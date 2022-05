Stratégie de développement des prévisions du marché des imprimantes d’étiquettes à code-barres, technologies émergentes, tendances et prévisions d’ici 2027

Marché Analysis

Le marché mondial des imprimantes d’étiquettes à code-barres atteindra 3 517,8 millions USD à un TCAC de 5,31% entre 2019 et 2025, indique la récente analyse Market Research Future (MRFR). Un marché de l’impression d’étiquettes à code-barres en termes simples, est un appareil électronique qui est généralement utilisé pour imprimer des étiquettes de codes à barres ou des étiquettes qui peuvent être fixées à des objets qui sont expédiés. Il utilise des techniques de transfert thermique ou de thermique direct pour appliquer des étiquettes d’encre.

Divers facteurs propulsent la part de marché mondiale des imprimantes d’étiquettes à code-barres . Selon le récent rapport MRFR, ces facteurs incluent la demande croissante de précision, la nécessité de minimiser les erreurs humaines dans l’industrie manufacturière, le besoin croissant d’imprimantes mobiles, la demande de produits emballés, l’adoption d’étiquettes électroniques et la demande croissante de commerce électronique.

Au contraire, la faible compatibilité avec plusieurs systèmes d’exploitation, la disponibilité d’alternatives telles que les étiquettes RFID et l’impact actuel de la COVID-19 sont des facteurs qui peuvent limiter la croissance du marché mondial des imprimantes d’étiquettes de codes à barres au cours de la période de prévision.

Acteurs clés

Les principaux concurrents présentés dans le rapport sur le marché mondial des imprimantes d’étiquettes de codes-barres comprennent Fujitsu Ltd (Japon), Canon Inc. (Japon), Toshiba TecCorporation (Ja pan), Zebra Technologies Corporation (États-Unis), Honeywell International Inc. (États-Unis), Sato Holdings Corporation (Japon), Apogee Industries Inc. (États-Unis), TSC Auto Id Technology Co., Ltd (Taïwan), Printronix Auto Id Inc. (États-Unis), OKI Electric Industry Co., Ltd (Japon), Dascom Holdings Ltd (Chine) et Avery Dennison Corporation (États-Unis).

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en évidence une analyse segmentaire inclusive du marché mondial des imprimantes d’étiquettes de codes à barres en fonction du type de produit, de la technologie, de la résolution et de l’utilisation finale.

Par type de produit, le marché mondial des imprimantes d’étiquettes à code-barres est segmenté en imprimante portable , imprimante de bureau et imprimante industrielle. Parmi ceux-ci, le segment industriel dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par technologie, le marché mondial des imprimantes d’étiquettes de codes-barres est segmenté en jet d’encre, thermique direct, transfert thermique, impression laser et tapisde points. Parmi ceux-ci, le segment thermique direct dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par résolution, le marché mondial des imprimantes d’étiquettes de codes-barres est segmenté en plus de 600 DPI, entre 301 et 600 DPI et moins de 300 DPI. Parmi ceux-ci, le seuil inférieur à 300 DPIrestera à l’avant-garde au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final, le marché mondial des imprimantes d’étiquettes à code-barres est segmenté en secteurs de la santé, gouvernement, vente au détail, transport et logistique, fabrication et autres. Parmi ceux-ci,l’industrie manufacturière aura une part importante du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial des imprimantes d’étiquettes à code-barres couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Sudet au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Parmi ceux-ci, la région APAC dominera le marché au cours de la période de prévision. La présence d’économies en développement comme la Chine, l’adoption croissante des imprimantes d’étiquettes de codes à barres dans différents secteurs tels que la logistique,les carreaux tex, la gestion des stocks, les soins de santé et la vente au détail, la présence de grandes entreprises et la croissance constante du secteur de l’impression en Chine ajoutent à la croissance du marché mondial des imprimantes d’étiquettes de codes à barres dans la région.

En Europe, le marché mondial des imprimantesd’étiquettes à codes-barres devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. Le déploiement croissant de ces imprimantes pour améliorer l’expérience client et améliorer les services et la visibilité, la réduction des coûts, l’amélioration de l’efficacité et des dépenses économisées sur les erreurs defabrication, d’emballage et d’expédition permettant aux entreprises d’atteindre un retour sur investissement élevé contribue à la croissance du marché mondial des imprimantes d’étiquettes à code-barres dans la région.

En Amérique du Nord, le marché mondial des imprimantes d’étiquettes à code-barres devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision . La demande accrue des pays d’Europe occidentale et des États-Unis, les progrès technologiques et les investissements croissants dans les activités de R & D contribuent à la croissance du marché mondial des imprimantes d’étiquettes à code-barres dans la région.

Dans la région MEA, le marché mondial desimprimantes d’étiquettes ba rcode devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision pour la mise en place d’installations de production associée à des investissements croissants dans les infrastructures de vente au détail et industrielles par les multinationales.

En Amérique du Sud, le marché mondial des imprimantes à code-barresdevrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision.

Vue d’ensemble du rapport

Tendances du marché et paysages concurrentiels

Segmentation du marché par type

Segmentation du marché par utilisateurs finaux

Analyse des imprimantes d’étiquettes de codes-barres par grandes régions

Produit de base du marché dans les principaux pays

Analyse des paysages des imprimantes d’étiquettes de codes à barres en Amérique du Nord

Europe Barcode Label Printer Landscapes Analysis

Analyse des paysages des imprimantes d’étiquettes de codes à barres en Asie-Pacifique

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique Barcode Label Printer Landscapes Analysis

Profil des principaux acteurs

