Tendances émergentes, demande, revenus et prévisions du marché des appareils domestiques intelligents Recherche 2027

Analyse du marché des appareils domestiques intelligents / Tendances du marché des appareils domestiques intelligents

La taille du marché des appareils domestiques intelligents devrait atteindre 40,23 milliards USD à un TCAC de 18,9% au cours de la période de prévision 2027, selon la dernière analyse market research future (MRFR). Les appareils domestiques intelligents ou les appareils domotiques comprennent l’utilisation d’appareils connectés à Internet pour gérer et surveiller plusieurs systèmes et appareils ménagers. Il s’agit d’une technologie très avancée qui aide à rendre les opérations de différents appareils ménagers plus économes en énergie et plus pratiques.

Divers facteurs alimentent la part de marché mondiale des appareils domestiques intelligents . Selon les récentes estimations du marché MRFR, ces facteurs incluent les progrès rapides de l’IoT et de l’IA, l’adoption d’appareils intégrés et d’auto-assemblage, l’augmentation des vols et des accidents liés à la sécurité domestique, l’augmentation des revenus discrétionnaires des gens, la disponibilité d’un large éventail d’appareils intelligents et la préférence croissante des consommateurs pour les systèmes de surveillance, les technologies à assistance vocale et les sonnettes vidéo, l’adoption de l’IoT grand public. Les facteurs supplémentaires ajoutant la croissance du marché comprennent la pénétration croissante d’Internet, l’utilisation croissante des smartphones, l’expansion des plateformes de réseaux sociaux et l’adoption croissante d’appareils intelligents compatibles Internet tels que les ordinateurs mobiles, les lecteurs de codes-barres et l’identification par radiofréquence.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en lumière une analyse segmentaire inclusive de la plate-forme / de l’assistant virtuel, de la connectivité et du produit basés sur le marché mondial des appareils domestiques intelligents.

Par produit, le marché mondial des appareils domestiques intelligents est segmenté en appareils de cuisine intelligents (micro-ondes / fours, cafetières intelligentes, cuisinières de précision), éclairage intelligent (interrupteur mural intelligent, ampoule et lumière intelligentes), CVC intelligent (panneaux muraux intelligents, thermostat intelligent), serrures intelligentes et système de sécurité (système de contrôle d’incendie, serrures biométriques, etc.), caméras de surveillance intelligentes (caméra de sonnette vidéo, caméra de sécurité autonome, et autres), et concentrateurs et contrôleurs intelligents (télécommande intelligente, panneaux et commutateurs intelligents, haut-parleurs intelligents et autres

Quels sont les principaux acteurs du marché considérés pour la part de marché la plus élevée des appareils domestiques intelligents?

Amazon.com Inc. (États-Unis), Wink Labs Inc. (États-Unis), Brilliant Home Technology Inc ( États-Unis), Logitech International SA (Suisse), Samsung Electronics Co. Ltd (République de Corée), NetGear Inc. (États-Unis), SkyBell Technologies Inc. (États-Unis), Nest Labs (États-Unis), ADT Inc. (États-Unis), Vivint Inc. (États-Unis), SimpliSafe Inc. (États-Unis), Robert Bosch GmbH (Allemagne), PHILIPS LTG N V/ADR (Signify) (Pays-Bas), Cree Inc. (États-Unis), Honeywell International Inc (États-Unis). Google LLC (États-Unis) et Apple Inc. (États-Unis).

Le marché bénéficie également de l’augmentation des activités de recherche et développement, ce qui se traduit par l’introduction de produits respectueux de l’environnement qui non seulement dissipent une plus faible quantité de chaleur, mais ont également des propriétés mécaniques améliorées. Une autre tendance clé qui gagne en popularité sur le marché mondial est l’accent croissant mis sur l’électrification des véhicules, ce qui donne également lieu à la production de véhicules légers et de produits de friction des freins automobiles. La demande du marché des appareils domestiques intelligents dans les régions en développement peut se traduire par une croissance considérable des entreprises au cours de la période suivante.

Marché des appareils domestiques intelligents par géographie

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine

Analyse du marché des appareils domestiques intelligents Covid 19

En raison d’une augmentation des activités de phishing, la COVID-19 a considérablement augmenté l’adoption de l’infrastructure et des services cloud. En outre, la COVID-19 a considérablement augmenté le budget de sécurité, ce qui a entraîné une forte augmentation de l’infrastructure et des services cloud. Selon les résultats d’une étude menée par Microsoft et publiée en août 2020, 36% des 800 personnes interrogées ont déclaré que le budget de la cybersécurité avait augmenté en raison de l’épidémie de pandémie. En outre, 42% des personnes qui ont répondu à l’enquête ont déclaré que l’entreprise avait modifié son personnel en ajoutant davantage d’experts en sécurité.

