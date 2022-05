Demande du marché des capteurs de tunnel, taille, croissance historique, analyse, opportunités et prévisions jusqu’en 2027

Synopsis du marché

Market Research Future (MRFR), dans son dernier rapport sur le marché mondial des capteurs de tunnel 2020, détaille les facteurs qui peuvent stimuler et freiner la hausse du marché. En outre, une analyse complète de l’impact de COVID 19 sur le marché des capteurs de tunnel est fournie avec le rapport. L’étude MRFR montre que le marché des capteurs de tunnel peut augmenter à un TCAC de 6,5% au cours de la période considérée. En 2018, la valeur marchande des capteurs de tunnel a été enregistrée à 3 986,7 millions de dollars. À la fin de la période considérée, le marché des capteurs de tunnel devrait atteindre 6 074,8 millions de dollars.

L’augmentation des activités de construction et l’augmentation des projets de tunnels sont les principaux facteurs qui devraient stimuler l’expansion du marché des capteurs de tunnel au cours de la période considérée. La nécessité d’une grande précision dans la mesure de la concentration de différents gaz et le maintien de la qualité de l’air et d’une ventilation adéquate à l’intérieur du tunnel crée la demande de capteurs de tunnel, ce qui peut soutenir l’expansion du marché tout au long de la période considérée. La disponibilité de technologies modernes qui soutiennent les activités des capteurs de tunnel peut stimuler la croissance du marché des capteurs de tunnel au cours de la période considérée.

Segmentation du marché

L’analyse sectorielle du marché mondial des capteurs de tunnel est effectuée par services, solution, application et connectivité.

Les segments basés sur les solutions du marché mondial des capteurs de tunnel sont la surveillance du débit d’air, la surveillance de la visibilité, la surveillance des filtres, la surveillance de la qualité de l’air et la surveillance des incendies, etc.

Les segments de marché des capteurs de tunnel basés sur les services sont les services de maintenance, les services d’installation et les services de conseil.

Les segments basés sur la connectivité du marché mondial des capteurs de tunnel sont sans fil et câblés.

Les segments de marché mondiaux des capteurs de tunnel basés sur l’application sont les tunnels ferroviaires, les tunnels routiers et autres. L’augmentation de l’utilité des tunnels ferroviaires peut soutenir l’expansion du marché.

Quels sont les principaux acteurs du marché considérés pour la part de marché la plus élevée de Tunnel Sensor?

Geonica (Espagne), CODEL International Ltd (Royaume-Uni), SICK AG (Allemagne), Ecotech (Australie), Altech Corporation (États-Unis), DURAG GROUP (Allemagne), PCB Piezotronics, Inc. (États-Unis), Advance Technologies Asia (ATA) (Malaisie), Tunnel Sensors Ltd (Royaume-Uni), SAGE Automation (Australie) et Bristol Industrial & Research Associates Ltd (Royaume-Uni) sont des sociétés notables opérant sur le marché des capteurs de tunnel, cotées par MRFR. Le changement d’orientation de ces acteurs dans les nouveaux lancements et la diversification du portefeuille de produits existant peuvent favoriser le marché.

Outre les utilisations et les fonctionnalités, l’industrie mondiale des capteurs de tunnel est confrontée à des défis liés à la dépendance des fournisseurs, aux problèmes de sécurité et à d’autres facteurs, ce qui a freiné la croissance du marché mondial des capteurs de tunnel . Ce fichier offre une vue complète de l’opposition, des opportunités, des moteurs et des contraintes, et d’autres facteurs affectant le marché des quartiers et de l’architecture sans serveur mondial. Le marché mondial devrait enregistrer une croissance annuelle d’environ 25 % à cette époque.

Le marché bénéficie également de l’augmentation des activités de recherche et développement, ce qui se traduit par l’introduction de produits respectueux de l’environnement qui non seulement dissipent une plus faible quantité de chaleur, mais ont également des propriétés mécaniques améliorées. Une autre tendance clé qui gagne en popularité sur le marché mondial est l’accent croissant mis sur l’électrification des véhicules, ce qui donne également lieu à la production de véhicules légers et de produits de friction des freins automobiles. La demande du marché des capteurs de tunnel dans les régions en développement peut se traduire par une croissance considérable des affaires au cours de la période suivante.

Marché des capteurs de tunnel par géographie

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine

Segmentation du marché

Analyse du marché des capteurs de tunnel Covid 19

En raison d’une augmentation des activités de phishing, la COVID-19 a considérablement augmenté l’adoption de l’infrastructure et des services cloud. En outre, la COVID-19 a considérablement augmenté le budget de sécurité, ce qui a entraîné une forte augmentation de l’infrastructure et des services cloud. Selon les résultats d’une étude menée par Microsoft et publiée en août 2020, 36% des 800 personnes interrogées ont déclaré que le budget de la cybersécurité avait augmenté en raison de l’épidémie de pandémie. En outre, 42% des personnes qui ont répondu à l’enquête ont déclaré que l’entreprise avait modifié son personnel en ajoutant davantage d’experts en sécurité.

Table des matières:

1 SOMMAIRE

1.1 MARCHÉ MONDIAL DES CAPTEURS TUNNEL , PAR COMPOSANT

1.2 MARCHÉ MONDIAL DES CAPTEURS TUNNEL , PAR TAILLE D’ORGANISATION

1.3 MARCHÉ MONDIAL DES CAPTEURS DE TUNNEL , PAR DÉPLOIEMENT

1.4 MARCHÉ MONDIAL DES CAPTEURS DE TUNNEL , PAR UTILISATEURS FINAUX

1.5 MARCHÉ MONDIAL DES CAPTEURS DE TUNNEL , PAR RÉGION

2 INTRODUCTIONS SUR LE MARCHÉ

2.1 DÉFINITION

2.2 PORTÉE DE L’ÉTUDE

2.3 OBJECTIF DE RECHERCHE

2.4 STRUCTURE DU MARCHÉ

3 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3.1 PROCESSUS DE RECHERCHE

3.2 RECHERCHE PRIMAIRE

3.3 RECHERCHE SECONDAIRE

3.4 ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ

3.5 MODÈLE DE PRÉVISION

3.6 LISTE DES HYPOTHÈSES

4 DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Continué…