Étude de marché logiciel ERP , taille, part, revenus, valeur de la production, croissance exceptionnelle, tendances actuelles, étude de croissance future et évaluation stratégique

Le marché mondial des logiciels ERP a généré un chiffre d’affaires de 38 228,3 millions USD en 2019 et devrait atteindre une valorisation de 66 389,7 millions USD d’ici 2026, avec un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des logiciels ERP devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande croissante de prise de décision basée sur les données.

Segmentation:

Le marché mondial des logiciels ERP a été segmenté en fonction du déploiement, de la fonction, de la verticale, de la taille de l’organisation et de la région.

Par déploiement, le marché des logiciels ERP est segmenté en on-premise et cloud. Le segment sur site représentait la plus grande part de marché de 50,4% en 2019, avec une valeur de marché de 18 960,9 millions USD; il devrait enregistrer un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision. En 2019, le segment cloud était évalué à 19 267,4 millions USD ; il devrait enregistrer le TCAC plus élevé de 10,9 %.

Par fonction, le segment de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion des produits représentait la plus grande part de marché de 33,4% en 2019, avec une valeur de marché de 12 757,0 millions USD; il devrait enregistrer un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. Le segment des ventes et du marketing était le deuxième plus grand marché en 2019, évalué à 10 280,9 millions USD; il devrait afficher un TCAC de 7,8 %. Cependant, le segment de la comptabilité et de la finance devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 9,7%.

Basé sur la verticale, le marché est segmenté en fabrication, vente au détail, BFSI, informatique et télécommunications, aérospatiale et défense, éducation et autres. Le segment manufacturier représentait la plus grande part de marché de 22,4% en 2019, avec une valeur de marché de 8 564,3 millions USD; il devrait enregistrer un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision. Le segment des autres était le deuxième plus grand marché en 2019, évalué à 5 854,1 millions USD; il devrait afficher un TCAC de 8,9 %. Cependant, le segment de l’aérospatiale et de la défense devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 9,3%.

Sur la base de la taille de l’organisation, le segment des petites et moyennes entreprises représentait la plus grande part de marché de 53,2% en 2019, avec une valeur de marché de 20 323,6 millions USD; il devrait enregistrer le TCAC plus élevé de 8,6 % au cours de la période de prévision. Le segment des grandes entreprises a été évalué à 17 904,6 millions USD; il devrait afficher un TCAC de 7,8 %.

Analyse régionale

L’analyse géographique du marché des logiciels ERP a été réalisée pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, leMoyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché de 33,4% en 2019, avec une valeur de marché de 12 754,2 millions USD; le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,6% au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par des facteurs tels que l’augmentation de l’adoption de logiciels ERP pour améliorer la transparence et l’efficacité opérationnelle et la demande croissante de prise de décision basée sur les données. En outre, l’adoption croissante d’un modèle de déploiement basé surle cloud.

L’Europe était le deuxième plus grand marché en 2019, évalué à 10 734,1 millions de dollars; le marché devrait afficher un TCAC de 7,6%. Le marché européen des logiciels ERP a été stimulé par l’adoption du cloud computing, permettant aux entreprises d’augmenter ou de réduire leurs activités plus facilement.

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des logiciels ERP sont Microsoft Corporation, IBM Corporation, Oracle Corporation, SAP SE, Infor, Sage Software plc, Epicor Software Corporation, Plex Systems Inc., NetSuite Inc, Intuit Inc, TOTVS, Unit4, Yonyou, Workday Inc et Kingdee International Software Group (HK) Ltd.

Rapport d’étude de marché logiciel ERP: informations par déploiement (sur site et cloud), fonction (chaîne d’approvisionnement et gestion des produits, ventes et marketing, comptabilité et finances et ressources humaines), verticale (fabrication, vente au détail, BFSI, informatique et télécommunications, aérospatiale et défense, éducation et autres), taille de l’organisation (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises) et région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2026

