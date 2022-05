Marché des appareils en tant que service (DaaS) 2022 Stratégies clés de l’industrie mondiale, taille, croissance, part, application, segmentation, tendances et prévisions d’opportunités

Rapport d’étude de marché Device as a Service (DaaS): Informations par composant (matériel, solution [logiciel] et services [services professionnels et services gérés]), taille de l’organisation (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), verticale (BFSI, soins de santé, fabrication, vente au détail, informatique et télécommunications, éducation, gouvernement et autres) – Prévisions jusqu’en 2030

Faits saillants du marché

La taille du marché des appareils en tant que service (DaaS) peut atteindre une valeur de 307,42 milliards de dollars d’ici 2030, selon le dernier rapport de Market Research Future (MRFR). Il s’élevait à 9 843,8 millions usd en 2019. Le marché devrait croître à un TCAC de 34,9% au cours de la période de prévision.

Des facteurs tels que le besoin croissant des entreprises de réduire les dépenses d’investissement (CAPEX) et les dépenses opérationnelles (OPEX) et l’adoption croissante de services et de solutions contractuels par les PME stimulent la croissance du marché. En outre, l’adoption croissante du DaaS dans les secteurs BFSI, de la santé, de la fabrication, de la vente au détail, de l’informatique et des télécommunications, de l’éducation et du gouvernement augmente la taille du marché.

Depuis le déclenchement de la pandémie de COVID 19, les entreprises se tournent de plus en plus vers l’appareil en tant que service et l’espace de travail en tant que service (pour permettre aux employés de travailler à distance de n’importe où. De plus, les mandats de travail à domicile et les environnements de travail hybrides adoptés par diverses organisations créent une demande substantielle du marché. En outre, la demande de mobilité d’entreprise sécurisée pour améliorer l’expérience client avec une gamme de services mobiles ne cesse de croître.

Les acteurs de l’industrie se concentrent de plus en plus sur l’apport de technologies innovantes pour aider l’environnement commercial de leurs clients à se développer davantage sans être affecté par la pandémie. Les fournisseurs de communications mobiles travaillent continuellement au développement d’un appareil mobile en tant que service (MDaaS), combinant des services sans fil de premier plan et des offres d’appareils entièrement gérées.

Segmentation:

Le marché DaaS est segmenté en composants, taille de l’organisation, secteurs verticaux et régions. Le segment des composants comprend le matériel, les solutions et les services. Le segment de la taille de l’organisation comprend les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises.

Le segment vertical comprend l’informatique et les télécommunications, l’éducation, le gouvernement, BFSI, les soins de santé, la fabrication, la vente au détail et autres. En outre, le segment de la région comprend les Amériques, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), l’Europe et le reste du monde.

Marché mondial des appareils en tant que service – Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des appareils en tant que service. La mise en œuvre élevée du DaaS par les gouvernements et les secteurs de la santé et la présence de fournisseurs de DaaS confirment la croissance du marché. En outre, l’adoption généralisée de nouveaux modèles de chaîne d’approvisionnement par les fabricants de PC et d’ordinateurs portables pour faciliter la gestion des appareils augmente la taille du marché.

Marché mondial des appareils en tant que service – Analyse concurrentielle

Très concurrentiel, le marché du DaaS semble fragmenté en raison de plusieurs acteurs bien établis. Ces entreprises intègrent des approches telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, l’expansion et les lancements de technologies / produits, élargissant ainsi leurs opérations et leurs offres.

Ils s’efforcent de développer des solutions qui peuvent répondre aux besoins des industries d’utilisation finale, en fournissant une suite d’offres d’applications. Ces fournisseurs de technologie utilisent des méthodologies et des meilleures pratiques éprouvées pour rassembler des systèmes ponctuels disparates, des mesures de sécurité aux environnements intégrés.

Acteurs clés :

Les principaux acteurs du marché DaaS sont Microsoft (États-Unis), Dell Inc. (États-Unis), Apple Inc. (États-Unis), Capgemini (France), HP Development Company LP (États-Unis), Amazon Web Services Inc. (États-Unis), CompuCom Systems Inc. (États-Unis), Citrix Systems Inc. (États-Unis), Yorktel (Royaume-Uni), Acer Inc. (Taïwan), SHI International Corp. (États-Unis), Plantronics Inc. (États-Unis), Intel Corporation (États-Unis), Scantron Corporation (États-Unis) et Lenovo (Chine), entre autres.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes:

11 avril 2022 — MetTel, un leader de la transformation numérique et fournisseur de communications mobiles à l’échelle nationale, lance l’appareil mobile en tant que service (MDaaS), combinant son service sans fil de premier plan avec une offre d’appareils entièrement gérée. Le MDaaS de MetTel couvre l’ensemble du cycle de vie de la mobilité d’entreprise sécurisée, du déploiement des appareils au recyclage, améliorant ainsi l’expérience client de son portefeuille de services mobiles pour les entreprises à l’échelle nationale. MDaaS garantit une expérience de commande fluide et rapide en utilisant des solutions d’automatisation basées sur l’IA.

La mobilité joue un rôle causal en aidant de nombreuses entreprises à maintenir leurs opérations quotidiennes dans l’environnement de travail distribué d’aujourd’hui, en offrant un accès complet au réseau mobile à toutes les applications et à tous les services, quels que soient les endroits où les employés travaillent. Dans le même temps, les multiples appareils connectés dans les entreprises posent des défis opérationnels complexes, nécessitant une expertise particulière. La solution MDaaS de MetTel sera en mesure de résoudre tous ces défis.

Table des matières

1 SOMMAIRE

1.1 ANALYSE DE L’ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ 18

2 INTRODUCTION AU MARCHÉ

2.1 DÉFINITION 19

2.2 PORTÉE DE L’ÉTUDE 19

2.3 OBJECTIF DE RECHERCHE 19

2.4 STRUCTURE DU MARCHÉ 20

3 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4 APERÇUS DU MARCHÉ

5 DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Continué…

