Taille du marché des logiciels de paie RH 2022 | Opportunités par part d’industrie, statistiques, analyse d’impact Covid-19, tendances mondiales

Selon un rapport de recherche complet de Market Research Future (MRFR), la taille du marché « Informations sur le marché des logiciels RH de base par secteur vertical, taille organisationnelle, services, distribution et régions – Prévisions jusqu’en 2030 » devrait atteindre 3,357 milliards de dollars et devrait atteindre 12,2 milliards d’ici 2030. % taux de croissance annuel composé. Le rapport fournit un aperçu de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futures sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre.

À mesure que l’adoption de politiques de travail augmente, l’utilisation de solutions logicielles de paie RH basées sur le cloud a progressivement augmenté. De même, alors que les activités commerciales normales reprenaient au S1 2021, les organisations ont constaté une forte demande de solutions logicielles de paie RH internes. Tous ces facteurs créent des opportunités de croissance importantes pour les acteurs du marché.

Couverture du marché :

Le marché des logiciels de gestion des ressources humaines gagne du terrain. Human Resource Management Software (HRMS) fournit des solutions numériques dédiées à la gestion des ressources humaines et physiques dans la mobilité. HRMS automatise les activités RH manuelles pour augmenter l’efficacité tout en minimisant les erreurs et aide HRD (HRD) à analyser les tendances opérationnelles dans une organisation.

La croissance du marché est attribuable aux coûts-avantages de la gestion des ressources humaines et aux avantages supplémentaires des services basés sur le cloud, avec des détails segmentés sur les candidats disponibles via une infrastructure partagée. Le marché devrait gagner en popularité dans les années à venir en raison des progrès technologiques croissants.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des logiciels de gestion des ressources humaines sont:

SAP SE (Allemagne)

Workday Inc. (anglais)

Kronos Inc. (États-Unis)

Traitement automatique des données LCC (US)

Oracle Corporation (États-Unis)

Talent Soft (France)

Accenture PLC (Irlande)

Ultimate Software Group Inc. (Anglais)

Cezanne HR Ltd (Royaume-Uni)

The Ultimate Software (États-Unis)

IBM Corporation (États-Unis)

PricewaterhouseCoopers (Inde)

Mercer LLC (États-Unis)

Netsuite Co., Ltd. (anglais)

Ceridian HCM Inc. (États-Unis d’Amérique)

Market USP comprend exclusivement : _

les moteurs du marché

En outre, l’évolution rapide de l’IoT dans les technologies filaires et sans fil aura un impact positif sur la valeur marchande. Il accélère également la croissance et la part de marché des entreprises et les avantages présentés par les systèmes HRMS tels que la haute fiabilité. L’adoption croissante des solutions HRMS, l’industrialisation croissante et la croissance économique rapide dans les pays du monde entier stimulent le développement du marché.

En outre, la taille du marché augmente en raison de la prolifération de la technologie cloud et des appareils de l’Internet des objets (IoT). Inversement, les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité et de sécurité des données sont des facteurs importants qui devraient entraver la croissance du marché, entraînant la nécessité de mesures de protection supplémentaires pour la sécurité des données et l’accès aux informations sensibles. En outre, le coût initial élevé de la mise en œuvre des solutions HRMS est un obstacle majeur qui devrait étouffer la croissance du marché. Cependant, la tendance croissante à l’adoption de la plate-forme cloud soutiendra la croissance du marché au cours de la période d’évaluation.

La plupart des entreprises ont adopté des solutions pour suivre et améliorer la façon dont elles gèrent leurs employés. Les fournisseurs de technologie s’engagent à fournir des solutions innovantes pour maximiser les performances individuelles et organisationnelles en fournissant aux clients des données fiables sur les employés et des outils complets pour gérer leurs employés.

Analyse du segment de marché des logiciels de paie RH

L’évaluation de la segmentation du marché des logiciels de paie RH est effectuée sur la base du type, de l’application, du service, de la distribution, de l’utilisateur final et de la région. Sur la base du type, le marché des logiciels de paie RH comprend les logiciels de remboursement des réclamations, les logiciels en libre-service pour les employés et les logiciels de gestion des vacances. La segmentation basée sur les applications du marché des logiciels de paie RH comprend le temps et la présence, les avantages sociaux, les déclarations de revenus, les salaires, les remboursements et les prêts, les dossiers des employés, les évaluations de performance, la gestion des vacances, la gestion de l’apprentissage, etc.

Sur la base des services, le marché des logiciels de paie RH se compose de rapports d’activité de mise à niveau et de service, de modifications, d’installations et de services partagés RH. Sur la base du déploiement, le marché des logiciels de paie RH se compose de déploiements hébergés dans le cloud et de déploiements sur site. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des logiciels de paie RH est segmenté en petites et moyennes industries, petites industries et grandes industries. Sur la base de la région, le marché des logiciels de paie RH est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en APAC et dans le reste du monde.

Analyse régionale détaillée du marché des logiciels de paie RH

L’examen régional du marché des logiciels de paie RH est à l’étude pour les régions suivantes: Amérique du Nord, Europe, APAC et le reste du monde. Le système logiciel de paie RH est motivé par une clientèle croissante pour les services de retraite en ligne, les produits de gestion des RH, les services d’assurance, les solutions RH et un nombre croissant de demandeurs de soins de santé et d’avantages sociaux. L’Amérique du Nord est un marché majeur pour le marché des logiciels de paie RH. Cette étude révèle que la région européenne devrait tenir compte de l’expansion optimiste du marché des logiciels de paie RH au cours de la période de prévision. Les pays d’Asie-Pacifique tels que le Japon, la Chine et la Corée du Sud ont une part raisonnable du marché des logiciels de paie RH.

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthodes de recherche et logique

analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies pour lutter contre l’impact de la COVID-19

Segment de marché par application, utilisateur final et prévisions du marché

Marché par région, données historiques et prévisions du marché

Analyse dynamique du marché et proposition de développement

