Régions clés du marché des applications de fitness, perspectives, tendances, aperçu et principales entreprises – Samsung Electronics Co., Ltd (Corée du Sud), Google LLC (États-Unis), etc.

Scénario de marché :

Le marché mondial des applications de fitness devrait enregistrer une valorisation de 156,82 milliards USD d’ici 2030 avec un TCAC de 27,8% au cours de la période de prévision (2020-2030). Le marché mondial des applications de fitness couvre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. L’Amérique du Nord domine le marché mondial des applications de fitness en raison de la demande croissante d’appareils portables tels que les bracelets intelligents, les montres intelligentes et les anneaux intelligents, de la sensibilisation croissante à la concision de la santé et de la pénétration croissante des smartphones. À titre d’analyse, le marché en Amérique du Nord a été segmenté en États-Unis, au Canada et au Mexique. Au cours de la période de prévision, les États-Unis devraient être le premier marché au niveau des pays, enregistrant un TCAC de 27,56%, suivis du Canada et du Mexique.

Perspectives concurrentielles :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des applications de fitness sont Google LLC (États-Unis), Samsung Electronics Co., Ltd (Corée du Sud), TomTom International BV (Pays-Bas), Lenovo Group Limited (Chine), Nike, Inc. (États-Unis), Adidas AG (Allemagne), Under Armour, Inc. (États-Unis), Wahoo Fitness (États-Unis), Azumio Inc. (États-Unis), Asics Corporation (Japon) et Grand Apps (États-Unis).

Segmentation:

Le marché mondial des applications de fitness a été classé en fonction du type, de la plate-forme, du type d’appareil et de la région.

Le marché mondial, par type, a été segmenté en applications d’entraînement et d’exercice, gestion des maladies, gestion du mode de vie (suivi du sommeil et suivi des règles et de l’ovulation), nutrition et alimentation, observance des médicaments et autres (applications de méditation et d’entraînement cérébral).

Par plate-forme, le marché mondial a été divisé en Android, iOS et Windows.

Par type d’appareil, le marché mondial a été segmenté en smartphones, tablettes et appareils portables.

En fonction de la région, le marché des applications de fitness est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Analyse régionale :

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des applications de fitness. La demande croissante des consommateurs pour un mode de vie plus sain et l’intérêt sans cesse croissant pour le maintien d’une alimentation équilibrée et la demande d’amélioration des soins de santé dans les pays asiatiques ont fait du pays la croissance la plus rapide. En outre, l’augmentation du revenu disponible personnel par habitant stimule la croissance du marché des applications de fitness dans la région. Pour faciliter l’analyse, le marché de l’Asie-Pacifique a été divisé en Chine, Japon, Inde, Singapour, Australie, Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine domine le marché des applications de fitness dans la région.

Cette croissance dans le pays peut être attribuée à la forte pénétration des téléphones mobiles et à l’utilisation croissante des appareils de santé connectés. Selon le Global Wellness Summit 2018, parmi 802 milliards d’utilisateurs mobiles, plus de 104 milliards d’utilisateurs ont téléchargé au moins une application de fitness sur leur téléphone mobile. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché des applications de fitness en Chine. L’Inde devrait avoir le TCAC le plus élevé sur le marché des applications de fitness en Asie-Pacifique en raison de la sensibilisation croissante à la forme physique et des initiatives gouvernementales croissantes visant à améliorer la santé de la population. Le pays enregistre également une utilisation croissante des smartphones dans tous les groupes d’âge et l’adoption croissante des appareils de fitness portables, ce qui devrait alimenter la croissance du marché des applications de fitness à travers le pays. L’Europe et le reste du monde connaissent également une croissance considérable sur le marché mondial des applications de fitness. La croissance du marché des applications de fitness en Europe peut être attribuée aux diverses initiatives gouvernementales en matière de sensibilisation à la santé et au bien-être, à la numérisation croissante et au coût élevé des centres de fitness. Pour l’analyse, l’Europe a été segmentée en Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie et le reste de l’Europe, parmi lesquels le Royaume-Uni est le principal contributeur de revenus au marché dans la région. Le reste du monde comprend l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique. Les facteurs tels que l’augmentation de la connectivité Internet et les investissements croissants des principaux acteurs sont susceptibles de stimuler la croissance du marché dans cette région.

Table des matières :

1 Résumé

2 Portée du rapport

2.1 Définition du marché

2.2 Portée de l’étude

2.2.1 Objectifs de la recherche

2.2.2 Hypothèses et limites

2.3 Structure des marchés

