (France), L’OCCITANE Group-Melvita (France), Nadifi Argan Oil (Maroc), Argan Liquid Gold (Royaume-Uni), Zineglob Ltd (Maroc), John Masters Organics Inc (États-Unis), Vima Souss (Maroc), Conair Corporation (États-Unis) et Les Bios d’Agadir (Maroc).

Mises à jour de l’industrie :

En mai 2021 , Moroccan Gold Series, la marque révolutionnaire de soins capillaires de salon, a dévoilé une nouvelle restructuration de l’emballage de luxe pour sa gamme de soins capillaires et de coiffage à succès Argan Collection. De plus, la marque de beauté indépendante a réformé son site de commerce électronique pour mettre en valeur les trois offres ainsi que la philosophie, l’histoire de la marque, la qualité et les ingrédients naturels exclusifs.

Juin 2021 Aloisia Beauty, le produit de soin de la peau K-Beauty authentique, transparent et sans cruauté préparé avec des ingrédients propres, sûrs et efficaces issus de la science et de la nature, lance deux nouveaux nettoyants pour le visage pour éliminer la saleté, le maquillage et autres impuretés de la peau : REFRESH Jade Purifying Cleanser, un nettoyant à base d’eau et NOURISH Oil Cleanser, un nettoyant à base d’huile. L’action nettoyante en profondeur et les avantages nourrissants de l’huile d’argan, de l’huile d’olive, de l’huile de pépins de raisin, de l’huile de noyau d’abricot, de l’huile de graines de chanvre et de l’huile de jojoba. L’huile d’onagre et l’huile de lin ainsi que la vitamine E et d’autres ingrédients propres et efficaces.

