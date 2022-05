Rapport sur le marché des ressorts à lames automobiles – dans le monde entier | Taille de l’industrie 2022, part, perspectives, croissance régionale, principaux fournisseurs, scénario de développement et prévisions d’ici 2030

Aperçu du marché

Selon un rapport publié par Market Research Future (MRFR), le marché mondial des ressorts à lames automobiles est sur le point d’acquérir une valorisation boursière importante à un TCAC modéré au cours de la période de prévision.

Pilotes et contraintes

L’augmentation de la demande de véhicules utilitaires légers et le besoin de confort et de sécurité des véhicules sont les principaux moteurs du marché mondial des ressorts à lames automobiles au cours de la période de prévision. De plus, l’augmentation de l’adoption de composants légers pour réduire le poids des véhicules devrait augmenter le besoin de ressorts à lames composites pour automobiles au cours de la période considérée. D’autre part, les ressorts à lames automobiles sont principalement commercialisés depuis les centres de fabrication à faible coût tels que le Mexique et la Chine vers les zones de consommation plus élevées telles que les États-Unis et l’Allemagne. par conséquent, l’incertitude et le changement des politiques commerciales devraient entraver la demande de ressorts à lames automobiles dans les économies émergentes sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Analyse segmentaire

Le marché mondial du streaming vidéo dans le cloud est segmenté, par type, en parabolique, elliptique, semi-elliptique et autres.

by Material, le marché mondial du streaming vidéo dans le cloud est divisé en Métal et Composite.

par Sales Channel, le marché mondial du streaming vidéo dans le cloud est divisé en OEM et Aftermarket.

par type de véhicule, le marché mondial du streaming vidéo dans le cloud est divisé en voitures de tourisme et véhicules utilitaires.

Analyse régionale

L’analyse géographique du marché mondial des ressorts à lames automobiles a été réalisée dans quatre grandes régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde (y compris l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique).

L’Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché maximale en termes de valeur et de volume au cours de la période d’évaluation en raison de la présence de la Chine, de l’Inde, du Japon et de la Corée du Sud. La Chine a la production et la consommation maximales de véhicules utilitaires. Cela a amélioré la demande de ressorts à lames automobiles et d’autres composants en Chine et dans d’autres pays voisins. L’Asie-Pacifique est le leader de la fabrication et de l’exportation de systèmes de ressorts à lames automobiles. L’Amérique du Nord est sur le point de détenir la deuxième plus grande part de marché du marché mondial des ressorts à lames automobiles en ce qui concerne la valeur et le volume en raison de la demande et des ventes de véhicules utilitaires. La croissance rapide de l’industrie du commerce électronique aux États-Unis et au Canada devrait améliorer le marché des véhicules utilitaires légers afin de garantir la livraison rapide des produits dans toute la région. Cela est sur le point de répondre au besoin de ressorts à lames automobiles sur le marché des équipementiers et des pièces de rechange au cours de la période d’examen. La taille du marché européen des ressorts à lames automobiles devrait connaître une croissance en raison de la présence de divers pays développés et de leurs schémas de déploiement des ressorts à lames automobiles composites. En outre, les réglementations gouvernementales strictes visant à respecter les normes de sécurité et de confort devraient augmenter les ventes et la demande de ressorts à lames automobiles concernant la valeur et le volume au cours de la période de prévision.

Analyse compétitive

Les acteurs du marché opérant sur le marché des systèmes de ressorts à lames automobiles , tels qu’identifiés par MRFR sur le marché mondial, sont Sogefi SpA (Italie), LITEFLEX (États-Unis), Rassini (Mexique), IFC Composite GmbH (Allemagne), Hendrickson USA, LLC ( États-Unis), Jamna Auto Industries (Inde), Emco Industries (Inde), Benteler-SGL (Autriche) et NHK Springs Co. Ltd (Japon), OlgunCelik San. Tic. AS (Turquie), entre autres.

Le marché mondial des systèmes de ressorts à lames automobiles présente un scénario hautement concurrentiel. Les principaux acteurs du marché devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché des ressorts à lames automobiles au cours de la période considérée. Le marché devrait également assister à la montée en puissance de nombreux entrants dans un avenir prévisible. Accroître les activités de recherche et développement vers l’intégration de technologies avancées ainsi que les tactiques commerciales stratégiques telles que le développement de produits, les fusions, les acquisitions, les partenariats et les coentreprises, pour soutenir la dynamique concurrentielle.

Questions clés abordées par le rapport

Quelle était la taille historique du marché ?

Quelle segmentation (Produit/Capacité) est le moteur du marché ?

Quel sera le taux de croissance ?

Comment sont les acteurs clés de ce marché ?

Quelles sont les stratégies adoptées par les principaux acteurs ?

TABLE DES MATIÈRES

1. RÉSUMÉ

2 PÉRIMÈTRE DU RAPPORT

2.1 DÉFINITION DU MARCHÉ

2.2 PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

2.2.1 DÉFINITION

2.2.2 OBJECTIF DE RECHERCHE

2.2.3 HYPOTHÈSES

2.2.4 LIMITES

2.3 PROCESSUS DE RECHERCHE

2.3.1 RECHERCHE PRIMAIRE

2.3.2 RECHERCHE SECONDAIRE

2.4 ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ

2.5 MODÈLE DE PRÉVISION

3 PAYSAGE DU MARCHÉ

3.1.1 MENACE DES NOUVEAUX ENTRANTS

3.1.2 POUVOIR DE NÉGOCIATION DES ACHETEURS

3.1.3 MENACE DE SUBSTITUTS

3.1.4 RIVALITÉ DE SEGMENTS

3.1.5 POUVOIR DE NÉGOCIATION DES ACHETEURS

3.2 ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR/CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

4 DYNAMIQUE DU MARCHÉ

4.1 PRÉSENTATION

4.2 FACTEURS DU MARCHÉ

4.3 CONTRAINTES DU MARCHÉ

4.4 OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

4.5 TENDANCES DU MARCHÉ

